Стадион: Та-Кали
История личных встреч
Мальта
Эстония
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийомье Мэтью
|1
|1
|Бусуттиль Жан
|1
|1
|Корболан Хуан
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамм Йоонас
|1
|1
|Кирсс Роберт
|1
|1
|Синявский Василий
|0
|0
|Кяйт Маттиас
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|Пайбер Брэндон
|1
|0
|Сатариано Александер
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0
Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1
Эстония
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальта
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстония
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига D. Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальта
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Мальта - Эстония
Исход игры
Мальта
24.2% (8)
Ничья
51.5% (17)
Эстония
24.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
21.21% (7)
Меньше
78.79% (26)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (12)
1:0 Мальта
15.2% (5)
0:0 Ничья
12.1% (4)
0:1 Эстония
12.1% (4)
1:2 Эстония
9.1% (3)
2:1 Мальта
9.1% (3)
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