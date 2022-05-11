Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

22' Г О О О О Л - Карлос Алькарас бьет в цель!

3' Г О О О О Л - Карлос Алькарас бьет в цель!