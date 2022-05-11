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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/4 финала
Расинг Авельянеда
5:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
3' Гол
Carlos Alcaraz
2:0
22' Гол
Carlos Alcaraz
3:0
47' Пенальти
Enzo Copetti
52' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
53' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
4:0
57' Гол
Enzo Copetti
76' Желтая карточка
Leandro Maciel
5:0
78' Гол
Javier Correa
90'+1
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
39
Matias
Morello
33
Leandro
Maciel
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
Расинг Авельянеда
4-3-3
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Альдосиви

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:2
КДЛС
3:4
С
2:0
С
1:3
П
1:1
П
2:1
П
1:2

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1
Альдосиви
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Карлос Алькарас бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Карлос Алькарас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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