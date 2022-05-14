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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Вестерн Юнайтед
1:0
Второй тайм: 73'
Веллингтон Феникс
0'
1:0
10' Гол
Прийович Александар
37' Желтая карточка
Имаи Томоки
51' Желтая карточка
Clayton Rhys Lewis1
73'
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
16
Крхин
Рене
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
27
Скотадис
Джерри
8
Уэлс
Лаклан
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
19
Саттон
Сэм
7
Walter
Sandoval
13
Nicholas
Pennington
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
88
Хупер
Гэри
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

AЛ(
1:4
2:1
КФ
0:1
3:0
1:1
3:2
2:0
1:3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 9 0.43
Луштица Стивен 3 0.14
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0.14
Benjamin Garuccio 2 0.1
Adisu Bayew 2 0.1
Топор-Стэнли Николай 1 0.05
Лакруа Лео 1 0.05
Пэйн Коннор 1 0.05
Пирьес Дилан 1 0.05
Крхин Рене 1 0.05
Nicolas Milanovic 1 0.05
Уэлс Лаклан 0 0
Килкенни Нил 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Sandoval 5 (1) 0.2
Уэйн Бен 5 0.2
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.16
Хупер Гэри 4 (1) 0.16
Пископо Рено 4 (1) 0.16
Болл Дэвид 2 0.08
Саттон Сэм 1 0.04
Вуттон Скотт 1 0.04
Nicholas Pennington 1 0.04
Benjamin Old 1 0.04
Руфер Алекс 0 0
МакГэрри Джеймс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 6 1
Лакруа Лео 6 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Килкенни Нил 2 0
Луштица Стивен 2 0
Прийович Александар 2 0
Крхин Рене 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 7 0
Nicholas Pennington 6 0
Фентон Луис 3 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Clayton Rhys Lewis1 3 0
Вуттон Скотт 2 0
Пейн Тим 2 0
Сэил Оливер 2 0
Пископо Рено 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Уэйн Бен 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сотирио Джошуа 1 0
МакГэрри Джеймс 1 0
Walter Sandoval 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Finn Surman 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
26
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
3
38%
6
23%
61-75
1
13%
6
23%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
5
28%
6
32%
76-90

Забито

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
1
4%
3
10%
1-15
7
28%
7
23%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
7
23%
61-75
6
24%
3
10%
76-90

Пропущено

26
45
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 20
2
8%
5
11%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
3
12%
2
4%
31-45
6
23%
10
22%
46-60
5
19%
12
27%
61-75
6
23%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 0:1 25 11 3 11 29 - 47 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Вестерн Юнайтед 1:0 21 9 6 6 27 - 25 33
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:1 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
3. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
4. Аделаида Юнайтед 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 1:0 8 5 2 1 12 - 7 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 1:0 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 0:1 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Веллингтон Феникс
3.90
5.02
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 1:0 Веллингтон Феникс онлайн

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