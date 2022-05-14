Стадион: ААМИ Парк
1:0
Второй тайм: 73'
1:0
10' ГолПрийович Александар
37' Желтая карточкаИмаи Томоки
51' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
Ход матча
10'
37'
69'
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
33
Finn
Surman
19
Саттон
Сэм
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Крхин РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Уэйн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фентон ЛуисПолузащитник
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|9
|0.43
|Луштица Стивен
|3
|0.14
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0.14
|Benjamin Garuccio
|2
|0.1
|Adisu Bayew
|2
|0.1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.05
|Лакруа Лео
|1
|0.05
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Пирьес Дилан
|1
|0.05
|Крхин Рене
|1
|0.05
|Nicolas Milanovic
|1
|0.05
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|5 (1)
|0.2
|Уэйн Бен
|5
|0.2
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.16
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.16
|Пископо Рено
|4 (1)
|0.16
|Болл Дэвид
|2
|0.08
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Вуттон Скотт
|1
|0.04
|Nicholas Pennington
|1
|0.04
|Benjamin Old
|1
|0.04
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|6
|1
|Лакруа Лео
|6
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Прийович Александар
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Пископо Рено
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Уэйн Бен
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
0
0%
2
20%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
26
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
3
38%
6
23%
61-75
1
13%
6
23%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Забито
25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
1
4%
3
10%
1-15
7
28%
7
23%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
4
16%
5
17%
46-60
4
16%
7
23%
61-75
6
24%
3
10%
76-90
Пропущено
26
45
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 20
2
8%
5
11%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
3
12%
2
4%
31-45
6
23%
10
22%
46-60
5
19%
12
27%
61-75
6
23%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|13
|7
|3
|50 - 30
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|1:0
|21
|9
|6
|6
|27 - 25
|33
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|3.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|4.
|Аделаида Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|1:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1:0
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1