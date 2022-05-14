Стадион: ААМИ Парк
1:0
Конец матча
1:0
10' ГолПрийович Александар
37' Желтая карточкаИмаи Томоки
51' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
87' Желтая карточкаNicolas Milanovic
90' Желтая карточкаRhys Bozinovski
90' Желтая карточкаПэйн Коннор
Ход матча
10'
37'
69'
90'
90'
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
33
Finn
Surman
19
Саттон
Сэм
10
Пископо
Рено
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Крхин РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Уэйн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фентон ЛуисПолузащитник
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Веллингтон Феникс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|9
|0.43
|Луштица Стивен
|3
|0.14
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0.14
|Benjamin Garuccio
|2
|0.1
|Adisu Bayew
|2
|0.1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.05
|Лакруа Лео
|1
|0.05
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Пирьес Дилан
|1
|0.05
|Крхин Рене
|1
|0.05
|Nicolas Milanovic
|1
|0.05
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Sandoval
|5 (1)
|0.2
|Уэйн Бен
|5
|0.2
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.16
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.16
|Пископо Рено
|4 (1)
|0.16
|Болл Дэвид
|2
|0.08
|Саттон Сэм
|1
|0.04
|Вуттон Скотт
|1
|0.04
|Nicholas Pennington
|1
|0.04
|Benjamin Old
|1
|0.04
|Руфер Алекс
|0
|0
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|6
|1
|Лакруа Лео
|6
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Прийович Александар
|2
|0
|Пэйн Коннор
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|7
|0
|Nicholas Pennington
|6
|0
|Фентон Луис
|3
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|3
|0
|Вуттон Скотт
|2
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Сэил Оливер
|2
|0
|Пископо Рено
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Уэйн Бен
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
|Finn Surman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
40%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
27
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
0
0%
6
22%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
25%
1
4%
31-45
2
25%
5
19%
46-60
3
38%
6
22%
61-75
1
13%
6
22%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
4
27%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
2
11%
6
32%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
2
8%
3
10%
1-15
7
27%
7
23%
16-30
3
12%
5
17%
31-45
4
15%
5
17%
46-60
4
15%
7
23%
61-75
6
23%
3
10%
76-90
Пропущено
26
46
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 34
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 21
2
8%
6
13%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
3
12%
2
4%
31-45
6
23%
10
22%
46-60
5
19%
12
26%
61-75
6
23%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0
Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|13
|7
|3
|50 - 30
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|21
|9
|6
|6
|27 - 25
|33
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|3.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|4.
|Аделаида Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1