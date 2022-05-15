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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 18'
Централ Кост Маринерс
0' 18'
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Централ Кост Маринерс
2.84
3.74
3.65
Все Коэффициенты
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
77
Брук
Лаклан
28
Хуанде
Хуан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
11
Гудвин
Крейг
9
Йенги
Кусини
15
Ибусуки
Хироси
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
35
Cameron
Windust
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
16
Балар
Максимильен
34
Harrison
Steele
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

47.6%
11.9%
40.5%
20 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 8 (3) 0.4
Блэквуд Джордж 5 0.25
Хави Лопеc 3 0.15
Маук Стефан 3 (1) 0.15
Ибусуки Хироси 3 0.15
Бернардо Эспиноса 2 0.1
Туре Мохамед 2 0.1
Nestor Irankunda 2 0.1
Халлоран Бен 1 0.05
Китто Райан 1 0.05
Йенги Кусини 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Брук Лаклан 0 0
Lachlan Barr 0 0
Кавалло Джошуа 0 0
Alexandar Popovic 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 9 (2) 0.43
Уренья Марко 7 (1) 0.33
Beni Nkololo 5 0.24
Garang Kuol 4 0.19
Matthew Hatch 4 0.19
Moresche 3 (1) 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Миллер Льюис 1 0.05
Смит Ноа 1 0.05
Мюллер Николай 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Jacob Farrell 1 0.05
Роу Сторм 0 0
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0
Даниель Холл 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 5 1
Sanchez Cortes Isaias 5 1
Хуанде Хуан 6 0
Маук Стефан 4 0
Китто Райан 4 0
Тратт Джейкоб 3 0
Alexandar Popovic 3 0
Госи Джо 1 1
Халлоран Бен 2 0
Туре Мохамед 2 0
Joe Caletti 2 0
Кавалло Джошуа 2 0
Ибусуки Хироси 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Брук Лаклан 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Йенги Кусини 1 0
Nestor Irankunda 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 7 0
Уренья Марко 3 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Moresche 1 1
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Балар Максимильен 2 0
Harrison Steele 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Годдард Си 1 0
Тонгик Руон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
7
35%
2
9%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
6
40%
4
31%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
55%
9
45%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

31
43
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
2
6%
7
16%
31-45
5
16%
10
23%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
13
42%
11
26%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
7
28%
4
14%
61-75
5
20%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 25 11 3 11 29 - 47 36
4. Централ Кост Маринерс 0:0 22 10 5 7 42 - 30 35
5. Аделаида Юнайтед 0:0 21 9 7 5 32 - 24 34
6. Вестерн Юнайтед 21 9 6 6 27 - 25 33
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
3. Аделаида Юнайтед 0:0 13 6 3 4 21 - 14 21
4. Централ Кост Маринерс 0:0 10 6 2 2 22 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 8 5 2 1 12 - 7 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 0:0 12 4 3 5 20 - 16 15
5. Аделаида Юнайтед 0:0 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Isaias получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Централ Кост Маринерс
2.84
3.74
3.65
Все Коэффициенты
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