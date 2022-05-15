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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Аделаида Юнайтед
3:1
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
19' Желтая карточка
Sanchez Cortes Isaias
1:0
26' Гол
Гудвин Крейг
34' Желтая карточка
Jacob Farrell
44' Желтая карточка
Harrison Steele
64' Желтая карточка
Гудвин Крейг
2:0
67' Гол
Йенги Кусини
2:1
71' Гол
Роу Сторм
3:1
90' Гол
Бернардо Эспиноса
90'+7
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
77
Брук
Лаклан
28
Хуанде
Хуан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
11
Гудвин
Крейг
9
Йенги
Кусини
15
Ибусуки
Хироси
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
35
Cameron
Windust
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
16
Балар
Максимильен
34
Harrison
Steele
7
Годдард
Си
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

47.6%
11.9%
40.5%
20 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

3:0
2:1
2:1
3:2
2:0
2:1
1:3
КФ
1:2
0:1
2:1
0:3
КФ
3:0
2:2
1:0
1:2
2:3
2:1
1:2
4:2
2:3
3:1
2:1
2:1
1:0
2:0
4:0
1:0
0:2
3:1
2:1
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 9 (3) 0.43
Блэквуд Джордж 5 0.24
Хави Лопеc 3 0.14
Бернардо Эспиноса 3 0.14
Маук Стефан 3 (1) 0.14
Ибусуки Хироси 3 0.14
Туре Мохамед 2 0.1
Йенги Кусини 2 0.1
Nestor Irankunda 2 0.1
Халлоран Бен 1 0.05
Китто Райан 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Alexandar Popovic 0 0
Брук Лаклан 0 0
Lachlan Barr 0 0
Кавалло Джошуа 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 9 (2) 0.41
Уренья Марко 7 (1) 0.32
Beni Nkololo 5 0.23
Garang Kuol 4 0.18
Matthew Hatch 4 0.18
Moresche 3 (1) 0.14
Божанич Оливер 3 (1) 0.14
Роу Сторм 1 0.05
Миллер Льюис 1 0.05
Смит Ноа 1 0.05
Мюллер Николай 1 0.05
Нисбет Джошуа 1 0.05
Jacob Farrell 1 0.05
Роулес Кай 0 0
Годдард Си 0 0
Балар Максимильен 0 0
Даниель Холл 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 6 1
Хави Лопеc 5 1
Хуанде Хуан 6 0
Маук Стефан 4 0
Китто Райан 4 0
Тратт Джейкоб 3 0
Alexandar Popovic 3 0
Госи Джо 1 1
Халлоран Бен 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Туре Мохамед 2 0
Joe Caletti 2 0
Кавалло Джошуа 2 0
Ибусуки Хироси 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Брук Лаклан 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Йенги Кусини 1 0
Nestor Irankunda 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 8 0
Уренья Марко 3 0
Роу Сторм 3 0
Beni Nkololo 3 0
Роулес Кай 3 0
Миллер Льюис 3 0
Harrison Steele 3 0
Moresche 1 1
Биригитти Марк 2 0
Нисбет Джошуа 2 0
Балар Максимильен 2 0
Nick Montgomery 1 0
Каммингс Джейсон 1 0
Годдард Си 1 0
Тонгик Руон 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
7
35%
2
9%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
6
40%
4
31%
61-75
1
7%
3
23%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
55%
9
45%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

31
43
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
2
6%
7
16%
31-45
5
16%
10
23%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
13
42%
11
26%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
7
28%
4
14%
61-75
5
20%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Аделаида Юнайтед 21 10 6 5 35 - 25 36
4. Веллингтон Феникс 25 11 3 11 29 - 47 36
5. Централ Кост Маринерс 22 10 4 8 43 - 33 34
6. Вестерн Юнайтед 21 9 6 6 27 - 25 33
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Аделаида Юнайтед 13 7 2 4 24 - 15 23
3. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 8 5 2 1 12 - 7 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 12 4 2 6 21 - 19 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      44'
      Harrison Steele получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Jacob Farrell получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Гудвин Крейг бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Isaias получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 3:1 Централ Кост Маринерс онлайн

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