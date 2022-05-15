Стадион: Куперс
3:1
Конец матча
19' Желтая карточкаSanchez Cortes Isaias
1:0
26' ГолГудвин Крейг
34' Желтая карточкаJacob Farrell
44' Желтая карточкаHarrison Steele
64' Желтая карточкаГудвин Крейг
2:0
67' ГолЙенги Кусини
2:1
71' ГолРоу Сторм
3:1
90' ГолБернардо Эспиноса
Ход матча
26'
34'
44'
64'
67'
2:0
71'
2:1
90'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
77
Брук
Лаклан
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
12
Уренья
Марко
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Клаф ЗакНападающий
-
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Garang Kuol
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Централ Кост Маринерс
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
42 матча
47.6%
11.9%
40.5%
20 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.5%
26.2%
33.3%
17 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (3)
|0.43
|Блэквуд Джордж
|5
|0.24
|Хави Лопеc
|3
|0.14
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.14
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.14
|Ибусуки Хироси
|3
|0.14
|Туре Мохамед
|2
|0.1
|Йенги Кусини
|2
|0.1
|Nestor Irankunda
|2
|0.1
|Халлоран Бен
|1
|0.05
|Китто Райан
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Alexandar Popovic
|0
|0
|Брук Лаклан
|0
|0
|Lachlan Barr
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|9 (2)
|0.41
|Уренья Марко
|7 (1)
|0.32
|Beni Nkololo
|5
|0.23
|Garang Kuol
|4
|0.18
|Matthew Hatch
|4
|0.18
|Moresche
|3 (1)
|0.14
|Божанич Оливер
|3 (1)
|0.14
|Роу Сторм
|1
|0.05
|Миллер Льюис
|1
|0.05
|Смит Ноа
|1
|0.05
|Мюллер Николай
|1
|0.05
|Нисбет Джошуа
|1
|0.05
|Jacob Farrell
|1
|0.05
|Роулес Кай
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Даниель Холл
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|1
|Хави Лопеc
|5
|1
|Хуанде Хуан
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Госи Джо
|1
|1
|Халлоран Бен
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Туре Мохамед
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|8
|0
|Уренья Марко
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Beni Nkololo
|3
|0
|Роулес Кай
|3
|0
|Миллер Льюис
|3
|0
|Harrison Steele
|3
|0
|Moresche
|1
|1
|Биригитти Марк
|2
|0
|Нисбет Джошуа
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Nick Montgomery
|1
|0
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|Годдард Си
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
1
5%
6
26%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
7
35%
2
9%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
6
40%
4
31%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
55%
9
45%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Забито
31
43
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
2
6%
7
16%
31-45
5
16%
10
23%
46-60
1
3%
7
16%
61-75
13
42%
11
26%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
24%
0
0%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
2
8%
6
21%
31-45
1
4%
8
28%
46-60
7
28%
4
14%
61-75
5
20%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|13
|7
|3
|50 - 30
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Аделаида Юнайтед
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|4.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|5.
|Централ Кост Маринерс
|22
|10
|4
|8
|43 - 33
|34
|6.
|Вестерн Юнайтед
|21
|9
|6
|6
|27 - 25
|33
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Аделаида Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|12
|4
|2
|6
|21 - 19
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1