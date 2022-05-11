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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/4 финала
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
15' Желтая карточка
Адвинкула Луис
35' Желтая карточка
Вилья Себастьян
1:0
41' Гол
Вилья Себастьян
72' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
2:0
78' Гол
Рамирес Хуан Эдгардо II
90'+5
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Сальвио
Эдуардо
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
19
Gabriel
Hachen
5
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:1
С
0:1
С
0:1
С
1:2
П
1:0
П
0:0
КА
1:2
П
2:1
П
2:0

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1
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