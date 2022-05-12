1:1
Итог после пенальти
31' Желтая карточкаCesar Florentin
1:0
32' ГолБоселли Мауро
36' Желтая карточкаНогера Фабьян
45' Желтая карточкаMatias Galarza
56' Вторая желтая карточкаMatias Galarza
57' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
60' Желтая карточкаРохель Агустин
1:1
66' ГолВера Фаусто
90' Желтая карточкаNicolas Reniero
1:2
121' ПенальтиMiguel Angel Torren
2:2
121' ПенальтиБоселли Мауро
2:3
121' ПенальтиАвалос Габриэль
3:3
121' ПенальтиLeandro Diaz III
3:4
121' ПенальтиDavid Zalazar
3:4
121' Не забитый пенальтиСукуи Фернандо
3:4
121' Не забитый пенальтиNicolas Reniero
4:4
121' ПенальтиОроско Брайан
4:5
121' ПенальтиВера Фаусто
4:5
121' Не забитый пенальтиМорель Хорхе
Ход матча
31'
32'
1:0
36'
45'
56'
60'
66'
1:1
90'
121'
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:5
121'
4:5
Пен
3:4
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Аргентинос Хуниорс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0