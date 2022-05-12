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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/4 финала
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Итог после пенальти
Аргентинос Хуниорс
0'
31' Желтая карточка
Cesar Florentin
1:0
32' Гол
Боселли Мауро
36' Желтая карточка
Ногера Фабьян
45' Желтая карточка
Matias Galarza
56' Вторая желтая карточка
Matias Galarza
57' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
60' Желтая карточка
Рохель Агустин
1:1
66' Гол
Вера Фаусто
90' Желтая карточка
Nicolas Reniero
1:2
121' Пенальти
Miguel Angel Torren
2:2
121' Пенальти
Боселли Мауро
2:3
121' Пенальти
Авалос Габриэль
3:3
121' Пенальти
Leandro Diaz III
3:4
121' Пенальти
David Zalazar
3:4
121' Не забитый пенальти
Сукуи Фернандо
3:4
121' Не забитый пенальти
Nicolas Reniero
4:4
121' Пенальти
Ороско Брайан
4:5
121' Пенальти
Вера Фаусто
4:5
121' Не забитый пенальти
Морель Хорхе
3:4
Пен' Пенальти
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
10
Gustavo
Del
Prete
8
Сукуи
Фернандо
17
Боселли
Мауро
9
Leandro
Diaz
III
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
15
Matias
Galarza
27
Биттоло
Мариано
9
Авалос
Габриэль
8
Gabriel
Carabajal
Эстудиантес Ла Плата
4-3-1-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Аргентинос Хуниорс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.7%
52.2%
26.1%
5 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
КДМЗ5
1:0
КДМЗ5
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
2:1
ПА
4:3
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
3:2
КС
1:0
ПА
1:1
КС
1:1
ПА
2:1

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Депортиво Мадрин 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Депортиво Морон - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Пуэрто-Нуэво 2:1 Фландрия - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Морель Хорхе не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Вера Фаусто реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Brian Orosco реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Николас Рениэро не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Сукуи Фернандо не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - David Zalazar реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Леандро Диас реализовал пенальти!
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    • 56'
      Матиас Галарца получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Матиас Галарца получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Ногера Фабьян получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Сесар Флорентин получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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