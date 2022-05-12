0:1
Второй тайм: 48'
0:1
5' ГолMateo Retegui
13' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
22' Желтая карточкаMateo Retegui
Ход матча
5'
0:1
22'
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Ривер Плейт
Тигре
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Тигре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0