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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/4 финала
Ривер Плейт
0:1
Второй тайм: 48'
Тигре
0'
0:1
5' Гол
Mateo Retegui
13' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
22' Желтая карточка
Mateo Retegui
48'

Ход матча

5'
0:1
Mateo Retegui
(Cristian Zabala)
13'
Де ла Крус Николас
 
22'
 
Mateo Retegui
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Тигре
1.45
7.01
7.30
Все Коэффициенты
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
17
Диас
Пауло
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
32
Почеттино
Томас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
21
Барко
Эсекьель
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
42
Фернандес
Игнасио
27
Cristian
Zabala
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
Ривер Плейт
4-3-3
Тигре
4-1-4-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тигре

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

17.6%
70.6%
11.8%
3 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:3
С
1:1
П
0:2
ТМК
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
3:0
П
3:2
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:0
ПА
1:5
ПА
0:2
ПА
3:1
ПА
3:1
ПАК
1:0

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4
Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0
Тигре
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1
Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Матео Ретегуи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Матео Ретегуи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Тигре
1.45
7.01
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:1 Тигре онлайн

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