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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Тондела
2:2
Конец матча
Боавишта
0'
32' Желтая карточка
Горре Кенджи
1:0
41' Гол
Модибо Саньян
1:1
50' Гол
Горре Кенджи
52' Желтая карточка
Борхес Нето
70' Желтая карточка
Макута Гайус
2:1
77' Гол
Педру Жоау II
2:2
86' Гол
Нжие Юсуфа
88' Желтая карточка
Мальейру Педро
90'+8
88
Тригейра
Педру
72
Куарежма
Эдуарду
15
Эрнандо
Ману
5
Модибо
Саньян
19
Алмейда
Тьягу
6
Аугусто
Педро
21
Ундабаррена
Икер
3
Борхес
Нето
7
Агра
Салвадор
11
Босельи
Хуан
70
Барбоза
Рафаэл
II
1
Бракалли
Рафаэл
2
Кэннон
Реджи
21
Поросо
Джаксон
26
Абаскаль
Родриго
79
Мальейру
Педро
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
36
Нтеп
Пауль-Жорж
11
Нжие
Юсуфа
7
Горре
Кенджи
Тондела
3-4-3
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Тондела
Боавишта

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 8 (7) 0.24
Агра Салвадор 6 (1) 0.18
Босельи Хуан 5 0.15
Дос Анжос Даниэл 4 (1) 0.12
Эрнандо Ману 3 0.09
Мурильо Джон 2 0.06
Барбоза Рафаэл II 2 0.06
Дадашов Ренат 2 0.06
Ундабаррена Икер 2 0.06
Куарежма Эдуарду 2 0.06
Аугусто Педро 2 0.06
Борхес Нето 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Алмейда Тьягу 0 0
Бибито 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 11 0.32
Зауэр Густаво 6 (2) 0.18
Нжие Юсуфа 5 0.15
Горре Кенджи 4 0.12
Хамаче Янис 4 (1) 0.12
Макута Гайус 2 0.06
Де Сантис Джериел 2 0.06
Абаскаль Родриго 1 0.03
Нтеп Пауль-Жорж 1 0.03
Гарсия Хави 1 0.03
Сантос Луис 1 0.03
Илори Тьягу 1 0.03
Сантос Натан 0 0
Перес Себастьян 0 0
Вукотич Илия 0 0
Авазьем Чидозье 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 8 1
Эрнандо Ману 6 2
Педру Жоау II 9 0
Борхес Нето 7 1
Ундабаррена Икер 6 1
Аугусто Педро 7 0
Барбоза Рафаэл II 6 0
Агра Салвадор 5 0
Рикарду Алвеш II 5 0
Дос Анжос Даниэл 5 0
Хасеф Науфель 5 0
Бибито 4 0
Marcelo Alves 2 1
Тригейра Педру 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Авилес Хавьер 3 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Босельи Хуан 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Арканжу Телму 2 0
Ниассе Бабакар 1 0
Matias Lacava 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 12 1
Муса Петар 10 1
Поросо Джаксон 10 1
Абаскаль Родриго 9 1
Зауэр Густаво 7 1
Сантос Натан 7 1
Горре Кенджи 8 0
Макута Гайус 6 1
Де Сантис Джериел 6 0
Кэннон Реджи 4 1
Гарсия Хави 5 0
Вукотич Илия 5 0
Хамаче Янис 5 0
Бракалли Рафаэл 4 0
Нжие Юсуфа 4 0
Феррейра Филипе 3 0
Мальейру Педро 3 0
Сантос Луис 1 1
Мораиш Тиагу 1 1
Илори Тьягу 1 0
Нтеп Пауль-Жорж 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

31
30
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
1
3%
5
17%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
23%
4
13%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
8
44%
5
24%
76-90

Пропущено

33
19
10 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
1
3%
1
5%
1-15
1
3%
5
26%
16-30
8
24%
5
26%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
7
21%
5
26%
61-75
13
39%
2
11%
76-90

Забито

40
38
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
2
5%
7
18%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
14
35%
10
26%
76-90

Пропущено

64
49
24 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 27
2
3%
6
12%
1-15
7
11%
9
18%
16-30
15
23%
10
20%
31-45
7
11%
8
16%
46-60
13
20%
10
20%
61-75
20
31%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1
Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0
Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 33 28 4 1 84 - 22 88
2. Спортинг Л Заявка 33 26 4 3 69 - 23 82
3. Бенфика Заявка 34 23 5 6 78 - 30 74
4. Брага Заявка 33 19 8 6 50 - 28 65
5. Жил Висенте Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
6. Витория Гимарайнш Заявка 33 12 9 12 45 - 41 45
7. Санта-Клара Заявка 33 9 13 11 38 - 50 40
8. Эшторил Заявка 33 9 12 12 36 - 41 39
9. Маритиму Заявка 33 9 11 13 39 - 43 38
10. Боавишта Заявка 34 7 17 10 39 - 52 38
11. Пасуш де Феррейра Заявка 34 9 11 14 29 - 44 38
12. Фамаликан Заявка 33 8 12 13 42 - 49 36
13. Портимоненсе Заявка 33 9 8 16 30 - 45 35
14. Визела Заявка 34 7 12 15 37 - 58 33
15. Арока Заявка 34 7 10 17 30 - 54 31
16. Морейренсе Заявка 34 7 8 19 33 - 51 29
17. Тондела Заявка 34 7 7 20 41 - 67 28
18. Белененсеш Заявка 34 5 11 18 23 - 55 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 48 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 16 13 1 2 30 - 8 40
3. Брага Заявка 17 10 4 3 27 - 13 34
4. Бенфика Заявка 17 10 3 4 36 - 16 33
5. Санта-Клара Заявка 17 8 6 3 24 - 23 30
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 8 3 5 29 - 20 27
7. Жил Висенте Заявка 17 6 6 5 25 - 19 24
8. Боавишта Заявка 17 4 10 3 20 - 20 22
9. Пасуш де Феррейра Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
10. Эшторил Заявка 17 4 8 5 21 - 21 20
11. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
12. Визела Заявка 17 4 7 6 16 - 21 19
13. Арока Заявка 17 5 4 8 15 - 29 19
14. Маритиму Заявка 16 4 6 6 19 - 16 18
15. Морейренсе Заявка 17 5 3 9 22 - 23 18
16. Белененсеш Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Портимоненсе Заявка 17 4 4 9 15 - 22 16
18. Тондела Заявка 17 4 4 9 24 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 14 2 1 36 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
3. Бенфика Заявка 17 13 2 2 42 - 14 41
4. Брага Заявка 16 9 4 3 23 - 15 31
5. Жил Висенте Заявка 16 7 6 3 22 - 18 27
6. Маритиму Заявка 17 5 5 7 20 - 27 20
7. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Портимоненсе Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
10. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 5 8 10 - 22 17
11. Фамаликан Заявка 17 4 5 8 23 - 30 17
12. Боавишта Заявка 17 3 7 7 19 - 32 16
13. Визела Заявка 17 3 5 9 21 - 37 14
14. Арока Заявка 17 2 6 9 15 - 25 12
15. Тондела Заявка 17 3 3 11 17 - 34 12
16. Морейренсе Заявка 17 2 5 10 11 - 28 11
17. Санта-Клара Заявка 16 1 7 8 14 - 27 10
18. Белененсеш Заявка 17 0 8 9 8 - 25 8
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Модибо Саньян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Горре Кенджи получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 98
    Тондела 51% (50)
    X 25.5% (25)
    Боавишта 23.5% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тондела 2:2 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Тондела 2:2 Боавишта

    Исход игры
    Тондела
    51% (50)
    Ничья
    25.5% (25)
    Боавишта
    23.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.47% (28)
    Меньше
    70.53% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    51.58% (49)
    Нет
    48.42% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Тондела
    29.6% (29)
    1:1 Ничья
    21.4% (21)
    2:1 Тондела
    17.3% (17)
    0:1 Боавишта
    8.2% (8)
    1:2 Боавишта
    8.2% (8)
    0:2 Боавишта
    4.1% (4)
    2:0 Тондела
    3.1% (3)
    2:2 Ничья
    2% (2)
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