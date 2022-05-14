Стадион: Жоау Кардошу
32' Желтая карточкаГорре Кенджи
1:0
41' ГолМодибо Саньян
1:1
50' ГолГорре Кенджи
52' Желтая карточкаБорхес Нето
70' Желтая карточкаМакута Гайус
2:1
77' ГолПедру Жоау II
2:2
86' ГолНжие Юсуфа
88' Желтая карточкаМальейру Педро
Ход матча
32'
41'
50'
1:1
52'
70'
74'
77'
2:1
86'
2:2
88'
15
Эрнандо
Ману
11
Босельи
Хуан
42
Макута
Гайус
25
Хамаче
Янис
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 БибитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Данташ ТьягуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кампуш Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантос ЛуисНападающий
- Нападающий
-
22 Сантос НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Тондела
Боавишта
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
15 матчей
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|8 (7)
|0.24
|Агра Салвадор
|6 (1)
|0.18
|Босельи Хуан
|5
|0.15
|Дос Анжос Даниэл
|4 (1)
|0.12
|Эрнандо Ману
|3
|0.09
|Мурильо Джон
|2
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0.06
|Дадашов Ренат
|2
|0.06
|Ундабаррена Икер
|2
|0.06
|Куарежма Эдуарду
|2
|0.06
|Аугусто Педро
|2
|0.06
|Борхес Нето
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Алмейда Тьягу
|0
|0
|Бибито
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|11
|0.32
|Зауэр Густаво
|6 (2)
|0.18
|Нжие Юсуфа
|5
|0.15
|Горре Кенджи
|4
|0.12
|Хамаче Янис
|4 (1)
|0.12
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Де Сантис Джериел
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|1
|0.03
|Нтеп Пауль-Жорж
|1
|0.03
|Гарсия Хави
|1
|0.03
|Сантос Луис
|1
|0.03
|Илори Тьягу
|1
|0.03
|Сантос Натан
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Вукотич Илия
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|8
|1
|Эрнандо Ману
|6
|2
|Педру Жоау II
|9
|0
|Борхес Нето
|7
|1
|Ундабаррена Икер
|6
|1
|Аугусто Педро
|7
|0
|Барбоза Рафаэл II
|6
|0
|Агра Салвадор
|5
|0
|Рикарду Алвеш II
|5
|0
|Дос Анжос Даниэл
|5
|0
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Бибито
|4
|0
|Marcelo Alves
|2
|1
|Тригейра Педру
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Авилес Хавьер
|3
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Босельи Хуан
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Арканжу Телму
|2
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Matias Lacava
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|12
|1
|Муса Петар
|10
|1
|Поросо Джаксон
|10
|1
|Абаскаль Родриго
|9
|1
|Зауэр Густаво
|7
|1
|Сантос Натан
|7
|1
|Горре Кенджи
|8
|0
|Макута Гайус
|6
|1
|Де Сантис Джериел
|6
|0
|Кэннон Реджи
|4
|1
|Гарсия Хави
|5
|0
|Вукотич Илия
|5
|0
|Хамаче Янис
|5
|0
|Бракалли Рафаэл
|4
|0
|Нжие Юсуфа
|4
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Мальейру Педро
|3
|0
|Сантос Луис
|1
|1
|Мораиш Тиагу
|1
|1
|Илори Тьягу
|1
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
31
30
14 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
1
3%
5
17%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
4
13%
7
23%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
23%
4
13%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
2
11%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
8
44%
5
24%
76-90
Пропущено
33
19
10 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
1
3%
1
5%
1-15
1
3%
5
26%
16-30
8
24%
5
26%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
7
21%
5
26%
61-75
13
39%
2
11%
76-90
Забито
40
38
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
5
13%
4
11%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
8
20%
6
16%
31-45
2
5%
7
18%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
14
35%
10
26%
76-90
Пропущено
64
49
24 В 1-м тайме 25
40 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 27
2
3%
6
12%
1-15
7
11%
9
18%
16-30
15
23%
10
20%
31-45
7
11%
8
16%
46-60
13
20%
10
20%
61-75
20
31%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1
Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1
Боавишта
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе - Боавишта 1:2 Боавишта - Спортинг Л 0:3 Маритиму - Боавишта 4:0
Боавишта - Арока 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Боавишта - Порту 0:1 Белененсеш - Боавишта 0:0 Боавишта - Брага 1:1 Эшторил - Боавишта 2:3 Боавишта - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Визела 2:2 Санта-Клара - Боавишта 2:1 Бенфика - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Боавишта - Тондела 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Боавишта - Морейренсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|33
|28
|4
|1
|84 - 22
|88
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|69 - 23
|82
|3.
|Бенфика
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|78 - 30
|74
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|50 - 28
|65
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|45 - 41
|45
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|38 - 50
|40
|8.
|Эшторил
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|36 - 41
|39
|9.
|Маритиму
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 43
|38
|10.
|Боавишта
|Заявка
|34
|7
|17
|10
|39 - 52
|38
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|29 - 44
|38
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|42 - 49
|36
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 45
|35
|14.
|Визела
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|37 - 58
|33
|15.
|Арока
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 54
|31
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 51
|29
|17.
|Тондела
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|41 - 67
|28
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|23 - 55
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|48 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|30 - 8
|40
|3.
|Брага
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|4.
|Бенфика
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 16
|33
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|24 - 23
|30
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 20
|27
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Боавишта
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|20 - 20
|22
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|10.
|Эшторил
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 21
|20
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|12.
|Визела
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|13.
|Арока
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 29
|19
|14.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 23
|18
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|18.
|Тондела
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|24 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|36 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|42 - 14
|41
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 15
|31
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 27
|20
|7.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|10 - 22
|17
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 30
|17
|12.
|Боавишта
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|19 - 32
|16
|13.
|Визела
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 37
|14
|14.
|Арока
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 25
|12
|15.
|Тондела
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 28
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|14 - 27
|10
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|8 - 25
|8
Прогнозы на матч Тондела 2:2 Боавишта
Исход игры
Тондела
51% (50)
Ничья
25.5% (25)
Боавишта
23.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.47% (28)
Меньше
70.53% (67)
Обе команды забьют
Да
51.58% (49)
Нет
48.42% (46)
Популярный счёт
1:0 Тондела
29.6% (29)
1:1 Ничья
21.4% (21)
2:1 Тондела
17.3% (17)
0:1 Боавишта
8.2% (8)
1:2 Боавишта
8.2% (8)
0:2 Боавишта
4.1% (4)
2:0 Тондела
3.1% (3)
2:2 Ничья
2% (2)
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