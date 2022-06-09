1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
11'
1:0
7
Дуду
X
10
Рони
III
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
-
45 Kaiky Naves
-
36 Vanderlan
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
62 Kayque
-
-
52 Igo Gabriel
-
14 Chayene
-
23 Romildo
-
27 Rikelmi
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|4
|0.4
|Гомес Густаво
|3 (1)
|0.3
|Рафаэл Жозе
|2
|0.2
|Дуду X
|2
|0.2
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.1
|Данило Ларанжера
|1
|0.1
|Менино Габриэль
|1
|0.1
|Скарпа Густаво
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.5
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.2
|Daniel Borges
|1
|0.1
|Куэста Виктор
|1
|0.1
|Виктор Жоао II
|1
|0.1
|Каррейро Патрик
|1
|0.1
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Vinicius5
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Erison
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
3
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
5
45%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|6.
|Коритиба Парана
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13 - 9
|13
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|16.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|17.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба Парана
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1