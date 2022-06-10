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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
4:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
11' Гол
Рони III
2:0
18' Гол
Скарпа Густаво
32' Желтая карточка
Саравия Ренсо
3:0
33' Гол
Рони III
79' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
4:0
87' Гол
Уэсли Лопес
90'+1
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
14
Скарпа
Густаво
27
Верон
Габриэл
10
Рони
III
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
29
Виктор
Жоао
II
18
Фернандес
Лукас
IV
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рибейрао

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
70%
13.3%
5 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 5 0.5
Гомес Густаво 3 (1) 0.3
Рафаэл Жозе 2 0.2
Дуду X 2 0.2
Скарпа Густаво 1 0.1
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.1
Данило Ларанжера 1 0.1
Менино Габриэль 1 0.1
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.5
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.2
Daniel Borges 1 0.1
Куэста Виктор 1 0.1
Виктор Жоао II 1 0.1
Каррейро Патрик 1 0.1
Фернандес Лукас IV 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Роша Маркос 2 0
Рафаэл Жозе 2 0
Менино Габриэль 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Рони III 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 3 0
Кану Рубенилсон 2 0
Куэста Виктор 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Chayene 2 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Vinicius5 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Kayque 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Erison 1 0
Luis Oyama 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
3
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
5
36%
5
45%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1
Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
2. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
3. Сан-Паулу 1:0 10 4 5 1 16 - 11 17
4. Атлетико Минейро 10 4 4 2 16 - 13 16
5. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
7. Коритиба Парана 0:1 10 4 2 4 13 - 12 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 13 - 12 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 10 3 4 3 13 - 9 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Гойяс 0:1 10 3 3 4 10 - 13 12
14. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
15. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 1:0 10 2 2 6 7 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 0:1 5 4 0 1 8 - 3 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
3. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Сан-Паулу 1:0 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Гойяс 0:1 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Форталеза 1:0 6 1 2 3 3 - 5 5
19. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Сан-Паулу 1:0 6 1 4 1 6 - 7 7
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
11. Гойяс 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
12. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
15. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
16. Форталеза 1:0 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба Парана 0:1 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • 61'
    Верон Габриэл уходит с поля. Наварро Рафа выходит вместо него
  • 61'
    Данило уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • 46'
    Luis Oyama уходит с поля. Romildo выходит вместо него
  • 46'
    Че Че уходит с поля. Kayque выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
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