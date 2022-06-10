Астанов на большой скорости совершил удар по воротам, мяч полетел под перекладину и Павлюченко спасает свою команду в непростой ситуации.

Ещё один удар в исполнении казахстанцев, Астанов получил возможность ударить по воротам, что он и сделал, но мяч заблокировал Хадаркевич.

Павлюченко ловит мяч в своей вратарской зоне, после мягкого заброса от Аймбетова, без трудностей Павел ловит его в руки, мяч оказался лёгкой добычей.

В убойной позиции оказался Бахар для удара, но мяч не лёг на ногу, сказывается мокрая погода и мяч летит мимо ворот.

Юденков грубо сыграл в подкате против Астанова, ударив его по ногам. Судья показывает жёлтую карточку и назначает штрафной удар.

Аймбетов лежит на газоне ему потребуется медицинская помощь. Столкнулся он с Павлюченко и получил небольшое повреждение.

Павлюченко уверенно сыграл на перехвате и удачном выходе из ворот, опередив нападающего и разрядив обстановку у своих ворот.

Бахар почти забил! Иван замыкал передачу с правого фланга и наносил удар метров с семи от ворот, но мяч пролетел рядом с правой штангой.

Сложно играть под дождём, а тем более постоянно держать высокий темп игры, что сейчас ми происходят, команды не могут поймать свой ритм игры.

Эбонг разгоняет атаку и выполняет передачу, находясь в центральной зоне вблизи чужой штрафной, но мяч перехватывает защитник и покидает пределы поля.

Вороговский выполнил хороший заброс в чужую штрафную, а Хадаркевич оказывается первым на мяче и совершает перехват, отводя угрозу от своих ворот.

Эбонг Макс снова заметен в атаке и теперь наносил удар из-за пределов штрафной, но оказался немного не точен. Будет свободный удар от ворот.

Шацкий точно в руки ловит мяч после дальнего удара от Эбонга и быстро начинает атаку своей команды.

Прострел с левой стороны организовали футболисты сборной Беларуси, Печенин выполнял прострел, но мяч был заблокирован и отправлен на угловой.

Яблонский выполнил подачу углового, но грамотно выполнить стандарт не получилось и казахстанцы отбиваются и начинают строить свою атаку.

21' Вороговский предотвратил опасную атаку на свои ворота по левому флангу и совершил отбор у Эбону в непростой ситуации.

19' Владение мячом 62% на 38% в пользу Сборной Беларусь, но пока создать остроту у чужих ворот "номинальным" хозяевам не удаётся.

18' Бегунова из пределов штрафной наносил удар по воротам, но защитники грамотно сыграли на перехвате и надёжно накрыли удар соперника.

16' Каиров головой выносит мяч от своих ворот после подачи углового от Евгения Яблонский тем самым разряжая обстановку.

15' Хадаркевич грамотно сыграл на перехвате против своего оппонента и предотвратил опасный момент на свои ворота.

13' Неспешный темп игры у нас проходит в дождливую погоду, игроки не форсируют события и ожидают ошибок соперника.

12' Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Абат Аймбетов

Сборная Казахстана организовали атаку по левому флангу и выполнили прострельную передачу в центр штрафной, где Аймбетов отлично выпрыгнул и забил гол ударом головой.

10' Сборная Казахстана провела неплохую атаку по левому флангу поля, Вороговский наносил удар, но Хадаркевич грамотно сыграл на перехвате и разрядил обстановку у своих ворот.

8' Оразов получает небольшое повреждение в борьбе за нейтральный мяч и ему будет оказана медицинская помощь. Пауза в игре.