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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Беларусь
FIFA #95
0:1
Перерыв
Казахстан
FIFA #125
0'
0:1
13' Гол
Аймбетов Абат
42' Желтая карточка
Юденков Руслан

Ход матча

13'
0:1
Аймбетов Абат
(Вороговский Ян)
42'
Юденков Руслан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 141
Беларусь 40.4% (57)
X 32.6% (46)
Казахстан 27% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Казахстан
5.36
3.15
3.40
Все Коэффициенты
Новости
12
Павлюченко
Павел
4
Хадаркевич
Руслан
20
Волков
Захар
15
Юденков
Руслан
22
Бегунов
Роман
7
Быков
Артём
Геннадьевич
14
Яблонский
Евгений
9
Эбонг
Макс
2
Печенин
Кирилл
10
Бахар
Иван
18
Седько
Павел
12
Шацкий
Игорь
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
13
Каиров
Багдат
7
Дарабаев
Аслан
5
Куат
Исламбек
11
Вороговский
Ян
20
Оразов
Рамазан
23
Астанов
Эльхан
17
Аймбетов
Абат
Беларусь
3-5-2
Казахстан
3-4-2-1

История личных встреч

Беларусь
Казахстан

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
2:0
ЛНУ
1:2
ТМС
1:1
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 3 1
Дарабаев Аслан 1 0.33
Тагыберген Асхат 0 0
Вороговский Ян 0 0
Астанов Эльхан 0 0

Карточки

Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юденков Руслан 1 0
Бегунов Роман 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Волков Захар 1 0
Эбонг Макс 1 0
Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Куат Исламбек 1 0
Ахметов Елдос 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Каиров Багдат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Шушеначев Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3
Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2
Казахстан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1:0 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Словакия 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Беларусь 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
4. Азербайджан 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Беларусь 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
3. Словакия 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Азербайджан 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Словакия 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 44'
     Павлюченко уверенно сыграл на перехвате и удачном выходе из ворот, опередив нападающего и разрядив обстановку у своих ворот.
  • Травма, повреждение
    42'
     Аймбетов лежит на газоне ему потребуется медицинская помощь. Столкнулся он с Павлюченко и получил небольшое повреждение.
  • Желтая карточка
    41'
     Юденков грубо сыграл в подкате против Астанова, ударив его по ногам. Судья показывает жёлтую карточку и назначает штрафной удар.
  • 39'
    В убойной позиции оказался Бахар для удара, но мяч не лёг на ногу, сказывается мокрая погода и мяч летит мимо ворот.
  • 38'
    Павлюченко ловит мяч в своей вратарской зоне, после мягкого заброса от Аймбетова, без трудностей Павел ловит его в руки, мяч оказался лёгкой добычей.
  • 36'
    Ещё один удар в исполнении казахстанцев, Астанов получил возможность ударить по воротам, что он и сделал, но мяч заблокировал Хадаркевич.
  • 35'
    Астанов на большой скорости совершил удар по воротам, мяч полетел под перекладину и Павлюченко спасает свою команду в непростой ситуации.
  • 33'
     Яблонский выполнил подачу углового, но грамотно выполнить стандарт не получилось и казахстанцы отбиваются и начинают строить свою атаку.
  • 32'
    Прострел с левой стороны организовали футболисты сборной Беларуси, Печенин выполнял прострел, но мяч был заблокирован и отправлен на угловой.
  • 30'
    Шацкий точно в руки ловит мяч после дальнего удара от Эбонга и быстро начинает атаку своей команды.
  • 28'
    Эбонг Макс снова заметен в атаке и теперь наносил удар из-за пределов штрафной, но оказался немного не точен. Будет свободный удар от ворот.
  • 27'
    Вороговский выполнил хороший заброс в чужую штрафную, а Хадаркевич оказывается первым на мяче и совершает перехват, отводя угрозу от своих ворот.
  • 25'
    Эбонг разгоняет атаку и выполняет передачу, находясь в центральной зоне вблизи чужой штрафной, но мяч перехватывает защитник и покидает пределы поля.
  • 23'
    Сложно играть под дождём, а тем более постоянно держать высокий темп игры, что сейчас ми происходят, команды не могут поймать свой ритм игры.
  • Опасный момент
    22'
    Бахар почти забил! Иван замыкал передачу с правого фланга и наносил удар метров с семи от ворот, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
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    • 21'
      Вороговский предотвратил опасную атаку на свои ворота по левому флангу и совершил отбор у Эбону в непростой ситуации.
    • 19'
      Владение мячом 62% на 38% в пользу Сборной Беларусь, но пока создать остроту у чужих ворот "номинальным" хозяевам не удаётся.
    • 18'
      Бегунова из пределов штрафной наносил удар по воротам, но защитники грамотно сыграли на перехвате и надёжно накрыли удар соперника.
    • Угловой
      16'
      Каиров головой выносит мяч от своих ворот после подачи углового от Евгения Яблонский тем самым разряжая обстановку.
    • 15'
       Хадаркевич грамотно сыграл на перехвате против своего оппонента и предотвратил опасный момент на свои ворота.
    • 13'
      Неспешный темп игры у нас проходит в дождливую погоду, игроки не форсируют события и ожидают ошибок соперника.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Абат Аймбетов
      Сборная Казахстана организовали атаку по левому флангу и выполнили прострельную передачу в центр штрафной, где Аймбетов отлично выпрыгнул и забил гол ударом головой.
    • 10'
      Сборная Казахстана провела неплохую атаку по левому флангу поля, Вороговский наносил удар, но  Хадаркевич грамотно сыграл на перехвате и разрядил обстановку у своих ворот.
    • Травма, повреждение
      8'
      Оразов получает небольшое повреждение в борьбе за нейтральный мяч и ему будет оказана медицинская помощь. Пауза в игре.
    • 7'
      Бегунов навешивал в штрафную из глубины поля в расчёте на Бахара, но Иван не успел к мячу и Шацкий надёжно сыграл на выходе.
    • 5'
      Для Игоря Шацкий пойманный мяч стал лёгкой добычей, после передачи в чужую штрафную от Седько с фланга поля.
    • 4'
      Беларусь в этом розыгрыше Лиги наций, пока не может победить у них проигрыш в матче со сборной Словакии 0:1 и ничья в матче со сборной Азербайжана 0:0. Казахстан одержал две победы в матче со сборной Азербайджана 2:0 и в матче со сборной Словакии 0:1.
    • Дождь
      3'
      Проливной дождь на стадионе Нови-Сад в Сербии, поэтому и мяч будет непредсказуемым для игроков и в первую очередь может создать неприятности для голкиперов.
    • 2'
      Сборная Беларусь играет в белых цветах формы, а сборная Казахстана в жёлтых. С первых минут мячом завладевает белорусские футболисты.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
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    Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Юденков Руслан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Аймбетов Абат бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karadjordje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Беларусь 0:1 Казахстан

    Исход игры
    Беларусь
    40.4% (57)
    Ничья
    32.6% (46)
    Казахстан
    27% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (41)
    2:1 Беларусь
    19.1% (27)
    1:0 Беларусь
    12.8% (18)
    0:1 Казахстан
    9.9% (14)
    1:2 Казахстан
    5.7% (8)
    0:2 Казахстан
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    3:1 Беларусь
    1.4% (2)
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