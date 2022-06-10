Стадион: Караджордже
Ход матча
13'
0:1
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
20
Волков
Захар
10
Бахар
Иван
18
Седько
Павел
12
Шацкий
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Волков ЗахарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванНападающий
-
18 Седько ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кондратьев Георгий
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
История личных встреч
Беларусь
Казахстан
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|3
|1
|Дарабаев Аслан
|1
|0.33
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Вороговский Ян
|0
|0
|Астанов Эльхан
|0
|0
Карточки
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юденков Руслан
|1
|0
|Бегунов Роман
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Куат Исламбек
|1
|0
|Ахметов Елдос
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Шушеначев Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3
Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3 Чехия - Беларусь 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Бельгия - Беларусь 8:0 Беларусь - Эстония 4:2 Беларусь - Гондурас 1:1 Албания - Беларусь 3:2 Беларусь - Литва 2:0 Румыния - Беларусь 5:3 Беларусь - Казахстан 2:0 Литва - Беларусь 2:2
Казахстан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2
Лига C. Группа 3
Лига C. Группа 3
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Прогнозы на матч Беларусь 0:1 Казахстан
Исход игры
Беларусь
40.4% (57)
Ничья
32.6% (46)
Казахстан
27% (38)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (41)
2:1 Беларусь
19.1% (27)
1:0 Беларусь
12.8% (18)
0:1 Казахстан
9.9% (14)
1:2 Казахстан
5.7% (8)
0:2 Казахстан
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Беларусь
1.4% (2)
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