Стадион: Зимбру
0'
1:0
6' ПенальтиНиколаеску Йон
1:1
19' ГолГутковский Владислав
21' Желтая карточкаЧерномордийс Антонийс
1:2
26' ГолИкауниекс Янис
45' Желтая карточкаЦыганик Андрей
45' Желтая карточкаБолохан Вадим
Ход матча
6'
1:0
19'
26'
1:2
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Райлян
Дорин
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Крачун АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клещенко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
История личных встреч
Молдова
Латвия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|2 (2)
|0.67
|Болохан Вадим
|1
|0.33
|Армаш Игорь
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Улдрикис
|2
|0.67
|Икауниекс Янис
|2 (1)
|0.67
|Зюзин Артур
|1
|0.33
|Гутковский Владислав
|1
|0.33
|Савалниекс Робертс
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1
Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3
Лига D. Группа 1
Лига D. Группа 1
Прогнозы на матч Молдова 1:2 Латвия
Исход игры
Молдова
29.1% (39)
Ничья
51.5% (69)
Латвия
19.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (52)
2:1 Молдова
13.4% (18)
1:0 Молдова
11.2% (15)
0:0 Ничья
8.2% (11)
0:1 Латвия
7.5% (10)
1:2 Латвия
4.5% (6)
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