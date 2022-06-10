Циганик попробовал забросить на партнера, вышло неточно. Удар от ворот.

Снова неудачный розыгрыш от ворот Молдовы, Латвия перехватила, подача справа и удар Гутковского ножницами! Выше цели.

Отложенная желтая для Циганика за фол на правом фланге.

Не опасным получается угловой у Молдовы, впрочем подбор их, а значит и последняя атака в тайме много вероятно за ними.

Нет опасной атаки в концовке тайма. Перерыв.

Подача Рябчука с левого края, выбили мяч из штрафной, но подбор за молдовской сборной, затем подача Ревенко справа, заблокировано.

Николаэску после навеса головой пробил в створ ворот, однако прямо по позиции Штейборса.

Верхом мяч гуляет по центру поля, переходя от команды к команде, в итоге у Молдовы получилось завладеть мячом, но ненадолго, фол в атаке со стороны Раца.

Латвия забрала мяч у соперника на чужой половине, затем две попытки подать, оборона справляется с задачей.

Высоко прессингует Латвия, впрочем один раз это уже дало свои плоды, и сейчас удается отобрать мяч.

Опять мелкий фол от Вадима Раца, в следующий раз арбитр уже может наказать его карточкой.

Угловой удар в исполнении Латвии. Тоберс пробил головой, но точно в защитника.

Ревенко активничает на правом фланге, следует оттуда перевод налево и навес, подбор за Каймаковым, который уже мяч упустил.

36' Перехват хозяев в центре поля, затем Николаэску здорово пяткой отыграл на партнера, жаль дальше атака не развилась, красиво было бы.

35' Капитан Молдовы Игорь Армаш с лету из штрафной площади приложился. Высоковато получилось.

34' Угловой Латвии и опять опасно! Подача на дальнюю штангу и удар в створ, спас защитник, стоявший в нужном месте!

33' Момент! Циганик получил передачу в штрафной и с левой ноги пробил в створ! Теперь уже Райлеан сумел спасти!

31' Молдовчане в центре поля, катают в попытке найти пространство в оборонительных редутах соперника.

30' Угловой вышел уже не таким опасным у Латвии, чуть контрвыпад Молдовы не пропустили.

29' И еще атака гостей, Юрковскис отыграл в стенку с партнером и сам пробил с угла вратарской! Опасно!

28' Ну и матч! Меньше чем за полчаса, латыши пропустили и отыгрались!

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Икауниекс!!! Курьезнейший гол! Подача со стандарта и крайне неудачно Райлеан сыграл на выходе, пропустив мяч в ворота. Прямой гол со штрафного по факту!