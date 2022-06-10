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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Молдова
FIFA #181
1:2
Второй тайм: 49'
Латвия
FIFA #136
0'
1:0
6' Пенальти
Николаеску Йон
1:1
19' Гол
Гутковский Владислав
21' Желтая карточка
Черномордийс Антонийс
1:2
26' Гол
Икауниекс Янис
45' Желтая карточка
Цыганик Андрей
45' Желтая карточка
Болохан Вадим

Ход матча

6'
Николаеску Йон
1:0
19'
1:1
Гутковский Владислав
21'
 
Черномордийс Антонийс
26'
1:2
Икауниекс Янис
45'
 
Цыганик Андрей
45'
Болохан Вадим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 134
Молдова 29.1% (39)
X 51.5% (69)
Латвия 19.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Латвия
3.48
5.04
3.55
Все Коэффициенты
Новости
23
Райлян
Дорин
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
5
Посмак
Вячеслав
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
2
Рябчук
Олег
22
Раца
Вадим
13
Каймаков
Михаил
10
Плэтикэ
Михаил
20
Плэтикэ
Сергиу
9
Николаеску
Йон
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
10
Икауниекс
Янис
17
Зюзин
Артур
6
Кристерс
Тоберс
14
Цыганик
Андрей
20
Робертс
Улдрикис
9
Гутковский
Владислав
Молдова
5-4-1
Латвия
4-4-1-1

История личных встреч

Молдова
Латвия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 2 (2) 0.67
Болохан Вадим 1 0.33
Армаш Игорь 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Улдрикис 2 0.67
Икауниекс Янис 2 (1) 0.67
Зюзин Артур 1 0.33
Гутковский Владислав 1 0.33
Савалниекс Робертс 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиня Виктор 0 1
Болохан Вадим 1 0
Армаш Игорь 1 0
Раца Вадим 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1
Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Молдова 1:2 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Андорра 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2:1 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Молдова 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 1:2 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • 48'
    Снова неудачный розыгрыш от ворот Молдовы, Латвия перехватила, подача справа и удар Гутковского ножницами! Выше цели. 
  • 47'
    Циганик попробовал забросить на партнера, вышло неточно. Удар от ворот. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Нет опасной атаки в концовке тайма. Перерыв. 
  • Угловой
    45'
    Не опасным получается угловой у Молдовы, впрочем подбор их, а значит и последняя атака в тайме много вероятно за ними. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено. 
  • Желтая карточка
    45'
    Отложенная желтая для Циганика за фол на правом фланге. 
  • 44'
    Ревенко активничает на правом фланге, следует оттуда перевод налево и навес, подбор за Каймаковым, который уже мяч упустил. 
  • Угловой
    43'
    Угловой удар в исполнении Латвии. Тоберс пробил головой, но точно в защитника.
  • 42'
    Опять мелкий фол от Вадима Раца, в следующий раз арбитр уже может наказать его карточкой. 
  • 41'
    Высоко прессингует Латвия, впрочем один раз это уже дало свои плоды, и сейчас удается отобрать мяч. 
  • 40'
    Латвия забрала мяч у соперника на чужой половине, затем две попытки подать, оборона справляется с задачей. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Верхом мяч гуляет по центру поля, переходя от команды к команде, в итоге у Молдовы получилось завладеть мячом, но ненадолго, фол в атаке со стороны Раца. 
  • 38'
    Николаэску после навеса головой пробил в створ ворот, однако прямо по позиции Штейборса. 
  • 37'
    Подача Рябчука с левого края, выбили мяч из штрафной, но подбор за молдовской сборной, затем подача Ревенко справа, заблокировано. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 36'
      Перехват хозяев в центре поля, затем Николаэску здорово пяткой отыграл на партнера, жаль дальше атака не развилась, красиво было бы. 
    • 35'
      Капитан Молдовы Игорь Армаш с лету из штрафной площади приложился. Высоковато получилось. 
    • Опасный момент
      34'
      Угловой Латвии и опять опасно! Подача на дальнюю штангу и удар в створ, спас защитник, стоявший в нужном месте!
    • Опасный момент
      33'
      Момент! Циганик получил передачу в штрафной и с левой ноги пробил в створ! Теперь уже Райлеан сумел спасти!
    • 31'
      Молдовчане в центре поля, катают в попытке найти пространство в оборонительных редутах соперника. 
    • Угловой
      30'
      Угловой вышел уже не таким опасным у Латвии, чуть контрвыпад Молдовы не пропустили. 
    • Опасный момент
      29'
      И еще атака гостей, Юрковскис отыграл в стенку с партнером и сам пробил с угла вратарской! Опасно!
    • 28'
      Ну и матч! Меньше чем за полчаса, латыши пропустили и отыгрались! 
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Икауниекс!!! Курьезнейший гол! Подача со стандарта и крайне неудачно Райлеан сыграл на выходе, пропустив мяч в ворота. Прямой гол со штрафного по факту! 
    • Фол, нарушение
      26'
      Ох, а вот этот стандарт опаснее. Улдрикис упал почти на углу штрафной. Вполне себе шанс выйти вперед. 
    • 25'
      Еще Молдова атакует, прострел не прошел, затем подача, вновь тут как тут оборона. 
    • 24'
      Подача со штрафного в исполнении молдовской сборной, скидка почти прошла, защитники все-таки сумели подчистить эпизод. 
    • Желтая карточка
      23'
      Черномордийс получил желтую за фол на своей половине поля. 
    • 22'
      Вот так стремительно развивается встреча, хочется верить, что не это не последний гол, который мы с вами сегодня увидим. 
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Гутковский!!! Очень неудачно выбил от ворот Райлеан, Гутковский перехватил, вышел свободно один на один и пробил точно в дальний угол!
    • 20'
      Пошла ожидаемая подача со стандарта на линию штрафной, но там на втором этаже только защитники. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Фолят хозяева поля на правом фланге. Можно отсюда как минимум "загрузить" в штрафную. 
    • 18'
      Показывают нам вновь исполнении 11-метрового и радость Молдовы. Важный гол на старте встречи. 
    • 17'
      Классный пас в разрез от Молдовы, Платика из борьбы пробил. Мимо. 
    • 15'
      Латыши активничают на чужой половине, Юрковскис обостряет, затем удар Савалниекса из штрафной. Выше цели. 
    • 14'
      Длинная диагональ на Циганика, тот сразу переводит в штрафную, безадресно. 
    • 13'
      Молдова контролирует на своей половине, затем прострел с правого фланга следует, оборона перехватывает. 
    • 12'
      Молдовчане перехватывают, в центре поля, но быстро теряют, контратаки не вышло. 
    • 11'
      Дальний удар по воротам, прицельности не хватило. 
    • 9'
      Латвия пробует быстро вернуться в игру подходом к штрафной оппонента, не выходит что-то там создать. 
    • 8'
      Вот так старт, будем надеяться теперь Молдова не начнет играть на удержание счета.
    • Пенальти
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Николаэску уверенно исполняет 11-метровый! Счёт открыт! 
    • Пенальти!
      6'
      Пенальти на первых минутах матча в ворота Латвии! Накладку заметил арбитр!
    • 5'
      Ответный натиск Латвии, но оборона соперника не подпускает близко к штрафной. 
    • 4'
      Молдова на правах хозяина чуть активнее начала, не опасно пока. 
    • 3'
      В целом пока ощущается не самый высокий уровень игроков, многовато брака, мяч в центре поля. 
    • 2'
      Неспешно начинается игра, команды присматриваюся друг к другу. 
    • Первый тайм начался
      Первый тайм начался. 
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    Прогнозы на матч Молдова 1:2 Латвия

    Исход игры
    Молдова
    29.1% (39)
    Ничья
    51.5% (69)
    Латвия
    19.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (52)
    2:1 Молдова
    13.4% (18)
    1:0 Молдова
    11.2% (15)
    0:0 Ничья
    8.2% (11)
    0:1 Латвия
    7.5% (10)
    1:2 Латвия
    4.5% (6)
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    Молдова
    Латвия
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