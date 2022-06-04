Стадион: Зимбру
История личных встреч
Молдова
Латвия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Болохан Вадим
|1
|0.5
|Николаеску Йон
|1 (1)
|0.5
|Армаш Игорь
|0
|0
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Улдрикис
|2
|1
|Зюзин Артур
|1
|0.5
|Икауниекс Янис
|1 (1)
|0.5
|Савалниекс Робертс
|0
|0
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиня Виктор
|0
|1
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1
Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Молдова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Андорра
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Андорра
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига D. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Молдова - Латвия
Исход игры
Молдова
38.2% (13)
Ничья
52.9% (18)
Латвия
8.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (10)
Меньше
70.59% (24)
Обе команды забьют
Да
73.53% (25)
Нет
26.47% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (15)
2:1 Молдова
23.5% (8)
1:0 Молдова
14.7% (5)
0:0 Ничья
8.8% (3)
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