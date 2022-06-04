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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Молдова
FIFA #181
 
Позже
Латвия
FIFA #136
Прогнозы 34
Молдова 38.2% (13)
X 52.9% (18)
Латвия 8.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Латвия
2.90
3.15
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Латвия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болохан Вадим 1 0.5
Николаеску Йон 1 (1) 0.5
Армаш Игорь 0 0
Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Улдрикис 2 1
Зюзин Артур 1 0.5
Икауниекс Янис 1 (1) 0.5
Савалниекс Робертс 0 0

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиня Виктор 0 1
Армаш Игорь 1 0
Раца Вадим 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2
Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2
Латвия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1
Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Андорра 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 0 - 3 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 34
    Молдова 38.2% (13)
    X 52.9% (18)
    Латвия 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Латвия
    2.90
    3.15
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Молдова - Латвия

    Исход игры
    Молдова
    38.2% (13)
    Ничья
    52.9% (18)
    Латвия
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (10)
    Меньше
    70.59% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (25)
    Нет
    26.47% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.1% (15)
    2:1 Молдова
    23.5% (8)
    1:0 Молдова
    14.7% (5)
    0:0 Ничья
    8.8% (3)
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    Молдова
    Латвия
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