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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 36'
Университатя Крайова
0'
1:0
2' Гол
Боатенг Бисмарк
12' Желтая карточка
Daniel Birligea
33' Желтая карточка
Иван Андрей
36'

Ход матча

2'
Боатенг Бисмарк
(Дяк Чиприан)
1:0
12'
Daniel Birligea
 
33'
 
Иван Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Университатя Крайова
1.45
4.20
8.20
Все Коэффициенты
23
Летица
Карло
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
30
Daniel
Birligea
13
Пильячелли
Мирко
2
Папп
Пол
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
18
Влэдою
Штефан
14
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
5
Вэтэжелу
Богдан
17
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
ЧФР Клуж
Университатя Крайова

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Крайова

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
44%
16 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

44 матча

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.5%
59.1%
20.4%
9 побед 26 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

Л1ГА
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
С
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1ГА
0:3
Л1ГА
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:0
Л1ГБ
4:0
Л1ГБ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:3
ДА
2:0
К
0:1
ДА
4:1
ДА
1:1
ДА
4:1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 4 0.44
Петрила Клаудиу 3 0.33
Дяк Чиприан 2 (1) 0.22
Боатенг Бисмарк 2 0.22
Маня Кристьян 1 0.11
Бордеяну Михай 1 0.11
Дуганджич Марко 1 0.11
Паун-Александру Константин 1 0.11
Daniel Birligea 1 0.11
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 4 0.44
Крецу Александру 3 0.33
Баярам Штефан 3 0.33
Иван Андрей 2 (1) 0.22
Густаво Важенин 2 0.22
Рогульич Анте 2 0.22
Бик Овидиу 1 0.11
Кольич Элвир 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Банку Никусор 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 3 0
Сушич Матео 1 1
Матиас Иури 2 0
Daniel Birligea 2 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Омрани Билель 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Летица Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Густаво Важенин 3 0
Крецу Александру 2 0
Банку Никусор 2 0
Бик Овидиу 2 0
Маркович Йован 2 0
Баярам Штефан 2 0
Laurentiu Reghecampf 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Иван Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
7%
3
17%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
5
33%
3
17%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 9 6 1 2 16 - 5 57
2. ФКСБ 9 7 1 1 21 - 6 53
3. Университатя Крайова 0:1 9 6 0 3 17 - 7 45
4. Волунтари 9 2 2 5 8 - 14 32
5. Вииторул Констанца 9 2 2 5 4 - 12 32
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 5 4 0 1 7 - 2 50
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 0:1 4 3 0 1 7 - 3 36
4. Волунтари 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Университатя Крайова 0:1 5 3 0 2 10 - 4 9
6. ЧФР Клуж 1:0 4 2 1 1 9 - 3 7
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    Лучшие коэффициенты
    ЧФР Клуж
    Ничья
    Университатя Крайова
    1.45
    4.20
    8.20
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    Университатя Крайова
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