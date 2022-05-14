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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Спартак-2
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 39
Спартак-2 76.9% (30)
X 12.8% (5)
КАМАЗ 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
КАМАЗ
2.69
3.20
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Спартак-2
КАМАЗ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
4:1
ФПД
4:0
ФПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шитов Владислав 12 0.33
Шильцов Константин 7 0.19
Оганесян Степан 6 (1) 0.17
Маркитесов Дмитрий 5 0.14
Воропаев Артём 4 0.11
Мельников Степан 3 0.08
Литвинов Руслан 1 0.03
Сунгатулин Фаниль 1 0.03
Шитов Виталий 1 0.03
Миронов Леонид 1 (1) 0.03
Петрунин Даниил 1 (1) 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.19
Янушковский Роман 6 0.17
Воронин Евгений 5 0.14
Тесленко Егор 5 0.14
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Спартак-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сунгатулин Фаниль 8 1
Петрунин Даниил 7 1
Воропаев Артём 8 0
Маркитесов Дмитрий 8 0
Оганесян Степан 8 0
Шитов Виталий 6 1
Акмурзин Тимур 4 1
Шильцов Константин 4 0
Миронов Леонид 2 1
Агапов Илья 2 1
Голятов Илья 2 1
Бакалюк Никита 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Шитов Владислав 3 0
Денисов Даниил 2 0
Лайкин Максим 2 0
Муминов Ильяс 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Гапонов Илья 1 0
Мельников Степан 1 0
Муталиев Аслан 1 0
Толстопятов Николай 1 0
Шайхтдинов Дамир 1 0
Гуца Артём 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 10 1
Янушковский Роман 9 1
Аюкин Руслан 10 0
Тесленко Егор 9 0
Замалиев Наиль 7 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Воронин Евгений 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Бадртдинов Ильнур 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Кириллов Юрий 2 0
Хомуха Иван 2 0
Садыков Булат 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Османов Редван 2 0
Мамин Алексей 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
4
19%
3
43%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
1
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

24
18
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
25%
4
22%
76-90

Забито

22
21
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
14%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
1
5%
6
29%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90

Забито

43
28
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
12 Не забивали 17
7
16%
6
21%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
7
16%
5
18%
31-45
8
19%
5
18%
46-60
9
21%
4
14%
61-75
6
14%
6
21%
76-90

Пропущено

53
38
22 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
6
11%
3
8%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
9
17%
7
18%
31-45
10
19%
8
21%
46-60
9
17%
5
13%
61-75
12
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак-2
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ротор - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Акрон - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Оренбург 2:3
Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0
КАМАЗ
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 36 23 4 9 62 - 34 73
2. Торпедо Москва Заявка 36 19 14 3 62 - 34 71
3. Факел Заявка 36 21 5 10 57 - 32 68
4. СКА-Хабаровск Заявка 36 18 8 10 47 - 35 62
5. Енисей Заявка 36 18 6 12 55 - 52 60
6. Балтика Заявка 36 14 15 7 50 - 28 57
7. Алания Заявка 36 16 9 11 72 - 50 57
8. Нефтехимик Заявка 36 16 7 13 56 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 36 16 4 16 42 - 54 52
10. Краснодар-2 Заявка 36 15 7 14 44 - 42 52
11. Акрон Заявка 36 14 10 12 42 - 40 52
12. Велес Москва Заявка 36 14 5 17 42 - 44 47
13. ФК Кубань Заявка 36 13 8 15 43 - 46 47
14. Томь Заявка 36 12 8 16 46 - 58 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 36 9 14 13 33 - 41 41
16. Волгарь Заявка 36 10 8 18 28 - 38 38
17. КАМАЗ Заявка 36 8 13 15 27 - 39 37
18. Металлург Липецк Заявка 36 9 5 22 28 - 66 32
19. Ротор Заявка 36 6 12 18 33 - 52 30
20. Текстильщик Заявка 36 4 8 24 29 - 73 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Факел Заявка 19 14 3 2 29 - 10 45
2. Оренбург Заявка 19 14 2 3 32 - 14 44
3. СКА-Хабаровск Заявка 17 13 1 3 30 - 13 40
4. Торпедо Москва Заявка 18 10 8 0 34 - 13 38
5. Акрон Заявка 19 11 4 4 27 - 17 37
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Краснодар-2 Заявка 18 10 4 4 32 - 18 34
8. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Нефтехимик Заявка 19 9 4 6 34 - 19 31
11. Балтика Заявка 18 7 8 3 21 - 11 29
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 19 6 6 7 20 - 21 24
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 18 4 4 10 12 - 27 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 19 2 7 10 14 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 18 9 6 3 28 - 21 33
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Спартак-2 Заявка 18 9 0 9 21 - 30 27
5. ФК Кубань Заявка 18 7 5 6 23 - 15 26
6. Енисей Заявка 19 8 2 9 26 - 33 26
7. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
8. Алания Заявка 19 5 8 6 34 - 30 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 19 6 3 10 16 - 20 21
12. Велес Москва Заявка 18 6 2 10 17 - 17 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 19 3 7 9 16 - 23 16
16. Металлург Липецк Заявка 18 5 1 12 16 - 39 16
17. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
18. Томь Заявка 18 3 4 11 24 - 37 13
19. КАМАЗ Заявка 17 2 7 8 7 - 18 13
20. Текстильщик Заявка 19 0 5 14 7 - 37 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Спартак-2 76.9% (30)
    X 12.8% (5)
    КАМАЗ 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак-2
    Ничья
    КАМАЗ
    2.69
    3.20
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Спартак-2 - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак-2 - КАМАЗ

    Исход игры
    Спартак-2
    76.3% (29)
    Ничья
    13.2% (5)
    КАМАЗ
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак-2
    34.2% (13)
    1:0 Спартак-2
    18.4% (7)
    2:0 Спартак-2
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    1:2 КАМАЗ
    7.9% (3)
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    Спартак-2
    КАМАЗ
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