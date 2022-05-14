История личных встреч
Спартак-2
КАМАЗ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шитов Владислав
|12
|0.33
|Шильцов Константин
|7
|0.19
|Оганесян Степан
|6 (1)
|0.17
|Маркитесов Дмитрий
|5
|0.14
|Воропаев Артём
|4
|0.11
|Мельников Степан
|3
|0.08
|Литвинов Руслан
|1
|0.03
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.03
|Шитов Виталий
|1
|0.03
|Миронов Леонид
|1 (1)
|0.03
|Петрунин Даниил
|1 (1)
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.19
|Янушковский Роман
|6
|0.17
|Воронин Евгений
|5
|0.14
|Тесленко Егор
|5
|0.14
|Морозов Сергей
|2
|0.06
|Бевеев Мингиян
|1
|0.03
|Аюкин Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Спартак-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сунгатулин Фаниль
|8
|1
|Петрунин Даниил
|7
|1
|Воропаев Артём
|8
|0
|Маркитесов Дмитрий
|8
|0
|Оганесян Степан
|8
|0
|Шитов Виталий
|6
|1
|Акмурзин Тимур
|4
|1
|Шильцов Константин
|4
|0
|Миронов Леонид
|2
|1
|Агапов Илья
|2
|1
|Голятов Илья
|2
|1
|Бакалюк Никита
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Шитов Владислав
|3
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Лайкин Максим
|2
|0
|Муминов Ильяс
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Толстопятов Николай
|1
|0
|Шайхтдинов Дамир
|1
|0
|Гуца Артём
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|12
|1
|Калугин Олег
|10
|1
|Янушковский Роман
|9
|1
|Аюкин Руслан
|10
|0
|Тесленко Егор
|9
|0
|Замалиев Наиль
|7
|1
|Куликов Александр
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|7
|0
|Воронин Евгений
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|3
|0
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Кириллов Юрий
|2
|0
|Хомуха Иван
|2
|0
|Садыков Булат
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
|Daniil Arzhevitin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 29
4
19%
3
43%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
6
29%
1
14%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
24
18
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
17%
16-30
4
17%
5
28%
31-45
4
17%
4
22%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
6
25%
4
22%
76-90
Забито
22
21
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
3
14%
3
14%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
6
27%
3
14%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
1
5%
6
29%
76-90
Пропущено
29
20
10 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
7
24%
3
15%
61-75
6
21%
4
20%
76-90
Забито
43
28
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
12 Не забивали 17
7
16%
6
21%
1-15
6
14%
2
7%
16-30
7
16%
5
18%
31-45
8
19%
5
18%
46-60
9
21%
4
14%
61-75
6
14%
6
21%
76-90
Пропущено
53
38
22 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
6
11%
3
8%
1-15
7
13%
7
18%
16-30
9
17%
7
18%
31-45
10
19%
8
21%
46-60
9
17%
5
13%
61-75
12
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак-2
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ротор - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Акрон - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Оренбург 2:3
Томь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - Факел 2:0 Балтика - Спартак-2 0:1 Спартак-2 - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Спартак-2 1:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 Велес Москва - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Енисей - Спартак-2 2:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 Спартак-2 - Ротор 1:1 Нефтехимик - Спартак-2 5:0
КАМАЗ
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|62 - 34
|73
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|36
|19
|14
|3
|62 - 34
|71
|3.
|Факел
|Заявка
|36
|21
|5
|10
|57 - 32
|68
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|47 - 35
|62
|5.
|Енисей
|Заявка
|36
|18
|6
|12
|55 - 52
|60
|6.
|Балтика
|Заявка
|36
|14
|15
|7
|50 - 28
|57
|7.
|Алания
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 50
|57
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|56 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|36
|16
|4
|16
|42 - 54
|52
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|36
|15
|7
|14
|44 - 42
|52
|11.
|Акрон
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 40
|52
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|42 - 44
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|43 - 46
|47
|14.
|Томь
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|46 - 58
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|33 - 41
|41
|16.
|Волгарь
|Заявка
|36
|10
|8
|18
|28 - 38
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|27 - 39
|37
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|28 - 66
|32
|19.
|Ротор
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|33 - 52
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|36
|4
|8
|24
|29 - 73
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Факел
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|29 - 10
|45
|2.
|Оренбург
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|32 - 14
|44
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|30 - 13
|40
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|10
|8
|0
|34 - 13
|38
|5.
|Акрон
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|27 - 17
|37
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 18
|34
|8.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 19
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|21 - 11
|29
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|12 - 27
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|28 - 21
|33
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|21 - 30
|27
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 15
|26
|6.
|Енисей
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|26 - 33
|26
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 30
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|16 - 20
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 17
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|16 - 23
|16
|16.
|Металлург Липецк
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|16 - 39
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|24 - 37
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|7 - 18
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|19
|0
|5
|14
|7 - 37
|5
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Прогнозы на матч Спартак-2 - КАМАЗ
Исход игры
Спартак-2
76.3% (29)
Ничья
13.2% (5)
КАМАЗ
10.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Спартак-2
34.2% (13)
1:0 Спартак-2
18.4% (7)
2:0 Спартак-2
18.4% (7)
1:1 Ничья
13.2% (5)
1:2 КАМАЗ
7.9% (3)
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