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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Ризеспор
1:2
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
22' Гол
Бойд Тайлер
1:1
31' Гол
Ешильюрт Эрдоган
36' Желтая карточка
Фири Лебоганг
55' Желтая карточка
Арслан Хакан
65' Желтая карточка
Понк Карлуш
1:2
75' Гол
Ульвестад Фредрик
83' Желтая карточка
Ятабаре Мустафа
89' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
90'+4
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
22
Топчу
Эмир
Хан
15
Альбайрак
Эрен
52
Сабо
Эрик
21
Фири
Лебоганг
9
Бойд
Тайлер
19
Хуммет
Денис
50
Умар
Амину
2
Сиссе
Паписс
35
Вурал
Али
Шашал
77
Огюз
Ахмет
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
23
Ульвестад
Фредрик
37
Арслан
Хакан
17
Ешильюрт
Эрдоган
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
Ризеспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Сивасспор

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

14 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 16 (5) 0.43
Ай Селим 4 0.11
Джокович Дамьян 4 (3) 0.11
Фернандеш Жедсон 3 0.08
Сари Юсуф 3 0.08
Сиссе Паписс 2 0.05
Бойд Тайлер 2 0.05
Боласье Янник 2 0.05
Болдрин Фернандо 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Умар Амину 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Ronaldo Mendes 1 0.03
Фири Лебоганг 0 0
Дабо Брайан 0 0
Понк Карлуш 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятабаре Мустафа 10 0.27
Энрике Педро 8 (5) 0.22
Кайоде Оларенваджу 6 0.16
Фахир Файсал 5 (2) 0.14
Гутас Димитрис 5 0.14
Градель Макс-Ален 3 0.08
Ульвестад Фредрик 2 0.05
Джеймс Леке 2 0.05
Феликс Хорхе 2 0.05
Ешильюрт Эрдоган 1 0.03
Кофи Исаак 1 0.03
Османпаша Джанер 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Кесгин Керем 1 0.03
Эрдал Зия 1 (1) 0.03
Чифтчи Угюр 0 0
Вурал Али Шашал 0 0
Аппиндангойе Аарон 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 4
Хольмен Себастьян 8 0
Боласье Янник 6 0
Сабо Эрик 6 0
Ай Селим 6 0
Генюл Гёкхан 4 1
Понк Карлуш 5 0
Фири Лебоганг 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Альбайрак Эрен 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 5 2
Ятабаре Мустафа 6 1
Энрике Педро 6 1
Ешильюрт Эрдоган 7 0
Огюз Ахмет 7 0
Градель Макс-Ален 5 0
Кофи Исаак 5 0
Кесгин Керем 5 0
Фахир Файсал 4 0
Гутас Димитрис 3 0
Кайоде Оларенваджу 1 1
Арслан Хакан 2 0
Эрдал Зия 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Османпаша Джанер 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Йилмаз Сефа 1 0
Конате Мусса 1 0
Алтынай Корай 1 0
Йилдирим Муаммер 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Окечукву Азубуйке 1 0
Камара Самба 1 0
Ozkan Yigiter 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
33%
3
13%
76-90

Пропущено

31
29
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
6%
5
17%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
9
29%
29%
4
14%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
8
26%
6
21%
61-75
4
13%
3
10%
76-90

Забито

20
27
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
8
40%
5
19%
61-75
3
15%
6
22%
76-90

Пропущено

38
19
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
13%
1
5%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
6
16%
3
16%
31-45
4
11%
4
21%
46-60
10
26%
3
16%
61-75
9
24%
5
26%
76-90

Забито

44
51
15 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
6
14%
5
10%
1-15
5
11%
7
14%
16-30
4
9%
9
18%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
11
25%
10
20%
61-75
11
25%
9
18%
76-90

Пропущено

69
48
29 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
7
10%
6
13%
1-15
7
10%
10
21%
16-30
15
22%
7
15%
31-45
9
13%
8
17%
46-60
18
26%
9
19%
61-75
13
19%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Малатьяспор - Ризеспор 1:3 Гёзтепе - Ризеспор 1:7 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Кайсериспор - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3 Антальяспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Бандырмаспор - Сивасспор 2:4 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 37 20 7 10 65 - 44 67
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
7. Антальяспор 37 16 10 11 53 - 46 58
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 37 14 10 13 53 - 47 52
10. Сивасспор 37 13 12 12 50 - 49 51
11. Галатасарай 37 14 9 14 50 - 52 51
12. Касымпаша 37 14 8 15 63 - 55 50
13. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
16. Газиантеп 0:0 38 11 11 16 46 - 56 44
17. Ризеспор 37 10 6 21 44 - 69 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
4. Газиантеп 0:0 19 10 8 1 33 - 17 38
5. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Антальяспор 18 10 5 3 33 - 18 35
8. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Галатасарай 19 10 3 6 31 - 23 33
11. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
12. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
15. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
16. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
17. Ризеспор 19 8 2 9 24 - 31 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Сивасспор 19 7 4 8 24 - 29 25
6. Коньяспор 18 7 3 8 29 - 29 24
7. Адана Демирспор 19 6 5 8 25 - 30 23
8. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
9. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
11. Касымпаша 18 6 4 8 27 - 26 22
12. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
13. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
14. Галатасарай 18 4 6 8 19 - 29 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 18 2 4 12 20 - 38 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Фири Лебоганг получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ешильюрт Эрдоган бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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