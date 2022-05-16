Стадион: Caykur Didi Stadyumu
1:0
22' ГолБойд Тайлер
1:1
31' ГолЕшильюрт Эрдоган
36' Желтая карточкаФири Лебоганг
55' Желтая карточкаАрслан Хакан
65' Желтая карточкаПонк Карлуш
1:2
75' ГолУльвестад Фредрик
83' Желтая карточкаЯтабаре Мустафа
89' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
Ход матча
22'
1:0
31'
36'
55'
65'
75'
83'
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
49 Владение мячом, % 51
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
19
Хуммет
Денис
50
Умар
Амину
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Efe Tecimer
-
66 Guevenc Usta
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Ризеспор
Сивасспор
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
14 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
7.1%
78.6%
14.3%
1 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|16 (5)
|0.43
|Ай Селим
|4
|0.11
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.08
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Сиссе Паписс
|2
|0.05
|Бойд Тайлер
|2
|0.05
|Боласье Янник
|2
|0.05
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Умар Амину
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Ronaldo Mendes
|1
|0.03
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Понк Карлуш
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятабаре Мустафа
|10
|0.27
|Энрике Педро
|8 (5)
|0.22
|Кайоде Оларенваджу
|6
|0.16
|Фахир Файсал
|5 (2)
|0.14
|Гутас Димитрис
|5
|0.14
|Градель Макс-Ален
|3
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.05
|Джеймс Леке
|2
|0.05
|Феликс Хорхе
|2
|0.05
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.03
|Кофи Исаак
|1
|0.03
|Османпаша Джанер
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Кесгин Керем
|1
|0.03
|Эрдал Зия
|1 (1)
|0.03
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Вурал Али Шашал
|0
|0
|Аппиндангойе Аарон
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|4
|Хольмен Себастьян
|8
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Фири Лебоганг
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|5
|2
|Ятабаре Мустафа
|6
|1
|Энрике Педро
|6
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|7
|0
|Огюз Ахмет
|7
|0
|Градель Макс-Ален
|5
|0
|Кофи Исаак
|5
|0
|Кесгин Керем
|5
|0
|Фахир Файсал
|4
|0
|Гутас Димитрис
|3
|0
|Кайоде Оларенваджу
|1
|1
|Арслан Хакан
|2
|0
|Эрдал Зия
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Османпаша Джанер
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Йилмаз Сефа
|1
|0
|Конате Мусса
|1
|0
|Алтынай Корай
|1
|0
|Йилдирим Муаммер
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Ozkan Yigiter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
7
29%
29%
31-45
4
17%
6
25%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
33%
3
13%
76-90
Пропущено
31
29
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
6%
5
17%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
9
29%
29%
4
14%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
8
26%
6
21%
61-75
4
13%
3
10%
76-90
Забито
20
27
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
5
19%
46-60
8
40%
5
19%
61-75
3
15%
6
22%
76-90
Пропущено
38
19
15 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
13%
1
5%
1-15
4
11%
3
16%
16-30
6
16%
3
16%
31-45
4
11%
4
21%
46-60
10
26%
3
16%
61-75
9
24%
5
26%
76-90
Забито
44
51
15 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 6
6
14%
5
10%
1-15
5
11%
7
14%
16-30
4
9%
9
18%
31-45
7
16%
11
22%
46-60
11
25%
10
20%
61-75
11
25%
9
18%
76-90
Пропущено
69
48
29 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
7
10%
6
13%
1-15
7
10%
10
21%
16-30
15
22%
7
15%
31-45
9
13%
8
17%
46-60
18
26%
9
19%
61-75
13
19%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Малатьяспор - Ризеспор 1:3 Гёзтепе - Ризеспор 1:7 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Кайсериспор - Ризеспор 1:1
Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3 Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3 Антальяспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Бандырмаспор - Сивасспор 2:4 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|37
|20
|10
|7
|68 - 38
|70
|3.
|Коньяспор
|37
|20
|7
|10
|65 - 44
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Бешикташ
|37
|15
|13
|9
|55 - 47
|58
|7.
|Антальяспор
|37
|16
|10
|11
|53 - 46
|58
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Адана Демирспор
|37
|14
|10
|13
|53 - 47
|52
|10.
|Сивасспор
|37
|13
|12
|12
|50 - 49
|51
|11.
|Галатасарай
|37
|14
|9
|14
|50 - 52
|51
|12.
|Касымпаша
|37
|14
|8
|15
|63 - 55
|50
|13.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|14.
|Кайсериспор
|37
|12
|11
|14
|53 - 59
|47
|15.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|16.
|Газиантеп
|0:0
|38
|11
|11
|16
|46 - 56
|44
|17.
|Ризеспор
|37
|10
|6
|21
|44 - 69
|36
|18.
|Алтай
|37
|9
|7
|21
|37 - 53
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|38
|5
|6
|27
|27 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|4.
|Газиантеп
|0:0
|19
|10
|8
|1
|33 - 17
|38
|5.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|6.
|Бешикташ
|18
|10
|5
|3
|31 - 22
|35
|7.
|Антальяспор
|18
|10
|5
|3
|33 - 18
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Галатасарай
|19
|10
|3
|6
|31 - 23
|33
|11.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|12.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|13.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|14.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|15.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|16.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|17.
|Ризеспор
|19
|8
|2
|9
|24 - 31
|26
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|18
|9
|5
|4
|35 - 21
|32
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Сивасспор
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|6.
|Коньяспор
|18
|7
|3
|8
|29 - 29
|24
|7.
|Адана Демирспор
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|8.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|11.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|12.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|13.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|14.
|Галатасарай
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|18
|2
|4
|12
|20 - 38
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6