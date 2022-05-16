Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Andrei Iana пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Ботошани играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Valentin Dumitrache выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ботошани выполняет удар от ворот.

34' Robert Ion из команды Академика Клинчени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Отличные скиллы показывает Robert Ion, обводя своих соперников

34' Victor Dican выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Robert Ion из команды Академика Клинчени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Отличные скиллы показывает Robert Ion, обводя своих соперников

33' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ботошани выполняет удар от ворот.

31' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

31' Хороший удар издали нанес Cosmin Marian Obedeanu , но отличный сейв сделал Eduard Pap. Угловой.

31' Robert Ion из команды Академика Клинчени разыграл угловой с левого угла.

31' Victor Dican предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Игрок Mateus Criciuma из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Отличный пас сделал Jaja из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Г О О О О Л - Харуц Денис правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

27' Catalin Ion получил желтую карточку от судьи

26' Игрок Папа Энрико из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

24' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Флореску Эдуард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Jaja из команды Ботошани делает пас партнеру.

22' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Iulian Cristian Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

17' Valentin Dumitrache выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Болбоашэ Мирел взял и забрал мяч на выходе

16' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Valentin Dumitrache выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Jaja из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

13' Jaja сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Роман Михай V забивает с правой ноги!

13' Jaja из команды Ботошани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Плохо сыграл Iulian Cristian Stefan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Iulian Cristian Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Catalin Ion выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Флореску Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Хорошую попытку сделал Mateus Criciuma . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Jaja из команды Ботошани делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

9' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Ботошани

5' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ботошани выполняет удар от ворот.

4' ШАНС! Это должен был быть гол. Iulian Cristian Stefan упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

4' Robert Ion навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Матч возобновлен

2' Valentin Dumitrache на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.