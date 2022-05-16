Стадион: Центральный стадион Динамо
0:4
Конец матча
0:1
13' ГолРоман Михай
27' Желтая карточкаCatalin Ion
0:2
28' ГолХаруц Денис
0:3
67' ГолРоман Михай
0:4
86' ГолЛупета Жуси
89' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
Ход матча
13'
0:1
27'
28'
0:2
67'
0:3
86'
Владение мячом
24
Andrei
Iana
22
Флорикэ
Лука
21
Ион
Роберт
67
Папа
Энрико
17
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Andrei IanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Флорикэ ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
99 Andrei Dima
-
-
Главный тренер: Constantin Giurescu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Лупета ЖусиНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
73 Bogdan Filip
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
История личных встреч
Академика Клинчени
Ботошани
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robert Jerdea
|1
|0.11
|Davide Massaro
|1
|0.11
|Ион Роберт
|1 (1)
|0.11
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роман Михай V
|5
|0.56
|Жажа Коэльо
|3
|0.33
|Victor Dican
|2
|0.22
|Тирковеану Андрей
|1
|0.11
|Лупета Жуси
|1
|0.11
|Патаке Андрей
|1
|0.11
|Майлат Себастьян
|1
|0.11
|Харуц Денис
|1
|0.11
|Дава Джойским
|1
|0.11
|Папа Энрико
|1
|0.11
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Петковски Петар
|0
|0
|Флореску Эдуард
|0
|0
|Mateus Criciuma
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руфати Агрон
|2
|1
|Catalin Ion
|3
|0
|Флорикэ Лука
|2
|0
|Andrei Dima
|2
|0
|Цветков Александар
|1
|0
|Альгуль Мухамед
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Iulian Cristian Stefan
|1
|0
|Vladimir Gogov
|1
|0
|Mario Vrdoljak
|1
|0
|Ovidiu Sterian
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Дава Джойским
|2
|0
|Папа Энрико
|2
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
22
6
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
18%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
18%
1
17%
46-60
2
9%
2
33%
61-75
8
36%
0
0%
76-90
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
25%
2
12%
76-90
Пропущено
32
10
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
16%
3
30%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
4
13%
3
30%
61-75
11
34%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 4:3 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 5:1 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|42
|2.
|Ботошани
|9
|6
|0
|3
|18 - 9
|41
|3.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|1
|2
|22 - 7
|39
|4.
|Университатя Крайова
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|34
|5.
|УТА Арад
|9
|4
|1
|4
|10 - 6
|33
|6.
|Миовени
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|31
|7.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|2
|5
|8 - 8
|26
|8.
|Динамо Бухарест
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|23
|9.
|Академика Клинчени
|9
|0
|0
|9
|4 - 32
|7
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|1
|0
|8
|6 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|35
|2.
|Рапид Бухарест
|5
|4
|0
|1
|17 - 4
|32
|3.
|Ботошани
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|32
|4.
|УТА Арад
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|32
|5.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|23
|6.
|Миовени
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Университатя Крайова
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Академика Клинчени
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|27
|2.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|22
|3.
|Динамо Бухарест
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18
|4.
|Ботошани
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|6 - 1
|7
|7.
|Академика Клинчени
|5
|0
|0
|5
|4 - 22
|7
|8.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|0
|3
|4 - 4
|3
|9.
|УТА Арад
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|0
|0
|5
|1 - 23
|1