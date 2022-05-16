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  4. Лига 1. Группа Б 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа Б

2021-2022

Стадион:
Академика Клинчени
0:4
Конец матча
Ботошани
0'
0:1
13' Гол
Роман Михай
27' Желтая карточка
Catalin Ion
0:2
28' Гол
Харуц Денис
0:3
67' Гол
Роман Михай
0:4
86' Гол
Лупета Жуси
89' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
90'+3
1
Болбоашэ
Мирел
24
Andrei
Iana
5
Catalin
Ion
66
Iulian
Cristian
Stefan
44
Valentin
Dumitrache
22
Флорикэ
Лука
29
Roberto
Alexandu
Neagu
14
Cosmin
Marian
Obedeanu
9
Robert
Jerdea
92
Alexandru
Melniciuc
21
Ион
Роберт
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
2
Харуц
Денис
30
Цигэнашу
Александр
27
Флореску
Эдуард
6
Victor
Dican
67
Папа
Энрико
9
Mateus
Criciuma
20
Роман
Михай
V
17
Жажа
Коэльо
Академика Клинчени
Ботошани

История личных встреч

Академика Клинчени
Ботошани

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
4:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robert Jerdea 1 0.11
Davide Massaro 1 0.11
Ион Роберт 1 (1) 0.11
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роман Михай V 5 0.56
Жажа Коэльо 3 0.33
Victor Dican 2 0.22
Тирковеану Андрей 1 0.11
Лупета Жуси 1 0.11
Патаке Андрей 1 0.11
Майлат Себастьян 1 0.11
Харуц Денис 1 0.11
Дава Джойским 1 0.11
Папа Энрико 1 0.11
Цигэнашу Александр 0 0
Браун Кристофер 0 0
Петковски Петар 0 0
Флореску Эдуард 0 0
Mateus Criciuma 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руфати Агрон 2 1
Catalin Ion 3 0
Флорикэ Лука 2 0
Andrei Dima 2 0
Цветков Александар 1 0
Альгуль Мухамед 1 0
Ион Роберт 1 0
Iulian Cristian Stefan 1 0
Vladimir Gogov 1 0
Mario Vrdoljak 1 0
Ovidiu Sterian 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 1
Marius Croitoru 3 0
Шерони Алин 3 0
Цигэнашу Александр 2 0
Браун Кристофер 2 0
Пап Эдуард 2 0
Дава Джойским 2 0
Папа Энрико 2 0
Роман Михай V 1 0
Тирковеану Андрей 1 0
Харуц Денис 1 0
Грубац Сергей 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Mateus Criciuma 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

22
6
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
18%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
18%
1
17%
46-60
2
9%
2
33%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
50%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
25%
2
12%
76-90

Пропущено

32
10
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
5
16%
3
30%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
2
20%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
4
13%
3
30%
61-75
11
34%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 4:3 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 5:1 Академика Клинчени - Миовени 0:2 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0
Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:3 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 0:1 УТА Арад - Академика Клинчени 3:0 Рапид Бухарест - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:3 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - ФКСБ 0:3 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Миовени - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2
Ботошани
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботошани - Динамо Бухарест 2:3 Миовени - Ботошани 0:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:2
Ботошани - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 5:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 Ботошани - Миовени 0:0 Киндия Тырговиште - Ботошани 1:1 Ботошани - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Ботошани 3:2 Ботошани - Динамо Бухарест 4:0 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 Ботошани - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Газ-Метан Медиаш 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 9 7 1 1 21 - 4 42
2. Ботошани 9 6 0 3 18 - 9 41
3. Рапид Бухарест 9 6 1 2 22 - 7 39
4. Университатя Крайова 9 5 2 2 14 - 11 34
5. УТА Арад 9 4 1 4 10 - 6 33
6. Миовени 9 5 1 3 12 - 10 31
7. Киндия Тырговиште 9 2 2 5 8 - 8 26
8. Динамо Бухарест 9 4 2 3 14 - 11 23
9. Академика Клинчени 9 0 0 9 4 - 32 7
10. Газ-Метан Медиаш 9 1 0 8 6 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 5 5 0 0 15 - 3 35
2. Рапид Бухарест 5 4 0 1 17 - 4 32
3. Ботошани 5 3 0 2 10 - 5 32
4. УТА Арад 5 4 0 1 9 - 2 32
5. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 4 - 4 23
6. Миовени 4 3 0 1 6 - 4 9
7. Университатя Крайова 4 2 1 1 6 - 6 7
8. Динамо Бухарест 4 1 2 1 7 - 4 5
9. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Академика Клинчени 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 3 1 1 8 - 5 27
2. Миовени 5 2 1 2 6 - 6 22
3. Динамо Бухарест 5 3 0 2 7 - 7 18
4. Ботошани 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Рапид Бухарест 4 2 1 1 5 - 3 7
6. Сепси 4 2 1 1 6 - 1 7
7. Академика Клинчени 5 0 0 5 4 - 22 7
8. Киндия Тырговиште 4 1 0 3 4 - 4 3
9. УТА Арад 4 0 1 3 1 - 4 1
10. Газ-Метан Медиаш 5 0 0 5 1 - 23 1
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