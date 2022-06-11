Машарипов справа навесил к дальней штанге, где Файсал забрал мяч в руки.

Машарипов перед чужой штрафной площадью неудачно столкнулся с Гани.

Шукуров у центрального круга сбил Мохамеда и получил жёлтую карточку.

Фасир у бровки споткнулся и повредил голеностоп правой ноги. На носилках покидает поле Али.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ШОМУРОДОВ!!! Шомуродов получил пас от Машарипова и с двадцати пяти метров пробил в левый угол. Файал в прыжке не смог попасть по мячу рукой.

Замена в составе сборной Мальдив: вместо Али Фасира на поле вышел Хассан Наиз.

Абдуллаев и Мохамед столкнулись в центральном круге. Обоим игрокам потребовалась помощь медиков.

Второй тайм в Намангане!

В перерыве в составе сборной Узбекистана произошли две замены: вместо Достонбека Хамдамова и Азизбека Амонова на поле вышли Ойбек Бозоров и Азизбек Тургунбаев.

Следующая подача Машарипова от углового флага последовала к воротам, откуда мяч головой выбил Само.

Шукуров с двадцати четырёх метров низом пробил по центру ворот. Файсал уверенно забрал мяч в руки.

Аишам с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Юсупов в прыжке отбил мяч.

Разыграли мальдивцы угловой удар, а мяч к воротам доставить не смогли.

44' Машарипов от углового флага низом после мяч к ближней штанге. На подборе сыграл Алижонов, пробивший левее ворот.

43' Хамробеков справа сделал немного сильный пас на ход Шомуродову. Файсал выскочил навстречу Элдору и забрал мяч в руки.

42' Машарипов слева со штрафного пробил в стенку из двух игроков.

41' Сифаау у угла штрафной площади сбил Шомуродова.

40' Шомуродов слева сделал мягкий наброс к воротам. Файсал открытой ладонью отбил мяч. Хорошо, что партнёры оказались рядом и помогли голкиперу.

39' Амонов справа навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.

38' Хамробеков справа навесил в руки Файсалу.

37' На заброс верхом по центру к воротам Шомуродова никто из партнёров не откликнулся.

36' Абдуллаев на чужой половине поля нарушил правила.