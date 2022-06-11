0:2
Второй тайм: 55'
Ход матча
2'
0:1
51'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Само АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Амдхан АлиЗащитник
-
20 Шифаз ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Наиз ХассанНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Koopman
- Основной состав
-
12 Юсупов УткирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Урунов ОстонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
Бомбардиры внутри турнира
Мальдивы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|2
|1
|Хамдамов Достонбек
|1
|0.5
|Сайфиев Фаррух
|1
|0.5
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальдивы
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Таиланд - Мальдивы 3:0 Мальдивы - Бангладеш 2:0 Филиппины - Мальдивы 1:1 Китай - Мальдивы 5:0
Мальдивы - Сирия 0:4 Мальдивы - Гуам 3:1 Мальдивы - Филиппины 1:2 Сирия - Мальдивы 2:1 Мальдивы - Китай 0:5 Гуам - Мальдивы 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Мальдивы - Бутан 7:0 Сингапур - Мальдивы 3:2 Палестина - Мальдивы 8:1 Мальдивы - Оман 1:3 Оман - Мальдивы 5:0 Бутан - Мальдивы 0:2 Мальдивы - Палестина 0:3 Мальдивы - Бутан 4:2 Китай - Мальдивы 4:0
Узбекистан
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0
Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Беларусь - Узбекистан 1:0
Группа C
Группа C
Прогнозы на матч Мальдивы 0:2 Узбекистан
Исход игры
Мальдивы
2.3% (3)
Ничья
3.9% (5)
Узбекистан
93.8% (121)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
0:2 Узбекистан
21.7% (28)
1:2 Узбекистан
18.6% (24)
0:3 Узбекистан
14% (18)
0:1 Узбекистан
13.2% (17)
0:4 Узбекистан
7% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:5 Узбекистан
3.1% (4)
1:3 Узбекистан
2.3% (3)
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