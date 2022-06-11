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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Мальдивы
FIFA #156
0:2
Второй тайм: 55'
Узбекистан
FIFA #84

Ход матча

2'
0:1
Шомуродов Элдор
51'
0:2
Шомуродов Элдор
Прогнозы 129
Мальдивы 2.3% (3)
X 3.9% (5)
Узбекистан 93.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальдивы
Ничья
Узбекистан
87.00
19.25
45.00
Все Коэффициенты
Мальдивы
Узбекистан

Бомбардиры внутри турнира

Мальдивы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 2 1
Хамдамов Достонбек 1 0.5
Сайфиев Фаррух 1 0.5
Машарипов Джалолиддин 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальдивы
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Таиланд - Мальдивы 3:0 Мальдивы - Бангладеш 2:0 Филиппины - Мальдивы 1:1 Китай - Мальдивы 5:0
Мальдивы - Сирия 0:4 Мальдивы - Гуам 3:1 Мальдивы - Филиппины 1:2 Сирия - Мальдивы 2:1 Мальдивы - Китай 0:5 Гуам - Мальдивы 0:1 Малайзия - Мальдивы 3:0 Мальдивы - Бутан 7:0 Сингапур - Мальдивы 3:2 Палестина - Мальдивы 8:1 Мальдивы - Оман 1:3 Оман - Мальдивы 5:0 Бутан - Мальдивы 0:2 Мальдивы - Палестина 0:3 Мальдивы - Бутан 4:2 Китай - Мальдивы 4:0
Узбекистан
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Грузия - Узбекистан 1:0
Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Беларусь - Узбекистан 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таиланд 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Узбекистан 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Мальдивы 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
4. Шри-Ланка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Узбекистан 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Таиланд 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Шри-Ланка 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Мальдивы 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Узбекистан 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Таиланд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Шри-Ланка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Мальдивы 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    54'
    Абдуллаев и Мохамед столкнулись в центральном круге. Обоим игрокам потребовалась помощь медиков.
  • Замена
    53'
    Замена в составе сборной Мальдив: вместо Али Фасира на поле вышел Хассан Наиз.
  • 2 гола - дубль!
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ШОМУРОДОВ!!! Шомуродов получил пас от Машарипова и с двадцати пяти метров пробил в левый угол. Файал в прыжке не смог попасть по мячу рукой.
  • Травма, повреждение
    51'
    Фасир у бровки споткнулся и повредил голеностоп правой ноги. На носилках покидает поле Али.
  • Желтая карточка
    50'
    Шукуров у центрального круга сбил Мохамеда и получил жёлтую карточку.
  • Травма, повреждение
    49'
    Машарипов перед чужой штрафной площадью неудачно столкнулся с Гани.
  • 48'
    Машарипов справа навесил к дальней штанге, где Файсал забрал мяч в руки.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Узбекистана произошли две замены: вместо Достонбека Хамдамова и Азизбека Амонова на поле вышли Ойбек Бозоров и Азизбек Тургунбаев.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Намангане!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Мальдивы - Узбекистан - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Разыграли мальдивцы угловой удар, а мяч к воротам доставить не смогли.
  • Опасный момент
    45'
    Аишам с двадцати трёх метров пробил в левый угол. Юсупов в прыжке отбил мяч.
  • 45'
    Шукуров с двадцати четырёх метров низом пробил по центру ворот. Файсал уверенно забрал мяч в руки.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Туфайлиех в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Следующая подача Машарипова от углового флага последовала к воротам, откуда мяч головой выбил Само.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      44'
      Машарипов от углового флага низом после мяч к ближней штанге. На подборе сыграл Алижонов, пробивший левее ворот.
    • 43'
      Хамробеков справа сделал немного сильный пас на ход Шомуродову. Файсал выскочил навстречу Элдору и забрал мяч в руки.
    • 42'
      Машарипов слева со штрафного пробил в стенку из двух игроков.
    • Фол, нарушение
      41'
      Сифаау у угла штрафной площади сбил Шомуродова.
    • 40'
      Шомуродов слева сделал мягкий наброс к воротам. Файсал открытой ладонью отбил мяч. Хорошо, что партнёры оказались рядом и помогли голкиперу.
    • 39'
      Амонов справа навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.
    • 38'
      Хамробеков справа навесил в руки Файсалу.
    • 37'
      На заброс верхом по центру к воротам Шомуродова никто из партнёров не откликнулся.
    • Фол, нарушение
      36'
      Абдуллаев на чужой половине поля нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      35'
      Шукуров недозволенным приёмом остановил проход Махуди. До ворот около сорока метров.
    • Желтая карточка
      34'
      Хамробеков у центрального круга ударил по ногам Мохамеда и получил жёлтую карточку.
    • 33'
      Удар Шомуродова с пятнадцати метров заблокировал Гани.
    • Опасный момент
      32'
      Мохамед с двадцати метров пробил в левый угол. Юсупову в первый раз пришлось серьёзно вступать в игру. Уткир прыгнул к штанге и поймал мяч.
    • 30'
      Машарипов слишком сильно сделал заброс направо вперёд на ход Амонову.
    • Травма, повреждение
      29'
      Медики оказывают Нихаану помощь. Остальные игроки потянулись к скамейкам запасных попить воды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Машарипов в центре поля ударил по ногам Нихаана.
    • Офсайд
      27'
      Хамробеков на правом фланге забрался в офсайд.
    • 26'
      Ашурматов не решился по левому флангу сделать длинный заброс вперёд на Сайфиева.
    • 25'
      Шом уродов слева прострелил вдоль ворот, а никто из партнёров к острой передаче не успел.
    • 24'
      К середине тайма мальдивская команда постепенно отодвинула игру от своей штрафной площади и начала совершать смелые вылазки на чужую половину поля.
    • Офсайд
      22'
      Шомуродов слева забежал в офсайд.
    • Офсайд
      21'
      Фасир слева забрался в офсайд.
    • 20'
      Шукуров на правом фланге слишком сильно сделал пас на ход Хамдамову.
    • Угловой
      18'
      Машарипов исполнил подачу от углового флага. Мяч немного попрыгал по головам игроков и оказался в руках у Файсала.
    • 17'
      Удар Машарипова слева с двенадцати метров заблокировал Сифаау.
    • 16'
      Машарипов слева навесил к воротам, где Амонов в прыжке немного не достал мяч.
    • 14'
      Игроки сборной Мальдив подержали мяч у центрального круга.
    • Опасный момент
      13'
      Партнёры вывели справа Амонова один на один с голкипером. Удар Азизбека Файсал парировал.
    • Офсайд
      12'
      Шомуродов забрался в офсайд.
    • 10'
      Стартовые минуты проходят с преимуществом узбекской команды. Синие очень редко запускают соперников на свою половину поля.
    • 9'
      Фасир на правом фланге не смог догнать мяч после сильного паса партнёра.
    • 8'
      Машарипов слева не смог сделать точный пас в штрафную площадь на Амонова.
    • Угловой
      6'
      Угловой удар исполнили узбеки. Мяч соперники из штрафной площади выбили.
    • 5'
      Машарипов слева откатил мяч на Амамонова, который с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Файсал отбил мяч.
    • 4'
      Сборная Мальдив играет в красной форме, сборная Узбекистана - в синей.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ШОМУРОДОВ!!! Шомуродов по центру вышел один на один с голкипером и послал мяч мимо Файсала в правый угол.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Городском стадионе!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура третьего круга квалификационного турнира кубка Азии, в котором сыграют сборные Мальдив и Узбекистана. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 129
    Мальдивы 2.3% (3)
    X 3.9% (5)
    Узбекистан 93.8% (121)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальдивы
    Ничья
    Узбекистан
    87.00
    19.25
    45.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальдивы 0:2 Узбекистан онлайн

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    Прогнозы на матч Мальдивы 0:2 Узбекистан

    Исход игры
    Мальдивы
    2.3% (3)
    Ничья
    3.9% (5)
    Узбекистан
    93.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    0:2 Узбекистан
    21.7% (28)
    1:2 Узбекистан
    18.6% (24)
    0:3 Узбекистан
    14% (18)
    0:1 Узбекистан
    13.2% (17)
    0:4 Узбекистан
    7% (9)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    0:5 Узбекистан
    3.1% (4)
    1:3 Узбекистан
    2.3% (3)
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    Мальдивы
    Узбекистан
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