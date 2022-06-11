С углового навесил на ближнюю штангу Гош, но вышел из ворот Оразмухамедов и забрал мяч в свои руки.

Проникающий пас в штрафную соперника Тагаев исполнял на ход Аннадурдыеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил защитник.

Выскакивал на ворота соперника Халмамедов после паса от Байова, но переиграть ему голкипера в ближнем бою не удалось.

С правого фланга Ракиб низом покатил под удар Римону, но выстрел последнего принял на себя защитник.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадша. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Прорывался по правому флангу Фахад и прострелил поперек на Шаджада, но тому в последний момент помешал пробить в подкате Аннакулиев.

Наступил на ногу сопернику в чужой штрафной Бхуян. Судья был рядом и зафиксировал фол в атаке.

После скидки от Байова пробивал по воротам издали Тагаев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Бабджанов мягко забросил в штрафную соперника на Байова, но тому помешал пробить головой Арафат.

Сместился с левого фланга Аннадурдыев и пробил с острого угла, но не попал он в створ ворот.

После навеса с угла поля пробивал в падении с линии вратарской Гошшанов, но мяч заблокировал защитник.

С левого фланга Гошанов на дальнюю штангу, но здесь Гош вынес мяч головой обратно на фланг.

Убегать на ворота соперника мог Тагаев после заброса от Гошшанова, но проиграл скоростную дуэль Бхуяну.

Продавил соперника по флангу Римон и прострелил вдоль ворот, но от спины защитника мяч полетел в аут.

Навесил от лицевой линии Бхуян на дальнюю штангу, где должен был замыкать Римон, но в последний момент вынес сферу Реджебов.

27' Сместился с левого фланга к центру Мохаммад и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.

26' Со штрафного Атаев подал на линию вратарской, где в падении пробил по воротам Аннакулиев, но не попал в створ.

25' На фланге получил по ногам Атаев в борьбе против Мохаммада. Штрафной удар исполнять будут гости.

24' На фланге получил по ногам Фахад в борьбе против Атаева. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Туркменистана.

23' Выиграл подбор у штрафной соперника Мохаммад и пробил с дальней дистанции, но не попал он в створ ворот.

22' С угла поля навесил на ближнюю штангу Везиргельды, но мяч вынес головой подальше от своих ворот Арафат.

21' С дальней дистанции пробивал по воротам Аннадурдыев, но мяч застрял в гуще защитников.

20' Выскакивал один на один с голкипером Хоссаин, но вовремя вернулся в оборону Аннакулиев и отобрал мяч.

19' Прорывался по флангу Гошшанов и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника полетел в аут.