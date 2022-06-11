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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Бангладеш
FIFA #187
1:1
Первый тайм: 45'
Туркменистан
FIFA #131

Ход матча

8'
0:1
Аннадурдыев Алтымурад
12'
Ибрахим Мохаммад
1:1
Прогнозы 114
Бангладеш 25.4% (29)
X 17.5% (20)
Туркменистан 57% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангладеш
Ничья
Туркменистан
9.10
4.10
4.10
Все Коэффициенты
Бангладеш
Туркменистан

Бомбардиры внутри турнира

Бангладеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрахим Мохаммад 1 0.5
Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аннадурдыев Алтымурад 2 1

Карточки

Бангладеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бангладеш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бахрейн - Бангладеш 2:0 Индонезия - Бангладеш 0:0 Бангладеш - Монголия 0:0 Мальдивы - Бангладеш 2:0
Бангладеш - Сейшельские острова 1:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Палестина - Бангладеш 2:0 Бангладеш - Оман 0:3 Бангладеш - Индия 0:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Непал - Бангладеш 0:0 Катар - Бангладеш 5:0 Бангладеш - Непал 0:0 Бангладеш - Непал 2:0 Бурунди - Бангладеш 3:0 Шри-Ланка - Бангладеш 0:3 Бангладеш - Палестина 0:2 Оман - Бангладеш 4:1 Индия - Бангладеш 1:1 Бангладеш - Катар 0:2
Туркменистан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0
Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1 Сингапур - Туркменистан 1:1 Туркменистан - Бахрейн 1:2 Тайвань - Туркменистан 1:3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Малайзия 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Туркменистан 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Бангладеш 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бангладеш 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Малайзия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Туркменистан 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Малайзия 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Туркменистан 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Бахрейн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бангладеш 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 44'
    Наступил на ногу сопернику в чужой штрафной Бхуян. Судья был рядом и зафиксировал фол в атаке.
  • 43'
    Прорывался по правому флангу Фахад и прострелил поперек на Шаджада, но тому в последний момент помешал пробить в подкате Аннакулиев.
  • 42'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бадша. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 41'
    С правого фланга Ракиб низом покатил под удар Римону, но выстрел последнего принял на себя защитник.
  • 40'
    Выскакивал на ворота соперника Халмамедов после паса от Байова, но переиграть ему голкипера в ближнем бою не удалось.
  • 39'
    Проникающий пас в штрафную соперника Тагаев исполнял на ход Аннадурдыеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил защитник.
  • 37'
    С углового навесил на ближнюю штангу Гош, но вышел из ворот Оразмухамедов и забрал мяч в свои руки.
  • 36'
    Навесил от лицевой линии Бхуян на дальнюю штангу, где должен был замыкать Римон, но в последний момент вынес сферу Реджебов.
  • 35'
    Продавил соперника по флангу Римон и прострелил вдоль ворот, но от спины защитника мяч полетел в аут.
  • 34'
    Убегать на ворота соперника мог Тагаев после заброса от Гошшанова, но проиграл скоростную дуэль Бхуяну.
  • 33'
    С левого фланга Гошанов на дальнюю штангу, но здесь Гош вынес мяч головой обратно на фланг.
  • 32'
    После навеса с угла поля пробивал в падении с линии вратарской Гошшанов, но мяч заблокировал защитник.
  • 31'
    Сместился с левого фланга Аннадурдыев и пробил с острого угла, но не попал он в створ ворот.
  • 30'
    Бабджанов мягко забросил в штрафную соперника на Байова, но тому помешал пробить головой Арафат.
  • 28'
    После скидки от Байова пробивал по воротам издали Тагаев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
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    • 27'
      Сместился с левого фланга к центру Мохаммад и пробил по воротам, но мяч оказался точно в руках голкипера.
    • 26'
      Со штрафного Атаев подал на линию вратарской, где в падении пробил по воротам Аннакулиев, но не попал в створ.
    • 25'
      На фланге получил по ногам Атаев в борьбе против Мохаммада. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 24'
      На фланге получил по ногам Фахад в борьбе против Атаева. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Туркменистана.
    • 23'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мохаммад и пробил с дальней дистанции, но не попал он в створ ворот.
    • 22'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Везиргельды, но мяч вынес головой подальше от своих ворот Арафат.
    • 21'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Аннадурдыев, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 20'
      Выскакивал один на один с голкипером Хоссаин, но вовремя вернулся в оборону Аннакулиев и отобрал мяч.
    • 19'
      Прорывался по флангу Гошшанов и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел от ноги защитника полетел в аут.
    • 18'
      Со штрафного навесил Джамал на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Реджебов.
    • 17'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Римон. Потребуется ему помощь медиков.
    • 16'
      Теперь уже на фланге руками уложил соперника на газон Бабаджанов. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 15'
      В центре поля получил локтем по голове в верховой борьбе Везиргельды. Штрафной удар исполнят гости.
    • 14'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Тагаев после сольного прохода, но не попал он в дальний угол.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Ибрахим Мохаммад! Отыгрались хозяева быстро. После навеса с угла поля головой пробил по воротам Фахад. Отбил в падении перед собой Орахмухамедов, но точно на голову Мохаммаду, который протолкнул снаряд уже в пустые ворота.
    • 11'
      В центре поля грамотно подставился Гошшанов и заработал для своей команды нужный штрафной удар.
    • 10'
      Прорывался в контратаку по флангу Биплу, но его прострел без проблем на выходе прервал Оразмухамедов.
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Алтымурад Аннадурдыев! Удалось выйти вперед сборной Туркменистана. Получил мяч в чужой штрафной Аннадурдыев и красивым мощным ударом отправил снаряд мимо голкипера точно в сетку.
    • 7'
      С угла поля навесил Байов на дальнюю штангу, но на выходе голкипер перехватил этот пас.
    • 6'
      С дальней дистанции проверил бдительность голкипера Тагаев, но мяч полетел выше перекладины.
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Тагаев в подкате от Арафата. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 4'
      С правого фланга Атаев навесил в центр штрафной, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
    • 3'
      Активнее начали встречу гости и провели несколько атано до ударов пока дело не доходит.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола, Приглашаю Вас на матч квалификации на Кубок Азии, в котором встретятся сборные Бангладеша и Турменистана. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 114
    Бангладеш 25.4% (29)
    X 17.5% (20)
    Туркменистан 57% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бангладеш
    Ничья
    Туркменистан
    9.10
    4.10
    4.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бангладеш 1:1 Туркменистан онлайн

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    Прогнозы на матч Бангладеш 1:1 Туркменистан

    Исход игры
    Бангладеш
    25.4% (29)
    Ничья
    17.5% (20)
    Туркменистан
    57% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    45.87% (50)
    Нет
    54.13% (59)
    Популярный счёт
    0:1 Туркменистан
    27.2% (31)
    1:2 Туркменистан
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    13.2% (15)
    2:1 Бангладеш
    11.4% (13)
    1:0 Бангладеш
    11.4% (13)
    0:2 Туркменистан
    7.9% (9)
    2:0 Бангладеш
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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    Бангладеш
    Туркменистан
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