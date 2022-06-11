1:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
8'
12'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гош БишванатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фахад АтикурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хосан РиядулЗащитник
- Защитник
-
15 Икбал ДжафарПолузащитник
-
16 Сингх ПапонПолузащитник
-
17 Рана СохельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дэй Джэми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бабаев БатырВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Титов МихаилНападающий
-
Главный тренер: Ходжагельдыев Язгулы
Бомбардиры внутри турнира
Бангладеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрахим Мохаммад
|1
|0.5
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аннадурдыев Алтымурад
|2
|1
Карточки
Бангладеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бангладеш
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Бахрейн - Бангладеш 2:0 Индонезия - Бангладеш 0:0 Бангладеш - Монголия 0:0 Мальдивы - Бангладеш 2:0
Бангладеш - Сейшельские острова 1:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Палестина - Бангладеш 2:0 Бангладеш - Оман 0:3 Бангладеш - Индия 0:2 Бангладеш - Афганистан 1:1 Непал - Бангладеш 0:0 Катар - Бангладеш 5:0 Бангладеш - Непал 0:0 Бангладеш - Непал 2:0 Бурунди - Бангладеш 3:0 Шри-Ланка - Бангладеш 0:3 Бангладеш - Палестина 0:2 Оман - Бангладеш 4:1 Индия - Бангладеш 1:1 Бангладеш - Катар 0:2
Туркменистан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0
Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1 Сингапур - Туркменистан 1:1 Туркменистан - Бахрейн 1:2 Тайвань - Туркменистан 1:3
Группа E
Группа E
Прогнозы на матч Бангладеш 1:1 Туркменистан
Исход игры
Бангладеш
25.4% (29)
Ничья
17.5% (20)
Туркменистан
57% (65)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
45.87% (50)
Нет
54.13% (59)
Популярный счёт
0:1 Туркменистан
27.2% (31)
1:2 Туркменистан
15.8% (18)
1:1 Ничья
13.2% (15)
2:1 Бангладеш
11.4% (13)
1:0 Бангладеш
11.4% (13)
0:2 Туркменистан
7.9% (9)
2:0 Бангладеш
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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