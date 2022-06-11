Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
15
Мёнье
Тома
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Смит МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бёрнс УэсПолузащитник
- Нападающий
-
19 Харрис МаркНападающий
-
22 Томас СорбаНападающий
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Азар ЭденПолузащитник
-
14 Прат ДеннисПолузащитник
-
18 Янузай АднанПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Азар ТорганНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
История личных встреч
Уэльс
Бельгия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Джонатан
|1
|0.5
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.5
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|2
|1
|Бачуайи Миши
|1
|0.5
|Витсель Аксель
|1
|0.5
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.5
|Дендонкер Леандер
|1
|0.5
|Икома Луис
|1
|0.5
|Азар Эден
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2
Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Уэльс - Бельгия
Исход игры
Уэльс
4.9% (6)
Ничья
8.2% (10)
Бельгия
86.9% (106)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
46.7% (57)
1:3 Бельгия
12.3% (15)
0:2 Бельгия
11.5% (14)
0:1 Бельгия
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:1 Уэльс
2.5% (3)
0:3 Бельгия
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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