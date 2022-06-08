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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Уэльс
FIFA #19
 
Позже
Бельгия
FIFA #1
Прогнозы 31
Уэльс 6.5% (2)
X 16.1% (5)
Бельгия 77.4% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Бельгия
4.40
3.80
3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Бельгия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
3:1
Е2
3:1
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Джонатан 1 0.5
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.5
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 2 1
Бачуайи Миши 1 0.5
Витсель Аксель 1 0.5
Де Брёйне Кевин 1 0.5
Дендонкер Леандер 1 0.5
Икома Луис 1 0.5
Азар Эден 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Азар Торган 0 0
Карраско Янник 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррелл Джозефф 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Мертенс Дрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1
Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2
Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
3. Польша 2 1 0 1 3 - 7 3
4. Уэльс 2 0 0 2 2 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша 1 0 0 1 1 - 6 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 12 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Уэльс 6.5% (2)
    X 16.1% (5)
    Бельгия 77.4% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Бельгия
    4.40
    3.80
    3.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэльс - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Уэльс - Бельгия

    Исход игры
    Уэльс
    6.5% (2)
    Ничья
    16.1% (5)
    Бельгия
    77.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (21)
    Меньше
    30% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    35.5% (11)
    0:2 Бельгия
    19.4% (6)
    1:1 Ничья
    9.7% (3)
    1:3 Бельгия
    9.7% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (2)
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    Уэльс
    Бельгия
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