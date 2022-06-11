Стадион: Де Кёйп
13
Флеккен
Марк
14
Классен
Дэви
17
Блинд
Дэйли
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Тезе ДжорданЗащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михневич Чеслав
История личных встреч
Голландия
Польша
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|1
|Вегхорст Ваут
|1
|0.5
|Бергвейн Стевен
|1
|0.5
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.5
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.5
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.5
|Свидерски Кароль
|1
|0.5
|Каминьски Якуб
|1
|0.5
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
Карточки
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1
Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Голландия - Польша
Исход игры
Голландия
93.7% (119)
Ничья
5.5% (7)
Польша
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (85)
Меньше
22.73% (25)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Голландия
35.4% (45)
3:1 Голландия
22.8% (29)
2:0 Голландия
17.3% (22)
3:0 Голландия
2.4% (3)
3:2 Голландия
2.4% (3)
1:0 Голландия
1.6% (2)
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