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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Голландия
FIFA #11
 
Позже
Польша
FIFA #23
Прогнозы 31
Голландия 96.8% (30)
X 3.2% (1)
Польша 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Польша
1.49
6.90
8.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Голландия
Польша

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ЛНУ
1:0
ТМС
1:2
ММ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 1
Вегхорст Ваут 1 0.5
Бергвейн Стевен 1 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.5
Коопмейнерс Теун 1 0.5
Блинд Дэйли 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.5
Свидерски Кароль 1 0.5
Каминьски Якуб 1 0.5
Шиманьски Себастиан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0

Карточки

Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0
Тезе Джордан 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Берешиньски Бартош 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
100%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2
Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1
Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
3. Польша 2 1 0 1 3 - 7 3
4. Уэльс 2 0 0 2 2 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша 1 0 0 1 1 - 6 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.

    Главный судья: Мелер Халиль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Голландия 96.8% (30)
    X 3.2% (1)
    Польша 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия
    Ничья
    Польша
    1.49
    6.90
    8.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Голландия - Польша

    Исход игры
    Голландия
    96.8% (30)
    Ничья
    3.2% (1)
    Польша
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (24)
    Меньше
    20% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    76.67% (23)
    Нет
    23.33% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия
    41.9% (13)
    3:1 Голландия
    22.6% (7)
    2:0 Голландия
    19.4% (6)
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    Голландия
    Польша
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