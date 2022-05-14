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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/2 финала
Бока Хуниорс
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
20' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
23' Желтая карточка
Рохо Маркос
26' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
31' Желтая карточка
Морено Анибал
45' Желтая карточка
Ромеро Оскар

Ход матча

20'
Самбрано Очандарте
 
23'
Рохо Маркос
 
26'
 
Carlos Alcaraz
31'
 
Морено Анибал
41'
 
Javier Correa
Matias Rojas II
45'
Ромеро Оскар
 
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
3.37
3.24
3.18
Все Коэффициенты
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
8
Фернандес
Пол
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

33 матча

42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Ромеро Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Матиас Рохас уходит с поля. Хавьер Корреа выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Морено Анибал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Рохо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Самбрано Очандарте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
3.37
3.24
3.18
Все Коэффициенты
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Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
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