0:0
Итог после пенальти
20' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
23' Желтая карточкаРохо Маркос
26' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
31' Желтая карточкаМорено Анибал
45' Желтая карточкаРомеро Оскар
52' Желтая карточкаМура Факундо
78' Желтая карточкаСигали Леонардо
87' Желтая карточкаФабра Франк
0:1
121' ПенальтиGonzalo Piovi
1:1
121' ПенальтиРохо Маркос
1:2
121' ПенальтиКардона Эдвин
2:2
121' ПенальтиИскиэрдос Карлос
2:3
121' ПенальтиЧанкалай Томас
3:3
121' ПенальтиФернандес Пол
3:4
121' ПенальтиCarlos Alcaraz
4:4
121' ПенальтиБенедетто Дарио
4:4
121' Не забитый пенальтиEnzo Copetti
4:4
121' Не забитый пенальтиСальвио Эдуардо
4:5
122' ПенальтиJavier Correa
5:5
122' ПенальтиВилья Себастьян
5:5
122' Не забитый пенальтиИнсуа Эмилиано
6:5
122' ПенальтиAlan Varela
Ход матча
23'
26'
31'
45'
52'
78'
87'
121'
0:1
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
122'
4:5
122'
5:5
122'
5:5
122'
6:5
Пен
6:5
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
11 Jose Gomez I
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
33 матча
42.4%
15.2%
42.4%
14 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.2%
42.4%
33.4%
8 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
42.4%
24.3%
11 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0