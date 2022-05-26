Градель слева исполнил перевод в центр штрафной площади на Ешильюрта, который не удержался на ногах при приёме мяча.

Ятабаре слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Тиам слева прострелил к воротам. Вурал забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЖИВЕЛЕК!!! Дживелек у штрафной площади сыграл на подборе после выноса Чифтчи и с двадцати метров точно пробил в правый угол.

Градель в центре поля врезал по ногам Булуту.

У Булута справа не прошла передача низом в штрафную площадь на Дживелека.

Первая половина тайма прошла в равной борьбе. Команды пока мало создают моментов и редко бьют по воротам.

Огюз на фланге в подкате выбил мяч у Тиама.

Чифтчи у центрального круга ударил сзади по ногам Башсана.

Бертолаччи от углового флага навесил на Тиама, который головой пробил немного правее ворот.

18' Пас Граделя вперёд по левому флангу на ход Ятабаре сумел перехватить Дживелек.

16' У Граделя подача слева к воротам не получилась. Мяч по очень высокой дуге покинул пределы поля.

15' Пектемек справа вывел к воротам Башсана, удар которого с десяти метров успел заблокировать Аппиндангойе.

14' Ешильюрт справа подачу на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

13' Ятабаре у чужой штрафной площади сыграл рукой.

12' Бертолаччи сделал сильный пас направо в штрафную площадь на Дживелека.

10' Булут справа прострелил к воротам. Вурал забрал мяч в руки.

9' Башсан по правому флангу прорвался вперёд, где нарушил правила в борьбе с Фахиром.

8' Следующая подача Фахира от углового флага последовала на Аппиндангойе, который головой пробил левее ворот.