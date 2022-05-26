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  4. Кубок 2021-2022

Турция: Кубок

2021-2022
Кайсериспор
1:0
Первый тайм: 34'
Сивасспор
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
3
Аттама
Джозеф
5
Хоссейни
Маджид
21
Кароль
Лионель
28
Дживелек
Рамазан
10
Кеман
Оливье
17
Башсан
Эмрах
91
Бертолаччи
Андреа
26
Тиам
Маме
9
Пектемек
Мустафа
35
Вурал
Али
Шашал
77
Огюз
Ахмет
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
23
Ульвестад
Фредрик
37
Арслан
Хакан
17
Ешильюрт
Эрдоган
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
9
Ятабаре
Мустафа
Кайсериспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Сивасспор

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
С
3:0
ТМК
1:1
С
2:0
С
1:3
С
0:2
С
1:4
С
1:3
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
К
1:1
К
1:1
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1
С
6:2
С
1:0
С
4:1
С
2:2
С
2:4
С
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоссейни Маджид 3 0.38
Кардозу Мигел 3 0.38
Гавранович Марио 2 0.25
Башсан Эмрах 2 0.25
Gokhan Sazdagi 2 0.25
Пектемек Мустафа 1 0.13
Дживелек Рамазан 1 0.13
Демир Эмре 1 0.13
Тиам Маме 1 (1) 0.13
Акдаг Ибрахим 1 (1) 0.13
Кароль Лионель 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 3 0.5
Ятабаре Мустафа 2 0.33
Джеймс Леке 2 0.33
Кесгин Керем 1 0.17
Арслан Хакан 1 0.17
Аппиндангойе Аарон 1 0.17
Фахир Файсал 0 0
Кайоде Оларенваджу 0 0
Энрике Педро 0 0
Алтынай Корай 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 3 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Демирок Угур 0 1
Пектемек Мустафа 1 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Тиам Маме 1 0
Баязит Билал 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ятабаре Мустафа 1 1
Ульвестад Фредрик 2 0
Кесгин Керем 2 0
Арслан Хакан 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Йилмаз Сефа 1 0
Фахир Файсал 1 0
Алтынай Корай 1 0
Огюз Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
2
14%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
2
12%
0
0%
91-120

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Малатьяспор 3:0 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Бешикташ 2:3 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Гёзтепе - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Бешикташ - Кайсериспор 1:2 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Кайсериспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Касымпаша - Кайсериспор 3:1
Сивасспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3
Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3 Антальяспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Бандырмаспор - Сивасспор 2:4 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ДЖИВЕЛЕК!!! Дживелек у штрафной площади сыграл на подборе после выноса Чифтчи и с двадцати метров точно пробил в правый угол.
  • 32'
    Тиам слева прострелил к воротам. Вурал забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    31'
    Хоссейни на фланге заблокировал проход Ятабаре.
  • 31'
    Ятабаре слева с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 30'
    Удар Ульвестада справа с семнадцати метров соперники заблокировали.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ешильюрту потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 28'
    Градель слева исполнил перевод в центр штрафной площади на Ешильюрта, который не удержался на ногах при приёме мяча.
  • Угловой
    27'
    Бертолаччи от углового флага навесил на Тиама, который головой пробил немного правее ворот.
  • 26'
    Удар Тиама слева с острого угла заблокировал Аппиндангойе.
  • Фол, нарушение
    24'
    Чифтчи у центрального круга ударил сзади по ногам Башсана.
  • 23'
    Огюз на фланге в подкате выбил мяч у Тиама.
  • 22'
    Первая половина тайма прошла в равной борьбе. Команды пока мало создают моментов и редко бьют по воротам.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кеман у центрального круга сбил Ульвестада.
  • 20'
    У Булута справа не прошла передача низом в штрафную площадь на Дживелека.
  • Фол, нарушение
    19'
    Градель в центре поля врезал по ногам Булуту.
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    • 18'
      Пас Граделя вперёд по левому флангу на ход Ятабаре сумел перехватить Дживелек.
    • 16'
      У Граделя подача слева к воротам не получилась. Мяч по очень высокой дуге покинул пределы поля.
    • 15'
      Пектемек справа вывел к воротам Башсана, удар которого с десяти метров успел заблокировать Аппиндангойе.
    • 14'
      Ешильюрт справа подачу на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
    • Фол, нарушение
      13'
      Ятабаре у чужой штрафной площади сыграл рукой.
    • 12'
      Бертолаччи сделал сильный пас направо в штрафную площадь на Дживелека.
    • 10'
      Булут справа прострелил к воротам. Вурал забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      9'
      Башсан по правому флангу прорвался вперёд, где нарушил правила в борьбе с Фахиром.
    • Угловой
      8'
      Следующая подача Фахира от углового флага последовала на Аппиндангойе, который головой пробил левее ворот.
    • Угловой
      7'
      Фахир от углового флага навесил к ближней штанге, где Ульвестад не попал головой по мячу.
    • Угловой
      6'
      Градель от углового флага откатил мяч на Фахира. Навес Файсала на ближнюю штангу замыкал Ульвестад, пробивший головой выше ворот.
    • 5'
      Градель на фланге неудачно подработал мяч себе на ход и упустил его за боковую линию поля.
    • Угловой
      4'
      Дживелек от углового флага навесил к ближней штанге, где Огюз вверху опередил всех и мяч выбил.
    • 3'
      Градель слева прорвался к воротам и после серии рикошетов с острого угла пробил вдоль линии ворот.
    • 2'
      "Кайсериспор" играет в голубой форме, "Сивасспор" - в белых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Олимпийском стадионе Ататюрка!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча кубка Турции, в котором сыграют «Кайсериспор» и «Сивасспор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 111
    Кайсериспор 45% (50)
    X 30.6% (34)
    Сивасспор 24.3% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кайсериспор
    Ничья
    Сивасспор
    3.68
    3.18
    2.87
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    Где смотреть матч Кайсериспор 1:0 Сивасспор онлайн

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    Прогнозы на матч Кайсериспор 1:0 Сивасспор

    Исход игры
    Кайсериспор
    45% (50)
    Ничья
    30.6% (34)
    Сивасспор
    24.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (44)
    Меньше
    56.86% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (72)
    Нет
    29.41% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    2:1 Кайсериспор
    20.7% (23)
    1:0 Кайсериспор
    11.7% (13)
    1:2 Сивасспор
    11.7% (13)
    0:1 Сивасспор
    7.2% (8)
    2:0 Кайсериспор
    5.4% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Кайсериспор
    2.7% (3)
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    Сивасспор
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