1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
34'
1:0
33
Лунг
Силвиу
27
Булут
Онур
10
Кеман
Оливье
17
Башсан
Эмрах
26
Тиам
Маме
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
27 Булут ОнурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
15 Конате МуссаПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Кайсериспор
Сивасспор
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоссейни Маджид
|3
|0.38
|Кардозу Мигел
|3
|0.38
|Гавранович Марио
|2
|0.25
|Башсан Эмрах
|2
|0.25
|Gokhan Sazdagi
|2
|0.25
|Пектемек Мустафа
|1
|0.13
|Дживелек Рамазан
|1
|0.13
|Демир Эмре
|1
|0.13
|Тиам Маме
|1 (1)
|0.13
|Акдаг Ибрахим
|1 (1)
|0.13
|Кароль Лионель
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|3
|0.5
|Ятабаре Мустафа
|2
|0.33
|Джеймс Леке
|2
|0.33
|Кесгин Керем
|1
|0.17
|Арслан Хакан
|1
|0.17
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.17
|Фахир Файсал
|0
|0
|Кайоде Оларенваджу
|0
|0
|Энрике Педро
|0
|0
|Алтынай Корай
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кеман Оливье
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Демирок Угур
|0
|1
|Пектемек Мустафа
|1
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ятабаре Мустафа
|1
|1
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Кесгин Керем
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|Йилмаз Сефа
|1
|0
|Фахир Файсал
|1
|0
|Алтынай Корай
|1
|0
|Огюз Ахмет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
2
14%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
17
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
12%
1
10%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
2
12%
0
0%
91-120
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Малатьяспор 3:0 Кайсериспор - Трабзонспор 4:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1
Кайсериспор - Бешикташ 2:3 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Трабзонспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Гёзтепе - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Бешикташ - Кайсериспор 1:2 Трабзонспор - Кайсериспор 3:2 Кайсериспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Касымпаша - Кайсериспор 3:1
Сивасспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Аланьяспор 1:1 Сивасспор - Касымпаша 1:3
Галатасарай - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Гиресунспор - Сивасспор 2:2 Сивасспор - Алтай 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:3 Антальяспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Бандырмаспор - Сивасспор 2:4 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1
Прогнозы на матч Кайсериспор 1:0 Сивасспор
Исход игры
Кайсериспор
45% (50)
Ничья
30.6% (34)
Сивасспор
24.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (44)
Меньше
56.86% (58)
Обе команды забьют
Да
70.59% (72)
Нет
29.41% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (28)
2:1 Кайсериспор
20.7% (23)
1:0 Кайсериспор
11.7% (13)
1:2 Сивасспор
11.7% (13)
0:1 Сивасспор
7.2% (8)
2:0 Кайсериспор
5.4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:2 Кайсериспор
2.7% (3)
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