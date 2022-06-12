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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Северная Ирландия
FIFA #58
0:0
Первый тайм: 15'
Кипр
FIFA #103
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 117
Северная Ирландия 92.3% (108)
X 5.1% (6)
Кипр 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Ирландия
Ничья
Кипр
1.57
7.40
8.04
Все Коэффициенты
Новости
1
Карсон
Тревор
22
Браун
Киарон
4
Баллард
Дэниэл
5
Эванс
Джонни
21
Броди
Спенсер
8
Дэвис
Стивен
17
Макнейр
Пэдди
20
Чарльз
Ши
13
Макменамин
Конор
10
Лафферти
Кайл
9
Лэйвери
Шейн
12
Христодулу
Андреас
6
Гогич
Александрос
13
Панайоту
Николас
19
Лайфис
Константинос
23
Питтас
Яннис
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
8
Кириаку
Хараламбос
21
Ционис
Маринос
9
Христофи
Димитрос
14
Какулис
Андроникос
Северная Ирландия
3-5-2
Кипр
3-5-2

История личных встреч

Северная Ирландия
Кипр

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:0
ММ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэйвери Шейн 1 0.33
Баллард Дэниэл 1 0.33
Томпсон Джордан 0 0
Броди Спенсер 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Уайт Гэвин 1 0
Томпсон Джордан 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Лэйвери Шейн 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастанос Григорис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1
Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0
Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Косово 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Северная Ирландия 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
4. Кипр 0:0 4 0 2 2 0 - 5 2

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Косово 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Северная Ирландия 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Кипр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Северная Ирландия 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Кипр 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • 15'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Христодулу. Потребуется голкиперу помощь медиков.
  • 14'
    Выскакивал на ворота соперника Чарльз после заброса от Лафферти, но нарушил он правила в борьбе против Христодулу.
  • 13'
    Пробивал по воротам с линии чужой штрафной после выигранного подбора, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 12'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Макменамин, но здесь Лафферти не смог пробить в борьбе против Гогича.
  • 11'
    Догнал мяч на фланге Питтас и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 10'
    Оказался с мячом в чужой штрафной Макнейр после паса от Дэвиса, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • 9'
    В центре поля Кастанос получил по ногам в подкате от Макнейра. Штрафной удар исполнять будут киприоты. 
  • 8'
    Диагональный пас исполнял Артиматас на правую бровку, куда забегал Питтас, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
  • 7'
    По флангу забросил Эванс на ход Чарльзу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кастаносу.
  • 6'
    Диагональ исполнял Браун на правый фланг, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 5'
    Прорвался на скорости в штрафную соперника Христофи и покатил поперек на Какулиса, но тому пробить помешали защитники.
  • 4'
    Прорывался по флангу на скорости Макменамин, но напоролся на Питтаса, который в подкате вынес сферу в аут.
  • 3'
    Забросил Эванс в штрафную соперника на ход Броди, но тот не смог догнать снаряд в пределах поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-белых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Кипра!
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    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Кипр

    Исход игры
    Северная Ирландия
    92.3% (108)
    Ничья
    5.1% (6)
    Кипр
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.53% (35)
    Меньше
    68.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (37)
    Нет
    66.67% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Северная Ирландия
    40.2% (47)
    2:1 Северная Ирландия
    23.9% (28)
    2:0 Северная Ирландия
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:0 Северная Ирландия
    2.6% (3)
    3:1 Северная Ирландия
    2.6% (3)
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    Северная Ирландия
    Кипр
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