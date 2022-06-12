Первый тайм

15' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Христодулу. Потребуется голкиперу помощь медиков.

14' Выскакивал на ворота соперника Чарльз после заброса от Лафферти, но нарушил он правила в борьбе против Христодулу.

13' Пробивал по воротам с линии чужой штрафной после выигранного подбора, но на пути мяча оказалась спина защитника.

12' С левого фланга навесил в центр штрафной Макменамин, но здесь Лафферти не смог пробить в борьбе против Гогича.

11' Догнал мяч на фланге Питтас и подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

10' Оказался с мячом в чужой штрафной Макнейр после паса от Дэвиса, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.