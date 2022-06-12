Стадион: Уиндзор Парк
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
22
Браун
Киарон
20
Чарльз
Ши
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Саутвуд ЛюкВратарь
-
23 Кларк ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чарльз ДионНападающий
-
18 Уайт ГэвинНападающий
-
-
Главный тренер: Бараклаф Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питтас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
История личных встреч
Северная Ирландия
Кипр
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэйвери Шейн
|1
|0.33
|Баллард Дэниэл
|1
|0.33
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Броди Спенсер
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Уайт Гэвин
|1
|0
|Томпсон Джордан
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Лэйвери Шейн
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Северная Ирландия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1
Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4 Украина - Северная Ирландия 1:0 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Северная Ирландия - США 1:2 Италия - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Австрия - Северная Ирландия 2:1 Северная Ирландия - Словакия 1:2
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0
Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
Прогнозы на матч Северная Ирландия 0:0 Кипр
Исход игры
Северная Ирландия
92.3% (108)
Ничья
5.1% (6)
Кипр
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
33.33% (37)
Нет
66.67% (74)
Популярный счёт
1:0 Северная Ирландия
40.2% (47)
2:1 Северная Ирландия
23.9% (28)
2:0 Северная Ирландия
18.8% (22)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:0 Северная Ирландия
2.6% (3)
3:1 Северная Ирландия
2.6% (3)
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