  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Второй тайм: 88'
Фламенго
0'
1:0
1' Гол
Вандерсон
12' Желтая карточка
Котулио Матеус
2:0
22' Гол
Вандерсон
24' Желтая карточка
Де Пена Карлос
2:1
59' Гол
Перейра Андреас
77' Желтая карточка
Тайсон Фреда
81' Желтая карточка
Луис Филипе
82' Желтая карточка
Marinho II
85' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
13
Дурадо
Родриго
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
18
Перейра
Андреас
5
Виллиан
Арао
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.36
Де Пена Карлос 2 (2) 0.18
Alexandre Zurawski 2 0.18
Патрик Алан 1 0.09
Д'Алессандро Андрес 1 0.09
Джонни 1 0.09
Мендес Бруно II 1 0.09
Витао 1 0.09
Бустос Фабрисио 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
David VI 0 0
José Maurisio3 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Андреас 2 0.18
Виллиан Арао 2 0.18
Габриэл Барбоза 2 0.18
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.09
Энрике Бруно 1 0.09
Исла Маурисио 1 0.09
Рибейро Эвертон 1 0.09
Педро Гильерме 1 0.09
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Marinho II 0 0
Joao Gomes 0 0
Айртон Лукас 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Вандерсон 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Daniel Fusato1 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Moises VII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Marinho II 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Joao Gomes 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Тьяго Маия 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1
Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 11 4 6 1 13 - 10 18
4. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
5. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
6. Сан-Паулу 10 3 6 1 16 - 12 15
7. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
9. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Сантос 11 3 5 3 14 - 10 14
11. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Гойяс 10 3 4 3 11 - 13 13
14. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
16. Фламенго 1:2 11 3 3 5 11 - 12 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
3. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
4. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
6. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 5 2 3 0 7 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 1:2 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фламенго 1:2 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
17. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
18. Сантос 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      24'
      Де Пена Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Матеузиньо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Интернасьонал Порту Алегре
    Ничья
    Фламенго
    3.35
    3.28
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Интернасьонал Порту Алегре
    Фламенго
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     