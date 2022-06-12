3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолВандерсон
12' Желтая карточкаКотулио Матеус
2:0
22' ГолВандерсон
24' Желтая карточкаДе Пена Карлос
2:1
59' ГолПерейра Андреас
77' Желтая карточкаТайсон Фреда
81' Желтая карточкаЛуис Филипе
82' Желтая карточкаMarinho II
85' Желтая карточкаБустос Фабрисио
3:1
90' ПенальтиЭнрике Педро
90'+8
Ход матча
1'
1:0
12'
24'
46'
59'
2:1
67'
77'
78'
81'
82'
85'
90'
3:1
44
Витао
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Estevao
-
20 Moises VII
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
10 Диего РибасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Фламенго
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.36
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.18
|Alexandre Zurawski
|2
|0.18
|Патрик Алан
|1
|0.09
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.09
|Джонни
|1
|0.09
|Мендес Бруно II
|1
|0.09
|Витао
|1
|0.09
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.09
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|David VI
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Андреас
|2
|0.18
|Виллиан Арао
|2
|0.18
|Габриэл Барбоза
|2
|0.18
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.09
|Энрике Бруно
|1
|0.09
|Исла Маурисио
|1
|0.09
|Рибейро Эвертон
|1
|0.09
|Педро Гильерме
|1
|0.09
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Marinho II
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Daniel Fusato1
|2
|0
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Moises VII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Marinho II
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Joao Gomes
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1
Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|4
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|7.
|Коритиба Парана
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Гойяс
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба Парана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|3.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|7.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|9.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|17.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Сантос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1