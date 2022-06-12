0'
0:1
9' ГолМендоса Стивен
16' Желтая карточкаCaio Vinicius2
26' Желтая карточкаСидней
28' Желтая карточкаРичардсон
43' Желтая карточкаМагиньо
65' Желтая карточкаReynaldo2
70' Желтая карточкаБастос Фернандр Феллипе
72' Желтая карточкаElvis II
Ход матча
9'
0:1
16'
26'
28'
43'
65'
72'
23
Tadeu
I
12
Сидней
29
Reynaldo2
2
Магиньо
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
10
Elvis
II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
2 МагиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Danilo IVПолузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
-
10 Elvis IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
-
3 Да СилваЗащитник
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Yan Souto
-
-
99 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
16 ДавидНападающий
-
70 Kelvyn
-
-
-
-
27 Buiu III
-
23 David Loiola
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Гойяс
Сеара
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|5
|0.45
|Elvis II
|4 (3)
|0.36
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.09
|Nícolas I
|1
|0.09
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.64
|Клебер Франсиско
|2
|0.18
|Nino Paraiba
|1
|0.09
|Vinicius Lima
|1
|0.09
|Рибейро Лукас
|1
|0.09
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elvis II
|4
|0
|Caio Vinicius2
|4
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|3
|0
|Danilo IV
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Матеус де Салес
|2
|0
|Магиньо
|2
|0
|Reynaldo2
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|5
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius X
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
23%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1
Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|4
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|7.
|Сеара
|1:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Коритиба Парана
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|11.
|Америка Минейро
|0:1
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Гойяс
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Гойяс
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Сеара
|1:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гойяс
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Сан-Паулу
|1:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Америка Минейро
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Сантос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1