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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
0:1
Второй тайм: 79'
Сеара
0'
0:1
9' Гол
Мендоса Стивен
16' Желтая карточка
Caio Vinicius2
26' Желтая карточка
Сидней
28' Желтая карточка
Ричардсон
43' Желтая карточка
Магиньо
65' Желтая карточка
Reynaldo2
70' Желтая карточка
Бастос Фернандр Феллипе
72' Желтая карточка
Elvis II
23
Tadeu
I
12
Сидней
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
2
Магиньо
15
Caio
Vinicius2
36
Матеус
де
Салес
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
10
Elvis
II
7
Vinicius
XII
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
7
Ричардсон
8
Fernando
Sobral
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
89
Клебер
Франсиско
10
Мендоса
Стивен
Гойяс
3-4-3
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Гойяс
Сеара

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:4
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СB
0:0
СB
0:1
СB
2:0
СB
2:1
БСБ
0:0
БСБ
2:2
СA
1:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 5 0.45
Elvis II 4 (3) 0.36
Аподи Диаллиссон 1 0.09
Nícolas I 1 0.09
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.64
Клебер Франсиско 2 0.18
Nino Paraiba 1 0.09
Vinicius Lima 1 0.09
Рибейро Лукас 1 0.09
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elvis II 4 0
Caio Vinicius2 4 0
Бастос Фернандр Феллипе 3 0
Danilo IV 3 0
Раул Педро 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Матеус де Салес 2 0
Магиньо 2 0
Reynaldo2 2 0
Сидней 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Luan Dias 1 0
Filipe Luiz 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 5 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 1
Geovane 3 0
Nino Paraiba 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Joao Ricardo II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
23%
3
23%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1
Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 4 1 17 - 5 19
3. Сан-Паулу 1:0 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 6 1 14 - 10 18
5. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
7. Сеара 1:0 11 4 4 3 13 - 12 16
8. Коритиба Парана 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Сантос 11 3 5 3 14 - 10 14
11. Америка Минейро 0:1 11 4 2 5 11 - 13 14
12. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
13. Гойяс 0:1 11 3 4 4 11 - 14 13
14. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
16. Фламенго 11 3 3 5 11 - 13 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 10 1 3 6 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 1:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 0:1 5 1 3 1 5 - 5 6
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Сеара 1:0 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 1:0 7 4 2 1 9 - 5 14
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гойяс 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Сан-Паулу 1:0 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Америка Минейро 0:1 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
18. Сантос 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Магиньо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ричардсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Сидней получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Кайо Винисиус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гойяс
    Ничья
    Сеара
    3.10
    3.24
    2.80
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    Где смотреть матч Гойяс 0:1 Сеара онлайн

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