0'
0:1
9' ГолМендоса Стивен
16' Желтая карточкаCaio Vinicius2
26' Желтая карточкаСидней
28' Желтая карточкаРичардсон
43' Желтая карточкаМагиньо
65' Желтая карточкаReynaldo2
70' Желтая карточкаБастос Фернандр Феллипе
72' Желтая карточкаElvis II
81' Красная карточкаBruno Pacheco III
1:1
85' ПенальтиРаул Педро
90' Желтая карточкаJoao Ricardo II
90'+11
Ход матча
9'
0:1
16'
26'
28'
43'
65'
72'
85'
1:1
90'
23
Tadeu
I
12
Сидней
29
Reynaldo2
2
Магиньо
14
Danilo
IV
11
Раул
Педро
10
Elvis
II
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
-
2 МагиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Danilo IVПолузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
-
10 Elvis IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
-
3 Да СилваЗащитник
-
26 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Yan Souto
-
-
99 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
16 ДавидНападающий
-
70 Kelvyn
-
-
-
-
27 Buiu III
-
23 David Loiola
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Гойяс
Сеара
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|6 (1)
|0.55
|Elvis II
|4 (3)
|0.36
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.09
|Nícolas I
|1
|0.09
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.64
|Клебер Франсиско
|2
|0.18
|Nino Paraiba
|1
|0.09
|Vinicius Lima
|1
|0.09
|Рибейро Лукас
|1
|0.09
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elvis II
|4
|0
|Caio Vinicius2
|4
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|3
|0
|Danilo IV
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Матеус де Салес
|2
|0
|Магиньо
|2
|0
|Reynaldo2
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius X
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
6
50%
2
17%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
29%
3
21%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1
Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2
Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|11
|6
|4
|1
|18 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Коритиба Парана
|0:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|8.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|9.
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|11.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|13.
|Гойяс
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|15.
|Ботафого Рибейрао
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|19.
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|20.
|Форталеза
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Гойяс
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Форталеза
|0:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Форталеза
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Сантос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Коритиба Парана
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1