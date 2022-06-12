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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
0:0
Первый тайм: 18'
Атлетико Паранаэнсе
0'
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.65
3.80
5.60
Все Коэффициенты
1
Марсело
Бук
3
Ландасури
Антони
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
22
Picachu
17
Jose
Welison
8
Jussa
13
Лима
Лукас
III
7
Robson
IV
21
Moises
Vieira
1
Bento
Krepski
13
Khellven
42
Felipe
Matheus
2
Nicolas
Hernandez2
16
Abner2
17
Hugo
Moura
6
Фернандес
Матеус
28
Tomas
Cuello
20
David
Terans
18
Лео
Ситтадини
35
Romulo
Cruz
Форталеза
4-4-2
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Атлетико Паранаэнсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
4:1
К
1:0
К
0:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 3 (1) 0.27
Эркулес 1 0.09
Jose Welison 1 0.09
Robson IV 1 0.09
Moises Vieira 1 0.09
Ромеро Сильвио 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Terans 4 (2) 0.36
Pablo I 2 0.18
Vitor Roque 1 0.09
Витор Буэно 1 0.09
Abner2 1 0.09
Felipe Matheus 1 0.09
Роша Педро 0 0
Лео Ситтадини 0 0
Tomas Cuello 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 4 1
Фелипе 2 1
Лима Лукас III 3 0
Robson IV 2 0
Picachu 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Ronald 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hugo Moura 4 0
Энрике Педру II 3 0
Pablo I 3 0
Christian Cardoso 3 0
Tomas Cuello 2 0
Abner2 2 0
Bento Krepski 2 0
Витор Буэно 1 0
Орехуэла Луис 1 0
Pablo Siles 1 0
Lucas Halter 1 0
Nicolas Hernandez2 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Felipe Matheus 1 0
Vitor Roque 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1
Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каракас 5:1
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 2:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Токантинополис 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 11 6 4 1 18 - 5 22
2. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
3. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 6 1 14 - 10 18
5. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
6. Атлетико Паранаэнсе 0:0 11 5 2 4 11 - 12 17
7. Коритиба Парана 0:1 11 4 3 4 14 - 13 15
8. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Сантос 11 3 5 3 14 - 10 14
10. Америка Минейро 11 4 2 5 11 - 13 14
11. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Сеара 11 3 5 3 13 - 13 14
13. Гойяс 11 3 5 3 12 - 14 14
14. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
15. Ботафого Рибейрао 10 3 3 4 12 - 15 12
16. Фламенго 11 3 3 5 11 - 13 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
19. Жувентуде 11 2 4 5 10 - 19 10
20. Форталеза 0:0 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 0:0 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Гойяс 5 1 4 0 6 - 5 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Форталеза 0:0 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 5 3 2 0 6 - 1 11
3. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
13. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Форталеза 0:0 4 1 0 3 4 - 7 3
18. Сантос 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Коритиба Парана 0:1 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
3.65
3.80
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе онлайн

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Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
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