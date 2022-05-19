Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Даан Хейсман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.

48' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ох, нехорошо это выглядит. Бёйтинк Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Матч возобновлен

47' Бёйтинк Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Утрехт

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Густафссон Симон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Витесс выполняет удар от ворот.

33' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Удар от ворот произведет Утрехт

29' Команда Утрехт довольна результатом к этому моменту.

27' Удар от ворот произведет Витесс

26' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Плохо сыграл Икома Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

25' Должен был быть гол! Джевенсио ван дер Куст имел отличный шанс, но Джерон Хоувен не дал голу состоятся!

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Игрок Корнелисс Энцо из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Джевенсио ван дер Куст выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

15' Отличные скиллы показывает Дувикас Анастасиос , обводя своих соперников

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Тимбер Квинтен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Фредериксен Николай из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

4' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О О О Л - Янссен Виллем из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

3' Игрок команды Витесс плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.

3' Базур Рихедли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Плохо сыграл Духи Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля