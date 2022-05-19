Стадион: Галгенваард Зрители: 17524
1:0
3' ГолЯнссен Виллем
2:0
21' ГолВан де Стрек Сандер
51' Желтая карточкаВан дер Кюст Джевенсио
51' Желтая карточкаБёйтинк Томас
53' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
60' Желтая карточкаТронстад Сондре
74' Желтая карточкаДухи Данило
3:0
81' ПенальтиГустафссон Симон
3:1
85' ГолВруг Патрик
90' Желтая карточкаИкома Луис
Ход матча
3'
21'
51'
60'
74'
81'
3:0
85'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Верман ХенкНападающий
-
20 Загре АртурНападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Rick Kruys
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Витесс
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Густафссон Симон
|1 (1)
|1
|Янссен Виллем
|1
|1
|Ван де Стрек Сандер
|1
|1
|Бауссайд Отман
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вруг Патрик
|1
|1
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
|Икома Луис
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2
Витесс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0
Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1