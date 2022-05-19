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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион: Зрители: 17524
Утрехт
3:1
Конец матча
Витесс
0'
1:0
3' Гол
Янссен Виллем
2:0
21' Гол
Ван де Стрек Сандер
51' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
51' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
53' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
60' Желтая карточка
Тронстад Сондре
74' Желтая карточка
Духи Данило
3:0
81' Пенальти
Густафссон Симон
3:1
85' Гол
Вруг Патрик
90' Желтая карточка
Икома Луис
90'+5
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
39
Корнелисс
Энцо
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
29
Бёйтинк
Томас
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
Утрехт
4-3-1-2
Витесс
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Витесс

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густафссон Симон 1 (1) 1
Янссен Виллем 1 1
Ван де Стрек Сандер 1 1
Бауссайд Отман 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вруг Патрик 1 1
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Стрек Сандер 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 0
Духи Данило 1 0
Икома Луис 1 0
Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2
Витесс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0
Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1
1/2 финала
3 Херенвен
2 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
1 Витесс
Финал
Херенвен
Утрехт
Новости матча
  • 95'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Икома Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Манхуф Миллион из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 95'
    Манхуф Миллион из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
  • 95'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 94'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Икома Луис сейчас получил желтую
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