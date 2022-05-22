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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион:
Витесс
2:0
Второй тайм: 60'
Утрехт
0'
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Янссен Виллем
1:0
39' Гол
Манхуф Миллион
44' Желтая карточка
Домджони Тони
2:0
52' Гол
Тронстад Сондре
60'

Ход матча

30'
 
Янссен Виллем
39'
Манхуф Миллион
1:0
44'
Домджони Тони
 
52'
Тронстад Сондре
(Домджони Тони)
2:0
58'
 
Алмквист Понтус
Дувикас Анастасиос

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Утрехт
2.36
4.46
9.31
Все Коэффициенты
Новости
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
10
Базур
Рихедли
3
Духи
Данило
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
36
Вруг
Патрик
22
Домджони
Тони
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Витесс
4-3-1-2
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Витесс
Утрехт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 0.5
Вруг Патрик 1 0.5
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густафссон Симон 1 (1) 0.5
Янссен Виллем 1 0.5
Ван де Стрек Сандер 1 0.5
Бауссайд Отман 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 0
Духи Данило 1 0
Икома Луис 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Домджони Тони 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван де Стрек Сандер 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3
Утрехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
1/2 финала
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
1 Витесс
Финал
АЗ Алкмаар
Утрехт
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Контроль мяча: Витесс: 63%, Утрехт: 37%.
    • 50'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      49'
      Даса Элазар из команды Витесс подал угловой слева.
    • 49'
      Ван дер Хорн Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 49'
      Тронстад Сондре из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 48'
      Тимбер Квинтен из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 48'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Беро Матуш из команды Витесс делает неудачный навес.
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тер Авест Хидде из команды Утрехт делает неудачный навес.
    • 46'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Утрехт
    2.36
    4.46
    9.31
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