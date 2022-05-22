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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион: Зрители: 13675
Витесс
3:0
Итог доп. времени
Утрехт
0'
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Янссен Виллем
1:0
39' Гол
Манхуф Миллион
44' Желтая карточка
Домджони Тони
2:0
52' Гол
Тронстад Сондре
3:0
93' Гол
Фредериксен Николай
105' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
112' Желтая карточка
Гайек Томаш
117' Желтая карточка
Хауэн Йерун
120' Желтая карточка
Фредериксен Николай
120' Вторая желтая карточка
Фредериксен Николай
120'

Ход матча

30'
 
Янссен Виллем
39'
Манхуф Миллион
1:0
44'
Домджони Тони
 
52'
Тронстад Сондре
(Домджони Тони)
2:0
58'
 
Алмквист Понтус
Дувикас Анастасиос
70'
 
Шейн Рокко Роберт
Ван де Стрек Сандер
70'
 
Силла Мусса
Бауссайд Отман
84'
Фредериксен Николай
Бёйтинк Томас
 
84'
Уйсман Дан
Домджони Тони
 
89'
 
Верман Хенк
Тимбер Квинтен
91'
Япи Ромарик
Вруг Патрик
 
93'
Фредериксен Николай
(Беро Матуш)
3:0
100'
 
Загре Артур
Ван дер Кюст Джевенсио
100'
 
Ван дер Марел Марк
Тер Авест Хидде
105'
 
Ван дер Марел Марк
106'
Гайек Томаш
Манхуф Миллион
 
112'
Гайек Томаш
 
117'
Хауэн Йерун
 
119'
Marcus Steffen
Даса Элазар
 
119'
Грбич Адриан
Икома Луис
 
120'
Фредериксен Николай
 
120'
Фредериксен Николай
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Новости
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
10
Базур
Рихедли
3
Духи
Данило
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
36
Вруг
Патрик
22
Домджони
Тони
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
27
Тимбер
Квинтен
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Витесс
4-3-1-2
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Витесс
Утрехт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 1 0.5
Тронстад Сондре 1 0.5
Фредериксен Николай 1 0.5
Вруг Патрик 1 0.5
Беро Матуш 0 0
Домджони Тони 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Густафссон Симон 1 (1) 0.5
Янссен Виллем 1 0.5
Ван де Стрек Сандер 1 0.5
Бауссайд Отман 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксен Николай 1 1
Гайек Томаш 1 0
Хауэн Йерун 1 0
Тронстад Сондре 1 0
Духи Данило 1 0
Икома Луис 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Домджони Тони 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2
Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3
Утрехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1
Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3 Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
1/2 финала
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
4 Витесс
Финал
АЗ Алкмаар
Витесс
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