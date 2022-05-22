Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Rocco Robert Shein не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Витесс выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игрок Янссен Виллем из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

45' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Домджони Тони получает желтую карточку за толчок соперника.

43' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

41' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Плохо сыграл Янссен Виллем - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Утрехт

30' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

28' Удар от ворот произведет Утрехт

27' Витесс выполняет удар от ворот.

27' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тер Авест Хидде бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

23' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Икома Луис наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

18' Тер Авест Хидде бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

18' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Джевенсио ван дер Куст возвращается на поле.

15' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Джевенсио ван дер Куст получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Джевенсио ван дер Куст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Бауссайд Отман бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

9' Витесс выполняет удар от ворот.

8' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

8' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

8' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Утрехт

5' Икома Луис не смог попасть в створ ударом издали

4' Витесс выполняет удар от ворот.

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Витесс выполняет удар от ворот.

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

1' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля