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Стадион:
Южная Корея
FIFA #35
 
Позже
Бразилия
FIFA #2
Прогнозы 54
Южная Корея 1.9% (1)
X 1.9% (1)
Бразилия 96.3% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Южная Корея
Ничья
Бразилия
7.90
4.60
1.44
Все Коэффициенты

История личных встреч

Южная Корея
Бразилия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
0:2

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1
Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1
Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Южная Корея 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Бразилия 96.3% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Бразилия
    7.90
    4.60
    1.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Южная Корея - Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Южная Корея - Бразилия

    Исход игры
    Южная Корея
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    Бразилия
    96.3% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    31.5% (17)
    0:2 Бразилия
    27.8% (15)
    1:3 Бразилия
    14.8% (8)
    0:3 Бразилия
    11.1% (6)
    0:1 Бразилия
    3.7% (2)
    0:4 Бразилия
    3.7% (2)
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    Южная Корея
    Бразилия
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