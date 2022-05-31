Стадион: Сеул Уорлд Кап
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История личных встреч
Южная Корея
Бразилия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Южная Корея
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1
Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0 Южная Корея - Китай 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1
Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0
Прогнозы на матч Южная Корея - Бразилия
Исход игры
Южная Корея
1.9% (1)
Ничья
1.9% (1)
Бразилия
96.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
31.5% (17)
0:2 Бразилия
27.8% (15)
1:3 Бразилия
14.8% (8)
0:3 Бразилия
11.1% (6)
0:1 Бразилия
3.7% (2)
0:4 Бразилия
3.7% (2)
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