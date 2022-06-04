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Стадион:
Южная Корея
FIFA #35
 
Позже
Чили
FIFA #21
Прогнозы 10
Южная Корея 20% (2)
X 70% (7)
Чили 10% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Южная Корея
Ничья
Чили
2.55
3.10
3.05
Все Коэффициенты

История личных встреч

Южная Корея
Чили

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Южная Корея - Бразилия 1:5 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2
Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0
Чили
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чили - Уругвай 0:2 Бразилия - Чили 4:0 Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2
Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 10
    Южная Корея 20% (2)
    X 70% (7)
    Чили 10% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Чили
    2.55
    3.10
    3.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Южная Корея - Чили онлайн

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    Прогнозы на матч Южная Корея - Чили

    Исход игры
    Южная Корея
    20% (2)
    Ничья
    70% (7)
    Чили
    10% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (4)
    Меньше
    60% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (10)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    60% (6)
    2:1 Южная Корея
    20% (2)
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    Южная Корея
    Чили
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