Стадион: Сеул Уорлд Кап
Позже
История личных встреч
Южная Корея
Чили
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Южная Корея
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Южная Корея - Бразилия 1:5 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2
Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Сирия 2:1 Южная Корея - Ливан 1:0 Южная Корея - Ирак 0:0 Южная Корея - Ливан 2:1 Шри-Ланка - Южная Корея 0:5 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Япония - Южная Корея 3:0 Катар - Южная Корея 1:2 Мексика - Южная Корея 3:2 Южная Корея - Япония 1:0
Чили
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Чили - Уругвай 0:2 Бразилия - Чили 4:0 Боливия - Чили 2:3 Чили - Аргентина 1:2
Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2 Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1
Прогнозы на матч Южная Корея - Чили
Исход игры
Южная Корея
20% (2)
Ничья
70% (7)
Чили
10% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (4)
Меньше
60% (6)
Обе команды забьют
Да
100% (10)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
60% (6)
2:1 Южная Корея
20% (2)
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