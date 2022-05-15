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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: 1/2 финала
Тигре
1:1
Итог после пенальти
Аргентинос Хуниорс
0'
29' Желтая карточка
Вера Фаусто
38' Красная карточка
Cesar Florentin
1:0
55' Гол
Кастро Алексис
60' Желтая карточка
Mateo Retegui
72' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
77' Желтая карточка
Marco Di Cesare
1:1
87' Гол
Авалос Габриэль
1:1
121' Не забитый пенальти
Вера Фаусто
2:1
121' Пенальти
Маньин Пабло
2:2
121' Пенальти
Авалос Габриэль
3:2
121' Пенальти
Sebastian Prieto
3:2
121' Не забитый пенальти
David Zalazar
4:2
121' Пенальти
Lucas Blondel
4:2
121' Не забитый пенальти
Nicolas Reniero
3:1
Пен' Пенальти
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
42
Фернандес
Игнасио
27
Cristian
Zabala
11
Колидио
Факундо
32
Mateo
Retegui
20
Federico
Lanzillota
29
Marco
Di
Cesare
4
Kevin
Mac
Allister
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
17
Franco
Moyano
5
Вера
Фаусто
10
Cesar
Florentin
27
Биттоло
Мариано
8
Gabriel
Carabajal
9
Авалос
Габриэль
Тигре
4-1-3-2
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Тигре
Аргентинос Хуниорс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:0
П
1:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:0
ММ(
4:1
ММ(
1:2
КА
1:0
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Перерыв
    91'
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Сесар Флорентин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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