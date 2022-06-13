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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Казахстан
FIFA #125
 
Позже
Словакия
FIFA #40
Прогнозы 129
Казахстан 20.2% (26)
X 23.3% (30)
Словакия 56.6% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Словакия
6.10
5.35
1.80
Все Коэффициенты
Новости
12
Шацкий
Игорь
19
Габышев
Михаил
2
Малый
Сергей
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
18
Досмагамбетов
Тимур
5
Астанов
Эльхан
7
Дарабаев
Аслан
8
Тагыберген
Асхат
11
Вороговский
Ян
17
Аймбетов
Абат
1
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
15
Дьомбер
Норберт
4
Вальент
Мартин
14
Чватал
Юрай
19
Куцка
Юрай
13
Грошовски
Патрик
21
Беро
Матуш
17
Гараслин
Лукаш
10
Руснак
Альберт
8
Дуда
Ондрей
Казахстан
5-4-1
Словакия
4-4-2

История личных встреч

Казахстан
Словакия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 3 1
Дарабаев Аслан 1 0.33
Тагыберген Асхат 0 0
Вороговский Ян 0 0
Астанов Эльхан 0 0
Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 1 0.33
Суслов Томаш 1 0.33
Беро Матуш 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куат Исламбек 2 0
Малый Сергей 1 0
Досмагамбетов Тимур 1 0
Ахметов Елдос 1 0
Марочкин Александр 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Каиров Багдат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Шушеначев Артур 1 0
Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Куцка Юрай 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Беро Матуш 1 0
Шатка Любомир 1 0
Вернон де Марко 1 0
Алмаши Ладислав 1 0
Боженик Роберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1
Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0
Словакия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2
Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Словакия 3 2 0 1 2 - 1 6
3. Беларусь 3 0 2 1 1 - 2 2
4. Азербайджан 3 0 1 2 0 - 3 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Казахстан 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Беларусь 3 0 2 1 1 - 2 2
3. Словакия 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Азербайджан 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Словакия 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Казахстан 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Азербайджан 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2022, осталось 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 129
    Казахстан 20.2% (26)
    X 23.3% (30)
    Словакия 56.6% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Словакия
    6.10
    5.35
    1.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Казахстан - Словакия онлайн

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    Прогнозы на матч Казахстан - Словакия

    Исход игры
    Казахстан
    19.5% (25)
    Ничья
    23.4% (30)
    Словакия
    57% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.61% (41)
    Меньше
    63.39% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Словакия
    26.6% (34)
    1:1 Ничья
    21.1% (27)
    0:1 Словакия
    19.5% (25)
    1:0 Казахстан
    7% (9)
    0:2 Словакия
    6.3% (8)
    2:1 Казахстан
    4.7% (6)
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    Казахстан
    Словакия
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