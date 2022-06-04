Стадион: Астана-Арена
История личных встреч
Казахстан
Словакия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|3
|1
|Дарабаев Аслан
|1
|0.33
|Тагыберген Асхат
|0
|0
|Вороговский Ян
|0
|0
|Астанов Эльхан
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|1
|0.33
|Суслов Томаш
|1
|0.33
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куат Исламбек
|2
|0
|Малый Сергей
|1
|0
|Досмагамбетов Тимур
|1
|0
|Ахметов Елдос
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Шушеначев Артур
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1
Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2 Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0
Словакия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2
Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0 Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Словакия
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Беларусь
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Азербайджан
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Казахстан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Беларусь
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|3.
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Словакия
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Казахстан
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Азербайджан
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Казахстан - Словакия
Исход игры
Казахстан
22.7% (10)
Ничья
18.2% (8)
Словакия
59.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
1:2 Словакия
34.1% (15)
1:1 Ничья
18.2% (8)
0:1 Словакия
15.9% (7)
1:0 Казахстан
13.6% (6)
0:2 Словакия
6.8% (3)
2:1 Казахстан
4.5% (2)
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