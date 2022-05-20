Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

George Cimpanu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. George Cimpanu получил травму и медбригада забирает его с поля.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Enes Sali навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Ларие Йонуц упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

45' Кольич Элвир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Рогульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гэман Валеричэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Бетанкор Хефте первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

24' Г О О О О Л - Влэдою Штефан забивает с правой ноги!

24' George Cimpanu разрезает оборону соперника отличным пасом

24' George Cimpanu из команды Университатя Крайова идет с мячом вперед на обострение...

24' Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

21' Г О О О О Л - Рогульич Анте забивает с левой ноги!

16' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хорошую попытку сделал Питу Алекси . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дюссо Дамьен пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Кэпэцынэ Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Плохо сыграл Гэман Валеричэ - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

10' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Какой промах! Бетанкор Хефте имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Давид Лазар не дал случится голу! Enes Sali должен был забивать, но Давид Лазар сделал отличный сейв

3' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.