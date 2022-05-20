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Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Университатя Крайова
4:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
1:0
21' Гол
Рогульич Анте
2:0
24' Гол
Влэдою Штефан
2:1
27' Гол
Бетанкор Хефте
52' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
3:1
54' Гол
Баярам Штефан
4:1
90' Гол
Иван Андрей
90'+4
1
Лазар
Давид
18
Влэдою
Штефан
25
Гэман
Валеричэ
23
Мариус
Марсел
Константин
33
Кэпэцынэ
Михай
16
Нистор
Дан
10
Вынэ
Йонуц
24
Рогульич
Анте
7
Кымпану
Георге
17
Баярам
Штефан
19
Кольич
Элвир
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
11
Чобану
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
77
Enes
Sali
10
Бетанкор
Хефте
7
Питу
Алекси
Университатя Крайова
Вииторул Констанца

История личных встреч

Университатя Крайова
Вииторул Констанца

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1ГА
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ТМК
2:1
ТМС
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
Л1ГА
1:2
К
2:0
Л1ГА
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баярам Штефан 4 0.4
Маркович Йован 4 0.4
Иван Андрей 3 (1) 0.3
Крецу Александру 3 0.3
Рогульич Анте 3 0.3
Густаво Важенин 2 0.2
Матею Александру 1 0.1
Влэдою Штефан 1 0.1
Бик Овидиу 1 0.1
Кольич Элвир 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Банку Никусор 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 1 0.1
Бетанкор Хефте 1 0.1
Петре Адриан 1 0.1
Eduard Radaslavescu 1 0.1
Артян Андрей 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Крецу Александру 3 0
Густаво Важенин 3 0
Маркович Йован 3 0
Иван Андрей 2 0
Банку Никусор 2 0
Бик Овидиу 2 0
Баярам Штефан 2 0
Laurentiu Reghecampf 0 1
Гэман Валеричэ 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Вынэ Йонуц 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Скречу Владимир 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 3 1
Ларие Йонуц 3 0
Младен Себастьян 3 0
Неделку Драгош 3 0
Артян Андрей 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Де Нойер Брадлей 1 0
Раду Бобок 1 0
Попеску Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

12
1
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
4
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
50%
16-30
3
13%
1
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
1
25%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 6 1 2 17 - 6 57
2. ФКСБ 9 7 1 1 21 - 6 53
3. Университатя Крайова 10 7 0 3 22 - 9 48
4. Волунтари 9 2 2 5 8 - 14 32
5. Вииторул Констанца 10 2 2 6 5 - 16 32
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 4 0 1 8 - 3 50
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 5 4 0 1 11 - 4 39
4. Волунтари 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 1 0 4 3 - 8 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Университатя Крайова 5 3 0 2 11 - 5 9
6. ЧФР Клуж 4 2 1 1 9 - 3 7
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