Стадион: Ион Облеменко
4:1
Конец матча
1:0
21' ГолРогульич Анте
2:0
24' ГолВлэдою Штефан
2:1
27' ГолБетанкор Хефте
52' Желтая карточкаДюссо Дамьен
3:1
54' ГолБаярам Штефан
4:1
90' ГолИван Андрей
Ход матча
21'
1:0
24'
2:0
27'
2:1
52'
54'
3:1
90'
4:1
Владение мячом
16
Нистор
Дан
10
Вынэ
Йонуц
19
Кольич
Элвир
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
77
Enes
Sali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
29 Конт АнтуанЗащитник
-
27 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Enes SaliНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
14 Daniel Birzu
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Университатя Крайова
Вииторул Констанца
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баярам Штефан
|4
|0.4
|Маркович Йован
|4
|0.4
|Иван Андрей
|3 (1)
|0.3
|Крецу Александру
|3
|0.3
|Рогульич Анте
|3
|0.3
|Густаво Важенин
|2
|0.2
|Матею Александру
|1
|0.1
|Влэдою Штефан
|1
|0.1
|Бик Овидиу
|1
|0.1
|Кольич Элвир
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|1
|0.1
|Бетанкор Хефте
|1
|0.1
|Петре Адриан
|1
|0.1
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.1
|Артян Андрей
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Густаво Важенин
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Банку Никусор
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|0
|1
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Вынэ Йонуц
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|3
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Де Нойер Брадлей
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
12
1
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
4
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 7
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
2
50%
16-30
3
13%
1
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
6
26%
1
25%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
5
29%
29%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3
Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Ботошани - Университатя Крайова 2:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 4:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Миовени 1:1 Газ-Метан Медиаш - Университатя Крайова 0:2 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 3:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|57
|2.
|ФКСБ
|9
|7
|1
|1
|21 - 6
|53
|3.
|Университатя Крайова
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|48
|4.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|32
|6.
|Арджеш
|9
|1
|0
|8
|3 - 25
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|50
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|39
|4.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|27
|2.
|Арджеш
|5
|1
|0
|4
|1 - 10
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7