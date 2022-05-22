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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
ФКСБ
1:0
Первый тайм: 35'
ЧФР Клуж
0'
1:0
30' Гол
Попеску Октавиан
35'

Ход матча

30'
Попеску Октавиан
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
ЧФР Клуж
5.51
3.62
5.80
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
26
Оайдэ
Рэзван
9
Попеску
Октавиан
34
Бэлгрэдян
Кристиан
24
Rares
Balan
44
Матиас
Иури
5
Димитров
Кристиан
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
40
Цвек
Ловро
18
Костаче
Ионуц
17
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
ФКСБ
ЧФР Клуж

История личных встреч

ФКСБ
ЧФР Клуж

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

41 матч

26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.6%
53.7%
31.7%
6 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 9 (3) 0.9
Олару Дариус 4 0.4
Попеску Октавиан 2 0.2
Эджума Малком 1 0.1
Кристя Юлиан 1 0.1
Мамут Иван 1 0.1
Стойка Янис 1 0.1
Кордя Андрей 1 0.1
Думитер Андрей 1 0.1
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
Шут Адриан 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 5 0.5
Петрила Клаудиу 3 0.3
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Боатенг Бисмарк 2 0.2
Маня Кристьян 1 0.1
Бордеяну Михай 1 0.1
Дуганджич Марко 1 0.1
Паун-Александру Константин 1 0.1
Daniel Birligea 1 0.1
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Коман Флоринел 2 0
Мамут Иван 2 0
Олару Дариус 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Георге Валентин 1 0
Anton Petrea 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 3 0
Сушич Матео 1 1
Омрани Билель 2 0
Бурка Андрей 2 0
Матиас Иури 2 0
Летица Карло 2 0
Daniel Birligea 2 0
Дан Петреску 2 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
4
67%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:1 10 6 1 3 17 - 7 57
2. ФКСБ 1:0 10 8 1 1 22 - 6 56
3. Университатя Крайова 10 7 0 3 22 - 9 48
4. Волунтари 9 2 2 5 8 - 14 32
5. Вииторул Констанца 10 2 2 6 5 - 16 32
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:1 5 4 0 1 8 - 3 50
2. ФКСБ 1:0 5 4 0 1 11 - 2 43
3. Университатя Крайова 5 4 0 1 11 - 4 39
4. Волунтари 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 1 0 4 3 - 8 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 1:0 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Университатя Крайова 5 3 0 2 11 - 5 9
6. ЧФР Клуж 0:1 5 2 1 2 9 - 4 7
  • Первый тайм
  • 34'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    34'
    Дуганджич Марко наказан за толчок Мирон Джордже
  • 34'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 33'
    Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем
  • 33'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 33'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 32'
    Костаче Ионуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Octavian Popescu забивает ударом с левой ноги!
    • 30'
      Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
    • 29'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 27'
      ФКСБ выполняет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      26'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Дяк Чиприан пострадал.
    • 26'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
    • 25'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Офсайд
      25'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 25'
      Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Дуганджич Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: ФКСБ: 70%, ЧФР Клуж: 30%.
    • 24'
      Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Олару Дариус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 24'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 24'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 23'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Octavian Popescu из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
    • 22'
      ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
    • 21'
      Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 21'
      Дуганджич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      21'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ подал угловой справа.
    • 20'
      Димитров Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 20'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 20'
      Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 20'
      Контроль мяча: ФКСБ: 65%, ЧФР Клуж: 35%.
    • 20'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 18'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 18'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 17'
      Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 17'
      О, нет. Из многообещающей позиции Кордя Андрей из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 17'
      Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      17'
      Олару Дариус из команды ФКСБ подал угловой слева.
    • 16'
      Хобан Овидиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 16'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      16'
      Петрила Клаудиу нарушает правила. Попеску Овидиу пострадал
    • 15'
      Контроль мяча: ФКСБ: 56%, ЧФР Клуж: 44%.
    • 15'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 15'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 13'
      ЧФР Клуж пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 12'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 12'
      Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 12'
      Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 12'
      Дуганджич Марко из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
    • 11'
      Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      ЧФР Клуж начинает контратаку
    • 11'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 10'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 10'
      ФКСБ выполняет удар от ворот.
    • 10'
      Контроль мяча: ФКСБ: 68%, ЧФР Клуж: 32%.
    • 10'
      Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      9'
      Олару Дариус задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Цвек Ловро
    • 8'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 8'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 7'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 6'
      ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Офсайд
      6'
      Дуганджич Марко из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • Офсайд
      5'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ в офсайде
    • 5'
      Попеску Овидиу из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 5'
      Контроль мяча: ФКСБ: 68%, ЧФР Клуж: 32%.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • Офсайд
      4'
      Дуганджич Марко из команды ЧФР Клуж в офсайде
    • 3'
      Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
    • 3'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 2'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Дяк Чиприан задерживает мяч рукой
    • 2'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ФКСБ
    Ничья
    ЧФР Клуж
    5.51
    3.62
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж онлайн

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    ФКСБ
    ЧФР Клуж
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