Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
1:0
30' ГолПопеску Октавиан
Ход матча
30'
1:0
Владение мячом
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
26
Оайдэ
Рэзван
24
Rares
Balan
44
Матиас
Иури
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
40
Цвек
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
26 Оайдэ РэзванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
21 Аким ФлоринЗащитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Rares BalanЗащитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
-
-
92 George Leata
-
-
81 Sergiu Luca
-
93 Viktor Kun
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
ФКСБ
ЧФР Клуж
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
41 матч
26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.6%
53.7%
31.7%
6 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|9 (3)
|0.9
|Олару Дариус
|4
|0.4
|Попеску Октавиан
|2
|0.2
|Эджума Малком
|1
|0.1
|Кристя Юлиан
|1
|0.1
|Мамут Иван
|1
|0.1
|Стойка Янис
|1
|0.1
|Кордя Андрей
|1
|0.1
|Думитер Андрей
|1
|0.1
|Радунович Ристо
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Попеску Овидиу
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.5
|Петрила Клаудиу
|3
|0.3
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.2
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.2
|Маня Кристьян
|1
|0.1
|Бордеяну Михай
|1
|0.1
|Дуганджич Марко
|1
|0.1
|Паун-Александру Константин
|1
|0.1
|Daniel Birligea
|1
|0.1
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Попеску Октавиан
|3
|0
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Мамут Иван
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Крецу Валентин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Anton Petrea
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Сушич Матео
|1
|1
|Омрани Билель
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Летица Карло
|2
|0
|Daniel Birligea
|2
|0
|Дан Петреску
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
10%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
24%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
5
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
4
67%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:1
|10
|6
|1
|3
|17 - 7
|57
|2.
|ФКСБ
|1:0
|10
|8
|1
|1
|22 - 6
|56
|3.
|Университатя Крайова
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|48
|4.
|Волунтари
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|2
|2
|6
|5 - 16
|32
|6.
|Арджеш
|9
|1
|0
|8
|3 - 25
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|50
|2.
|ФКСБ
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|43
|3.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|39
|4.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|27
|2.
|Арджеш
|5
|1
|0
|4
|1 - 10
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|ФКСБ
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Университатя Крайова
|5
|3
|0
|2
|11 - 5
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7