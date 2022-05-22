Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Кристиан Бэлгрэдян спокойно отбил мяч.

47' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кристя Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Оайдэ Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Тарновану Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

40' Octavian Popescu из команды ФКСБ разыграл угловой с левого угла.

40' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Оайдэ Рэзван попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Хобан Овидиу

36' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

33' ФКСБ выполняет удар от ворот.

32' Костаче Ионуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' ФКСБ выполняет удар от ворот.

30' Г О О О О Л - Octavian Popescu забивает ударом с левой ноги!

30' Димитров Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ФКСБ выполняет удар от ворот.

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали

24' Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе

23' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дуганджич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Димитров Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Octavian Popescu из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' О, нет. Из многообещающей позиции Кордя Андрей из команды ФКСБ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

17' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хобан Овидиу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

12' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

12' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' ФКСБ выполняет удар от ворот.

10' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Матч приостановлен из-за петард на поле

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля