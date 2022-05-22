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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
ФКСБ
3:1
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
30' Гол
Попеску Октавиан
1:1
45' Гол
Димитров Кристиан
2:1
63' Гол
Шут Адриан
68' Желтая карточка
Матиас Иури
68' Желтая карточка
Стойка Янис
69' Желтая карточка
Дяк Чиприан
69' Желтая карточка
Радунович Ристо
71' Желтая карточка
Георге Валентин
3:1
87' Гол
Шут Адриан
89' Желтая карточка
Попеску Овидиу
90'+4
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
26
Оайдэ
Рэзван
9
Попеску
Октавиан
34
Бэлгрэдян
Кристиан
24
Rares
Balan
44
Матиас
Иури
5
Димитров
Кристиан
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
40
Цвек
Ловро
18
Костаче
Ионуц
17
Дуганджич
Марко
27
Петрила
Клаудиу
ФКСБ
ЧФР Клуж

История личных встреч

ФКСБ
ЧФР Клуж

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

41 матч

26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.6%
53.7%
31.7%
6 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

41.5%
31.7%
26.8%
17 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 9 (3) 0.9
Олару Дариус 4 0.4
Попеску Октавиан 3 0.3
Шут Адриан 2 0.2
Эджума Малком 1 0.1
Стойка Янис 1 0.1
Кристя Юлиан 1 0.1
Мамут Иван 1 0.1
Кордя Андрей 1 0.1
Думитер Андрей 1 0.1
Радунович Ристо 0 0
Коман Флоринел 0 0
Попеску Овидиу 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 5 0.5
Петрила Клаудиу 3 0.3
Дяк Чиприан 2 (1) 0.2
Боатенг Бисмарк 2 0.2
Маня Кристьян 1 0.1
Бордеяну Михай 1 0.1
Дуганджич Марко 1 0.1
Паун-Александру Константин 1 0.1
Димитров Кристиан 1 0.1
Daniel Birligea 1 0.1
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 4 0
Попеску Октавиан 3 0
Тэнасе Флорин 3 0
Коман Флоринел 2 0
Георге Валентин 2 0
Мамут Иван 2 0
Олару Дариус 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кордя Андрей 2 0
Шут Адриан 2 0
Крецу Валентин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Стойка Янис 1 0
Anton Petrea 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 3 0
Матиас Иури 3 0
Сушич Матео 1 1
Омрани Билель 2 0
Бурка Андрей 2 0
Летица Карло 2 0
Daniel Birligea 2 0
Дан Петреску 2 0
Дяк Чиприан 1 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
21%
4
22%
31-45
1
4%
4
22%
46-60
7
29%
29%
1
6%
61-75
6
25%
5
28%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
5
56%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0
ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0 Униря Слобозия - ФКСБ 0:0 Университатя - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Университатя Крайова 0:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 2:1 Конкордия Кьяжна - ФКСБ 2:2 Арджеш - ФКСБ 2:3 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Металоглобус - ФКСБ 1:3
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Арджеш - ЧФР Клуж 0:6 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 6 1 3 18 - 9 57
2. ФКСБ 10 8 1 1 24 - 7 56
3. Университатя Крайова 10 7 0 3 22 - 9 48
4. Волунтари 9 2 2 5 8 - 14 32
5. Вииторул Констанца 10 2 2 6 5 - 16 32
6. Арджеш 9 1 0 8 3 - 25 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 4 0 1 8 - 3 50
2. ФКСБ 5 4 0 1 13 - 3 43
3. Университатя Крайова 5 4 0 1 11 - 4 39
4. Волунтари 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Вииторул Констанца 5 1 2 2 2 - 8 5
6. Арджеш 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 1 0 4 3 - 8 27
2. Арджеш 5 1 0 4 1 - 10 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. ФКСБ 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Университатя Крайова 5 3 0 2 11 - 5 9
6. ЧФР Клуж 5 2 1 2 10 - 6 7
  • Второй тайм
  • 94'
    ФКСБ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Adrian Sut из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Контроль мяча: ФКСБ: 62%, ЧФР Клуж: 38%.
  • 93'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 93'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Попеску Овидиу уходит с поля и его заменяет Аким Флорин
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