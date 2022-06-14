1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
24'
1:0
- Основной состав
-
21 Джафер СайидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харам АлиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ахмед АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Иса СаидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Элиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бяшимов АбдыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бабаев БатырВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Титов МихаилНападающий
-
Главный тренер: Ходжагельдыев Язгулы
История личных встреч
Бахрейн
Туркменистан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Abdulla Haram
|2
|0.67
|Юсуф Абдулла
|2 (1)
|0.67
|Аль-Асвад Камиль
|1
|0.33
Туркменистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аннадурдыев Алтымурад
|2
|0.67
|Аманов Арсланмурад
|1
|0.33
Карточки
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Туркменистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бешимов Абди
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бахрейн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Малайзия - Бахрейн 1:2 Бахрейн - Бангладеш 2:0 Таиланд - Бахрейн 1:2 Мьянма - Бахрейн 0:2
Бахрейн - Беларусь 0:1 Бахрейн - Бурунди 1:0 Индия - Бахрейн 1:2 ДР Конго - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Уганда 3:1 Оман - Бахрейн 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Катар - Бахрейн 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Бахрейн - Кюрасао 4:0 Бахрейн - Иордания 1:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Бахрейн - Кувейт 2:0 Бахрейн - Гонконг 4:0 Иран - Бахрейн 3:0
Туркменистан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2
Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1 Сингапур - Туркменистан 1:1 Туркменистан - Бахрейн 1:2
Группа E
Группа E
Прогнозы на матч Бахрейн 1:0 Туркменистан
Исход игры
Бахрейн
75.7% (87)
Ничья
15.7% (18)
Туркменистан
8.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Бахрейн
33.9% (39)
2:0 Бахрейн
16.5% (19)
1:0 Бахрейн
16.5% (19)
1:1 Ничья
13% (15)
0:1 Туркменистан
4.3% (5)
1:2 Туркменистан
3.5% (4)
3:1 Бахрейн
1.7% (2)
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