Рефери поглядывает на часы. Играть командам еще довольно много, так что счет на табло может измениться в любой момент времени.

Кстати говоря, в нашей встрече совсем немного фолов. Всего 8 нарушений на двоих. Любопытно, что Бахрейн и вовсе сфолил только однажды. Я вообще не помню таких матчей, в которых команды так аккуратно играли.

Готовится, судя по всему, серия замен и у сборной Туркменистана. В ближайшее время в стане команды гостей состоится ротация.

Полчаса остается играть соперникам в этом поединке. В самое ближайшее время и Бахрейн свою ротацию произведет. Нужны замены соперникам.

Хилал нанес удар по воротам соперника, получив мяч перед чужим створом, но снаряд полетел куда-то за пределы футбольного газона.

Ходжовов вместо Ходжаева на футбольном поле появился тем временем. Очередная ротация в нашей встрече.

МАРХУН! Опасно! Вошел 8-й номер хозяев в чужую штрафную, после чего что есть силы пальнул в ближний угол, и сумел среагировать вратарь в створе!

Аннаев вместо Везиргельды в составе гостевой команды появился тем временем. В перерыве случилась ротация все-таки.

Аннадурдыев! Классный удар 17-й номер команды гостей нанес по воротам соперника. Мяч прилетел в голкипера, который отбил сферу перед собой, после чего повторно накрыл сферу тяжестью своего тела.

Хилал после подачи с правого края головой пробивал по воротам соперника. Мяч полетел прямо в руки вратарю. Тем не менее, этот момент занесем хозяевам в актив.

Здорово владеет мячом сейчас Бахрейн, который не позволяет Туркменистану завладеть снарядом. Очевидно, что хозяева будут пытаться увеличить свое преимущество в счете.

Бяшимов произвел удар с 22-х метров по рамке противника, но сфера полетела слишком высоко и неточно. Вратарь хозяев проводил снаряд взглядом за пределы поля.

Улетает сейчас мяч за пределы поля после подачи Харама с левого края. Не лучшее решение от 14-го номера для обострения. Сферу его коллектив в процессе наступления теряет.

Вторая замена в нашей встрече. Аль-Шайх выходит на футбольное поле вместо Харама, который минутой назад отметился неудачным действием.

10 минут после перерыва провели на футбольном поле противники. Будет сложно командам забить хотя бы гол в этом матче. Пока все идет к тому результату, который горит на табло в эти минуты.

Вторая половина встречи стартовала у нас тем временем! Пожелаем удачи оппонентам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!

Футболисты сборной Бахрейна перекатывают мяч на половине поля соперника. Пока что им удается не подпускать оппонента к своим воротам, держа их на дистанции.

Аннакулиев открылся под передачу от партнера. Играл он на втором "этаже" сейчас, пытаясь до снаряда добраться, но вратарь соперника его опередив, выбив мяч за пределы поля. Угловой.

Угловой снова не удалось гостям разыграть должным образом. Пошел навес с правого края на ближнюю штангу, где были исключительно футболисты сборной Бахрейна.

Лежит на газон один из футболистов Бахрейна. Хилал попал под опасный подкат противника, после чего была вызвана медицинская бригада на футбольный газон.

В плане активности соперники радуют. Они действительно здорово перемещаются по периметру футбольного поля, и не стесняются использовать скоростные контратаки.

После подачи с правого фланга Аль-Хути подыграл себе рукой. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне судья мог ее показать.

Удар со штрафного исполнили гости. Мяч в спину Хараму попал, после чего вылетел за пределы футбольного поля. Только аут в этой ситуации заработали игроки Туркменистана.

Визергельды нанес удар по ногам сопернику, после чего снес его на газон и даже не извинился перед ним. Повезло, что рефери в данной ситуации не показал игроку карточку желтого цвета.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди футболисты сборной Бахрейна! Отдохнем немного и вернемся на поле.

35' Последняя 10-минутка пошла в первом тайме. Подустали уже обе команды в эти минуты. Туркменистан чуть слабее играет впереди, чем противник. Аманов долго выбирал возможность для удара, но так его и не нанес.

34' Обе команды действуют весьма сумбурно сейчас. Но пока, в целом, Бахрейн смотрится более уверенно на фоне своего противника, который проигрывает в счете.

33' После розыгрыша корнера мяч был доставлен в штрафной Бахрейна до Бабаджанова, у которого судейская бригада синхронно углядела положение "вне игры".

32' Ходжаев на левом фланге пытался создать угрозу у ворот соперника, но после навеса попал в голову защитнику. По итогу угловой заработал футболист гостей.

31' Снова Хилал на ударной позиции был. Позволили футболисту после смещения нанести дальний удар по рамке противника. Снаряд летит чуть выше цели. Мог и получше распорядиться ситуацией игрок.

30' Мало сегодня на трибунах фанатов, стоит отметить этот факт, но они есть. Все-таки игры не столь статусные, как тот же отбор в ЧМ, но все же и тут есть кому на что посмотреть.

28' Полчаса фактически провели на поле оппоненты. Юсуф Абдула Хилал является пока автором единственного гола и имеет шансы забить еще. Думаю, гол с пенальти в его исполнении - не последний.

27' ОПАСНО! Хилал! Снова он в штрафной соперника оказался. Наносил игрок выстрел в левый от себя верхний угол, но мяч полетел чуть выше перекладины! Это было реально опасно!

26' Удается команде хозяев забить гол в рамку противника. Это, в принципе, было предполагаемо, ведь в последние минуты матча преимущество Бахрейна достигло невероятных значений.

24' ГОЛ! ХИЛАЛ! 1:0!

Спокойно подошел к мячу футболист сборной Бахрейна, который покатил сферу в правый от себя нижний угол, тогда как голкипер упал левее.

23' ПЕНАЛЬТИ! Успел в чужой штрафной Мадан прокинуть мяч мимо вратаря сборной Туркменистана, после чего 1-й номер гостей ногами и руками вкатился в оппонента. 11-метровый удар!

22' Аль-Малуд оказался в чужой штрафной на ударной позиции. Попытался футболист нанести удар по воротам соперника, но угодил в голову противнику. В результате мяч улетел в сторону боковой линии.

21' В центре поля досталось Али Хараму по ногам. Везиргельды снес его с ног. Желтую карточку не получил в данной ситуации футболист команды гостей.

20' Харам получил возможность пробить по воротам соперника после смещения с левого края в центр. Нанес в итоге футболист выстрел, но мяч полетел намного выше цели.

19' Еще один угловой сейчас разыграли футболисты сборной Бахрейна. Подача с правого края была слишком сильной, и далеко не самой точной.

17' Аманов сейчас сыграл в своей штрафной после прострела с правого фланга. Спокойно вратарь сборной Туркменистана играет кулаками на выходе, не позволяя никому из соперников ему помешать.

16' Пытается сборная Бахрейна в эти минуты действовать чуточку активнее. Надо признать, что у хозяев получается держать оппонента на коротком поводке. В атаку Туркменистан перестал выбегать.

14' Еще один угловой разыграл Бахрейн. Последовал навес с левого края в центр штрафной, но Оразмухаммедов играет на выходе, фиксируя сферу в своих перчатках. Играет вратарь просто, но очень надежно.

13' Довольно активно начинают команды, и сейчас уже контроль над мячом забирает сборная Бахрейна, которая серьезным образом угрожает воротам своего противника.

12' Четвертый в матче угловой разыгрывают оппоненты. Харам подключается на подачу с бровки и головой переправляет мяч в ближний угол. По пути в ворота сфера цепляет голову защитника, уходя за лицевую линию. Еще один корнер.

11' МОМЕНТИЩЕ! Оразмухаммедов! Спасает он дважды свою команду в воротах! Сначала отражает вратарь гостей удар в упор, после чего реагирует и на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч отбит на угловой.

10' 10 минут встречи позади. По первым впечатлениям кажется, что Туркменистан смотрится более целостно. Команда активнее атакует и бегает к воротам соперника. Думаю, что могут гости даже гол забить быстрый.

9' Гости неудачно разыграли свой очередной угловой. Мяч достался команде Бахрейна, которая медленно, но верно перекатывает сферу с фланга на фланг, пытаясь максимально усложнить жизнь своему сопернику.

8' Капитан гостей Аманов нанес удар по воротам соперника. Сфера полетела в правый угол, но кипер Бахрейна дотянулся до снаряда, сумев перевести его за лицевую линию. Угловой!

7' Гошшанов нанес удар по воротам соперника после розыгрыша корнера, но мяч полетел намного выше перекладины. Хотя первоначально казалось, что момент опасный.

5' Туркменистан и сам не прочь повладеть инициативой. С правого фланга вингер команды гостей навешивал снаряд на ближнюю штангу, и защитник хозяев сыграл головой за пределы поля. Первый угловой и для гостей.

4' Подача с левого края последовала в центр штрафной сборной Туркменистана. Играет голкипер коллектива гостей на выходе кулаками. Отбивает он снаряд подальше от опасной зоны.

3' Первый в матче угловой зарабатывает сборная Бахрейна. Будут стараться благодаря стандартному положению довести дело до удара хозяева.

2' Футболисты сборной Бахрейна сегодня вышли на футбольный газон в красных цветах, тогда как игроки Туркменистана - в зеленом обмундировании.