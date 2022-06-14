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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Бахрейн
FIFA #91
1:0
Второй тайм: 67'
Туркменистан
FIFA #131
0'
1:0
24' Пенальти
Юсуф Абдулла

Ход матча

24'
Юсуф Абдулла
1:0
Прогнозы 115
Бахрейн 75.7% (87)
X 15.7% (18)
Туркменистан 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бахрейн
Ничья
Туркменистан
1.41
9.00
9.00
Все Коэффициенты
Бахрейн
Туркменистан

История личных встреч

Бахрейн
Туркменистан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КА(
4:0
КА(
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Abdulla Haram 2 0.67
Юсуф Абдулла 2 (1) 0.67
Аль-Асвад Камиль 1 0.33
Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аннадурдыев Алтымурад 2 0.67
Аманов Арсланмурад 1 0.33

Карточки

Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туркменистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бешимов Абди 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бахрейн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Малайзия - Бахрейн 1:2 Бахрейн - Бангладеш 2:0 Таиланд - Бахрейн 1:2 Мьянма - Бахрейн 0:2
Бахрейн - Беларусь 0:1 Бахрейн - Бурунди 1:0 Индия - Бахрейн 1:2 ДР Конго - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Уганда 3:1 Оман - Бахрейн 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Катар - Бахрейн 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Бахрейн - Новая Зеландия 0:1 Бахрейн - Кюрасао 4:0 Бахрейн - Иордания 1:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Бахрейн - Кувейт 2:0 Бахрейн - Гонконг 4:0 Иран - Бахрейн 3:0
Туркменистан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бангладеш - Туркменистан 1:2 Туркменистан - Малайзия 1:3 Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2
Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0 Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1 Сингапур - Туркменистан 1:1 Туркменистан - Бахрейн 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Малайзия 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Туркменистан 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Бангладеш 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Бангладеш 1 0 0 1 1 - 2 0
3. Малайзия 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Туркменистан 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Малайзия 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Туркменистан 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Бангладеш 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    63'
    МАРХУН! Опасно! Вошел 8-й номер хозяев в чужую штрафную, после чего что есть силы пальнул в ближний угол, и сумел среагировать вратарь в створе!
  • Замена
    62'
    Ходжовов вместо Ходжаева на футбольном поле появился тем временем. Очередная ротация в нашей встрече.
  • 61'
    Хилал нанес удар по воротам соперника, получив мяч перед чужим створом, но снаряд полетел куда-то за пределы футбольного газона.
  • 60'
    Полчаса остается играть соперникам в этом поединке. В самое ближайшее время и Бахрейн свою ротацию произведет. Нужны замены соперникам.
  • 59'
    Готовится, судя по всему, серия замен и у сборной Туркменистана. В ближайшее время в стане команды гостей состоится ротация.
  • 57'
    Кстати говоря, в нашей встрече совсем немного фолов. Всего 8 нарушений на двоих. Любопытно, что Бахрейн и вовсе сфолил только однажды. Я вообще не помню таких матчей, в которых команды так аккуратно играли.
  • 56'
    Рефери поглядывает на часы. Играть командам еще довольно много, так что счет на табло может измениться в любой момент времени.
  • 55'
    10 минут после перерыва провели на футбольном поле противники. Будет сложно командам забить хотя бы гол в этом матче. Пока все идет к тому результату, который горит на табло в эти минуты.
  • Замена
    54'
    Вторая замена в нашей встрече. Аль-Шайх выходит на футбольное поле вместо Харама, который минутой назад отметился неудачным действием.
  • 53'
    Улетает сейчас мяч за пределы поля после подачи Харама с левого края. Не лучшее решение от 14-го номера для обострения. Сферу его коллектив в процессе наступления теряет.
  • 52'
    Бяшимов произвел удар с 22-х метров по рамке противника, но сфера полетела слишком высоко и неточно. Вратарь хозяев проводил снаряд взглядом за пределы поля.
  • 51'
    Здорово владеет мячом сейчас Бахрейн, который не позволяет Туркменистану завладеть снарядом. Очевидно, что хозяева будут пытаться увеличить свое преимущество в счете.
  • 49'
    Хилал после подачи с правого края головой пробивал по воротам соперника. Мяч полетел прямо в руки вратарю. Тем не менее, этот момент занесем хозяевам в актив.
  • Опасный момент
    48'
    Аннадурдыев! Классный удар 17-й номер команды гостей нанес по воротам соперника. Мяч прилетел в голкипера, который отбил сферу перед собой, после чего повторно накрыл сферу тяжестью своего тела.
  • Замена
    47'
    Аннаев вместо Везиргельды в составе гостевой команды появился тем временем. В перерыве случилась ротация все-таки.
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    • 47'
      Футболисты сборной Бахрейна перекатывают мяч на половине поля соперника. Пока что им удается не подпускать оппонента к своим воротам, держа их на дистанции.
    • Второй тайм начался
      46'
      Вторая половина встречи стартовала у нас тем временем! Пожелаем удачи оппонентам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди футболисты сборной Бахрейна! Отдохнем немного и вернемся на поле.
    • 44'
      Визергельды нанес удар по ногам сопернику, после чего снес его на газон и даже не извинился перед ним. Повезло, что рефери в данной ситуации не показал игроку карточку желтого цвета.
    • Фол, нарушение
      43'
      Удар со штрафного исполнили гости. Мяч в спину Хараму попал, после чего вылетел за пределы футбольного поля. Только аут в этой ситуации заработали игроки Туркменистана.
    • Фол, нарушение
      42'
      После подачи с правого фланга Аль-Хути подыграл себе рукой. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя вполне судья мог ее показать.
    • 40'
      В плане активности соперники радуют. Они действительно здорово перемещаются по периметру футбольного поля, и не стесняются использовать скоростные контратаки. 
    • 39'
      Лежит на газон один из футболистов Бахрейна. Хилал попал под опасный подкат противника, после чего была вызвана медицинская бригада на футбольный газон.
    • Угловой
      38'
      Угловой снова не удалось гостям разыграть должным образом. Пошел навес с правого края на ближнюю штангу, где были исключительно футболисты сборной Бахрейна.
    • Угловой
      36'
      Аннакулиев открылся под передачу от партнера. Играл он на втором "этаже" сейчас, пытаясь до снаряда добраться, но вратарь соперника его опередив, выбив мяч за пределы поля. Угловой.
    • 35'
      Последняя 10-минутка пошла в первом тайме. Подустали уже обе команды в эти минуты. Туркменистан чуть слабее играет впереди, чем противник. Аманов долго выбирал возможность для удара, но так его и не нанес.
    • 34'
      Обе команды действуют весьма сумбурно сейчас. Но пока, в целом, Бахрейн смотрится более уверенно на фоне своего противника, который проигрывает в счете.
    • Офсайд
      33'
      После розыгрыша корнера мяч был доставлен в штрафной Бахрейна до Бабаджанова, у которого судейская бригада синхронно углядела положение "вне игры".
    • Угловой
      32'
      Ходжаев на левом фланге пытался создать угрозу у ворот соперника, но после навеса попал в голову защитнику. По итогу угловой заработал футболист гостей.
    • 31'
      Снова Хилал на ударной позиции был. Позволили футболисту после смещения нанести дальний удар по рамке противника. Снаряд летит чуть выше цели. Мог и получше распорядиться ситуацией игрок.
    • 30'
      Мало сегодня на трибунах фанатов, стоит отметить этот факт, но они есть. Все-таки игры не столь статусные, как тот же отбор в ЧМ, но все же и тут есть кому на что посмотреть.
    • 28'
      Полчаса фактически провели на поле оппоненты. Юсуф Абдула Хилал является пока автором единственного гола и имеет шансы забить еще. Думаю, гол с пенальти в его исполнении - не последний.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! Хилал! Снова он в штрафной соперника оказался. Наносил игрок выстрел в левый от себя верхний угол, но мяч полетел чуть выше перекладины! Это было реально опасно!
    • 26'
      Удается команде хозяев забить гол в рамку противника. Это, в принципе, было предполагаемо, ведь в последние минуты матча преимущество Бахрейна достигло невероятных значений.
    • Пенальти
      24'
      ГОЛ! ХИЛАЛ! 1:0!
      Спокойно подошел к мячу футболист сборной Бахрейна, который покатил сферу в правый от себя нижний угол, тогда как голкипер упал левее.
    • Пенальти!
      23'
      ПЕНАЛЬТИ! Успел в чужой штрафной Мадан прокинуть мяч мимо вратаря сборной Туркменистана, после чего 1-й номер гостей ногами и руками вкатился в оппонента. 11-метровый удар!
    • 22'
      Аль-Малуд оказался в чужой штрафной на ударной позиции. Попытался футболист нанести удар по воротам соперника, но угодил в голову противнику. В результате мяч улетел в сторону боковой линии.
    • Фол, нарушение
      21'
      В центре поля досталось Али Хараму по ногам. Везиргельды снес его с ног. Желтую карточку не получил в данной ситуации футболист команды гостей.
    • 20'
      Харам получил возможность пробить по воротам соперника после смещения с левого края в центр. Нанес в итоге футболист выстрел, но мяч полетел намного выше цели.
    • Угловой
      19'
      Еще один угловой сейчас разыграли футболисты сборной Бахрейна. Подача с правого края была слишком сильной, и далеко не самой точной.
    • 17'
      Аманов сейчас сыграл в своей штрафной после прострела с правого фланга. Спокойно вратарь сборной Туркменистана играет кулаками на выходе, не позволяя никому из соперников ему помешать.
    • 16'
      Пытается сборная Бахрейна в эти минуты действовать чуточку активнее. Надо признать, что у хозяев получается держать оппонента на коротком поводке. В атаку Туркменистан перестал выбегать.
    • Угловой
      14'
      Еще один угловой разыграл Бахрейн. Последовал навес с левого края в центр штрафной, но Оразмухаммедов играет на выходе, фиксируя сферу в своих перчатках. Играет вратарь просто, но очень надежно.
    • 13'
      Довольно активно начинают команды, и сейчас уже контроль над мячом забирает сборная Бахрейна, которая серьезным образом угрожает воротам своего противника.
    • Опасный момент
      12'
      Четвертый в матче угловой разыгрывают оппоненты. Харам подключается на подачу с бровки и головой переправляет мяч в ближний угол. По пути в ворота сфера цепляет голову защитника, уходя за лицевую линию. Еще один корнер.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Оразмухаммедов! Спасает он дважды свою команду в воротах! Сначала отражает вратарь гостей удар в упор, после чего реагирует и на выстрел из-за пределов штрафной. Мяч отбит на угловой.
    • 10'
      10 минут встречи позади. По первым впечатлениям кажется, что Туркменистан смотрится более целостно. Команда активнее атакует и бегает к воротам соперника. Думаю, что могут гости даже гол забить быстрый.
    • Угловой
      9'
      Гости неудачно разыграли свой очередной угловой. Мяч достался команде Бахрейна, которая медленно, но верно перекатывает сферу с фланга на фланг, пытаясь максимально усложнить жизнь своему сопернику.
    • Опасный момент
      8'
      Капитан гостей Аманов нанес удар по воротам соперника. Сфера полетела в правый угол, но кипер Бахрейна дотянулся до снаряда, сумев перевести его за лицевую линию. Угловой!
    • 7'
      Гошшанов нанес удар по воротам соперника после розыгрыша корнера, но мяч полетел намного выше перекладины. Хотя первоначально казалось, что момент опасный.
    • Угловой
      5'
      Туркменистан и сам не прочь повладеть инициативой. С правого фланга вингер команды гостей навешивал снаряд на ближнюю штангу, и защитник хозяев сыграл головой за пределы поля. Первый угловой и для гостей.
    • 4'
      Подача с левого края последовала в центр штрафной сборной Туркменистана. Играет голкипер коллектива гостей на выходе кулаками. Отбивает он снаряд подальше от опасной зоны.
    • Угловой
      3'
      Первый в матче угловой зарабатывает сборная Бахрейна. Будут стараться благодаря стандартному положению довести дело до удара хозяева.
    • 2'
      Футболисты сборной Бахрейна сегодня вышли на футбольный газон в красных цветах, тогда как игроки Туркменистана - в зеленом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к квалификационного раунда к Кубку Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Бахрейна и Туркменистана

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 115
    Бахрейн 75.7% (87)
    X 15.7% (18)
    Туркменистан 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бахрейн
    Ничья
    Туркменистан
    1.41
    9.00
    9.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бахрейн 1:0 Туркменистан онлайн

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    Прогнозы на матч Бахрейн 1:0 Туркменистан

    Исход игры
    Бахрейн
    75.7% (87)
    Ничья
    15.7% (18)
    Туркменистан
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.34% (47)
    Меньше
    55.66% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Бахрейн
    33.9% (39)
    2:0 Бахрейн
    16.5% (19)
    1:0 Бахрейн
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    0:1 Туркменистан
    4.3% (5)
    1:2 Туркменистан
    3.5% (4)
    3:1 Бахрейн
    1.7% (2)
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    Бахрейн
    Туркменистан
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