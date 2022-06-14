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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Узбекистан
FIFA #84
2:0
Первый тайм: 41'
Таиланд
FIFA #117

Ход матча

8'
Машарипов Джалолиддин
1:0
23'
Тургунбаев Азизбек
2:0
Прогнозы 147
Узбекистан 90.5% (133)
X 5.4% (8)
Таиланд 4.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Таиланд
5.55
4.38
94.39
Все Коэффициенты
Узбекистан
Таиланд

История личных встреч

Узбекистан
Таиланд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 1
Машарипов Джалолиддин 2 0.67
Хамдамов Достонбек 1 0.33
Сайфиев Фаррух 1 0.33
Тургунбаев Азизбек 1 0.33
Урунов Остон 1 0.33
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теерасил Дангда 1 0.33
Юен Сарач 1 0.33
Хемвибун Панса 1 0.33
Пуангчан Тхитипан 1 0.33
Worachit Kanitsribampen 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1
Таиланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шри-Ланка - Таиланд 0:2 Таиланд - Мальдивы 3:0 Таиланд - Бахрейн 1:2 Таиланд - Туркменистан 1:0
Таиланд - Суринам 1:0 Таиланд - Непал 2:0 Таиланд - Индонезия 2:2 Индонезия - Таиланд 0:4 Таиланд - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Таиланд 0:2 Таиланд - Сингапур 2:0 Филиппины - Таиланд 1:2 Таиланд - Мьянма 4:0 Восточный Тимор - Таиланд 0:2 Таиланд - Малайзия 0:1 ОАЭ - Таиланд 3:1 Таиланд - Индонезия 2:2 Таиланд - Оман 0:1 Вьетнам - Таиланд 0:0 Малайзия - Таиланд 2:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Узбекистан 2:0 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Таиланд 0:2 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Мальдивы 3 1 0 2 1 - 7 3
4. Шри-Ланка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Узбекистан 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Таиланд 0:2 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Мальдивы 2 1 0 1 1 - 4 3
4. Шри-Ланка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Узбекистан 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Таиланд 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Мальдивы 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Шри-Ланка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 38'
    Удалось Шайвату сейчас пробить головой по воротам соперника. После навес от партнера он сыграл на дальней штанге, направив мяч значительно выше цели.
  • 37'
    Активно мяч перекатывают по кромке поля игроки сборной Узбекистана, провоцируя соперника идти в солидный прессинг. Стоит отметить, что Таиланд действует очень осторожно, несмотря на счет.
  • 36'
    Теперь и сам Элдор наносит удар по ногам своему противнику. Много пауз и остановок стало в связи с фолами. Играть стали неосторожно противники.
  • Фол, нарушение
    35'
    Получил сейчас Шомуродов удар по ногам в районе центрального круга. Очередная остановка в нашей встрече наметилась. Пауза в игре.
  • Угловой
    33'
    Еще один корнер следом подача узбекская команда, но теперь навес пошел на ближний угол вратарской, где к игровому снаряду успел голкипер.
  • Угловой
    32'
    Угловой удар на правом фланге заработали хозяева. Машарипов выполнил подачу с бровки в центр штрафной, но один из защитников вынес сферу за лицевую линию.
  • 31'
    Хайпракон слева получил мяч, после чего попытался сделать пас в район 11-метровой отметки, но никто из партнеров в той зоне его не поддержал. Очередная потеря снаряда.
  • Фол, нарушение
    29'
    Машарипов в атаке сейчас нарушил правила, сбив оппонента на газон. Без желтой карточки дело обошлось в этой ситуации, хотя рефери мог применить суровое наказание к игроку.
  • Фол, нарушение
    28'
    Штрафной удар Таиланд на правом фланге заработал. Пошла подача с правого края в центр, откуда Шайват с 14-ти метров пробил по рамке противника - выше цели!
  • 27'
    До попытался у гостей сбегать вперед. С правого края он выполнял прострельный пас на ближний угол вратарской, однако до мяча никто из партнеров добраться не сумел.
  • 25'
    Не думаю, что у Таиланда будет слишком много шансов, чтобы забить хотя бы один мяч. Оборона хозяев пока выглядит весьма уверенно. Сегодня Узбекистан сделает ставку на надежную оборону.
  • 24'
    Догнал Шомуродов снаряд у лицевой линии, на левом фланге. Выполнил игрок прострел на ближнюю штангу, но никто из партнеров до мяча добраться не сумел.
  • 23'
    Снова оба наставника в деле. Гонят они свои коллективы вперед. Узбекистан даже в этой ситуации умудряется сохранять сферу под своим контролем.
  • 22'
    Солидное преимущество в виде 2 голов получает коллектив хозяев. Теперь точно будет сложно отыграться команде гостей. Все-таки продолжает владеть инициативой на поле Узбекистан, держа соперника на расстоянии от собственных ворот.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТУРГУНБАЕВ! 2:0!
    И второй мяч в ворота соперника забивает Тургунбаев! Получает он мяч в центре чужой штрафной, после чего смещается ближе к левому краю и выстреливает в ближний угол, поражая цель!
  • Бонусы букмекеров
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    • 19'
      Оба тренера вышли сейчас к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим коллективам. Активность наставников оценили и болельщики, оживившиеся на трибунах местной спортивной арены.
    • 18'
      Спокойно контролирует мяч на половине поля соперника сборная Таиланда. Никуда не торопится коллектив хозяев, ведь он ведет в счете и имеет преимущество над противником.
    • 16'
      Игорь Сергеев получил мяч на чужой половине поля, после чего выполнил прострельную передачу в центр штрафной - никого из партнеров не оказалось в районе 11-метровой отметки сборной Таиланда.
    • 15'
      Вернулся к игре Машарипов сейчас, все с ним в порядке. Хотя изначально показалось, что "десятке" Узбекистана потребуется замена. Но расходился футболист. Все хорошо, игра продолжена.
    • Травма, повреждение
      14'
      Кто-то из игроков сборной Узбекистана оказался на газоне. Если я не ошибаюсь, проблемы со здоровьем у Машарипова, которого уже приводят в порядок врачи.
    • 12'
      Активно болельщики болеют на трибунах. Есть барабаны на стадионе. В стиле исландцев сейчас отмечаются фанаты "уканьем". Атмосфера на игре просто потрясающая.
    • Угловой
      11'
      Угловой разыграла команда хозяев у ворот соперника. Последовала подача с левого края на Шомуродова, который головой пробил значительно выше цели!
    • Опасный момент
      10'
      А сейчас и сам Шомуродов имел шанс отправить мяч в ворота соперника, но затянул с передачей на него партнер. В итоге Элдор пробил уже в тот момент, когда под его удар бросились двое защитников.
    • 9'
      К слову, голевую передачу отдал известный нам по выступлениям за "Ростов" и римскую "Рому" Элдор Шомуродов. Его передача была невероятно хороша.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАШАРИПОВ! 1:0!
      Но уже выходит вперед сборная Узбекистана! Забивает гол в ворота соперника Машарипов, который получил передачу с левого края, убрал защитника на замахе, после чего переправил сферу в сетку!
    • 7'
      Юен с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную соперника - слишком сильной оказалась эта подача. Снаряд спокойно улетел за пределы футбольного газона.
    • 6'
      Практически полный стадион сегодня в Намангане, где проходит эта встреча. Что называется, яблочку негде упасть. Ну, и Узбекистан, конечно же, является фаворитом встречи. По логике вещей, сегодня хозяева должны побеждать, но не все так просто, как кажется.
    • Анонс
      4'
      А я напоминаю вам, что наши аналитики дали сразу два прогноза на эту встречу. С ними вы можете ознакомиться здесь и здесь! Поверьте, коэффициенты наисочнейшие!
    • Фол, нарушение
      3'
      Кесарат получил сейчас удар по ногам на правом фланге. По ноге прилетел удар футболисту сборной гостей. Рефери назначил штрафной удар в пользу Таиланда.
    • 2'
      Сборная Узбекистана вышла сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки Таиланда предстали на футбольном газон в синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Что ж, друзья, встреча между Узбекистаном и Таиландом стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к квалификационному раунду к Кубку Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Узбекистана и Таиланда

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 147
    Узбекистан 90.5% (133)
    X 5.4% (8)
    Таиланд 4.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Таиланд
    5.55
    4.38
    94.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Узбекистан 2:0 Таиланд онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан 2:0 Таиланд

    Исход игры
    Узбекистан
    90.5% (133)
    Ничья
    5.4% (8)
    Таиланд
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    42.99% (46)
    Нет
    57.01% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    23.1% (34)
    2:0 Узбекистан
    21.8% (32)
    1:0 Узбекистан
    15% (22)
    3:1 Узбекистан
    3.4% (5)
    3:0 Узбекистан
    3.4% (5)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    4:0 Узбекистан
    1.4% (2)
    1:2 Таиланд
    1.4% (2)
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    Узбекистан
    Таиланд
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