Хайпракон слева получил мяч, после чего попытался сделать пас в район 11-метровой отметки, но никто из партнеров в той зоне его не поддержал. Очередная потеря снаряда.

Угловой удар на правом фланге заработали хозяева. Машарипов выполнил подачу с бровки в центр штрафной, но один из защитников вынес сферу за лицевую линию.

Еще один корнер следом подача узбекская команда, но теперь навес пошел на ближний угол вратарской, где к игровому снаряду успел голкипер.

Получил сейчас Шомуродов удар по ногам в районе центрального круга. Очередная остановка в нашей встрече наметилась. Пауза в игре.

Теперь и сам Элдор наносит удар по ногам своему противнику. Много пауз и остановок стало в связи с фолами. Играть стали неосторожно противники.

Активно мяч перекатывают по кромке поля игроки сборной Узбекистана, провоцируя соперника идти в солидный прессинг. Стоит отметить, что Таиланд действует очень осторожно, несмотря на счет.

Удалось Шайвату сейчас пробить головой по воротам соперника. После навес от партнера он сыграл на дальней штанге, направив мяч значительно выше цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТУРГУНБАЕВ! 2:0! И второй мяч в ворота соперника забивает Тургунбаев! Получает он мяч в центре чужой штрафной, после чего смещается ближе к левому краю и выстреливает в ближний угол, поражая цель!

Солидное преимущество в виде 2 голов получает коллектив хозяев. Теперь точно будет сложно отыграться команде гостей. Все-таки продолжает владеть инициативой на поле Узбекистан, держа соперника на расстоянии от собственных ворот.

Снова оба наставника в деле. Гонят они свои коллективы вперед. Узбекистан даже в этой ситуации умудряется сохранять сферу под своим контролем.

Догнал Шомуродов снаряд у лицевой линии, на левом фланге. Выполнил игрок прострел на ближнюю штангу, но никто из партнеров до мяча добраться не сумел.

Не думаю, что у Таиланда будет слишком много шансов, чтобы забить хотя бы один мяч. Оборона хозяев пока выглядит весьма уверенно. Сегодня Узбекистан сделает ставку на надежную оборону.

До попытался у гостей сбегать вперед. С правого края он выполнял прострельный пас на ближний угол вратарской, однако до мяча никто из партнеров добраться не сумел.

Штрафной удар Таиланд на правом фланге заработал. Пошла подача с правого края в центр, откуда Шайват с 14-ти метров пробил по рамке противника - выше цели!

Машарипов в атаке сейчас нарушил правила, сбив оппонента на газон. Без желтой карточки дело обошлось в этой ситуации, хотя рефери мог применить суровое наказание к игроку.

19' Оба тренера вышли сейчас к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим коллективам. Активность наставников оценили и болельщики, оживившиеся на трибунах местной спортивной арены.

18' Спокойно контролирует мяч на половине поля соперника сборная Таиланда. Никуда не торопится коллектив хозяев, ведь он ведет в счете и имеет преимущество над противником.

16' Игорь Сергеев получил мяч на чужой половине поля, после чего выполнил прострельную передачу в центр штрафной - никого из партнеров не оказалось в районе 11-метровой отметки сборной Таиланда.

15' Вернулся к игре Машарипов сейчас, все с ним в порядке. Хотя изначально показалось, что "десятке" Узбекистана потребуется замена. Но расходился футболист. Все хорошо, игра продолжена.

14' Кто-то из игроков сборной Узбекистана оказался на газоне. Если я не ошибаюсь, проблемы со здоровьем у Машарипова, которого уже приводят в порядок врачи.

12' Активно болельщики болеют на трибунах. Есть барабаны на стадионе. В стиле исландцев сейчас отмечаются фанаты "уканьем". Атмосфера на игре просто потрясающая.

11' Угловой разыграла команда хозяев у ворот соперника. Последовала подача с левого края на Шомуродова, который головой пробил значительно выше цели!

10' А сейчас и сам Шомуродов имел шанс отправить мяч в ворота соперника, но затянул с передачей на него партнер. В итоге Элдор пробил уже в тот момент, когда под его удар бросились двое защитников.

9' К слову, голевую передачу отдал известный нам по выступлениям за "Ростов" и римскую "Рому" Элдор Шомуродов. Его передача была невероятно хороша.