2:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
8'
23'
- Основной состав
-
12 Юсупов УткирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 До ТристанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пхала БординПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нисино Акира
История личных встреч
Узбекистан
Таиланд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3
|1
|Машарипов Джалолиддин
|2
|0.67
|Хамдамов Достонбек
|1
|0.33
|Сайфиев Фаррух
|1
|0.33
|Тургунбаев Азизбек
|1
|0.33
|Урунов Остон
|1
|0.33
Таиланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теерасил Дангда
|1
|0.33
|Юен Сарач
|1
|0.33
|Хемвибун Панса
|1
|0.33
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.33
|Worachit Kanitsribampen
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Мальдивы - Узбекистан 0:4 Узбекистан - Шри-Ланка 3:0 Узбекистан - Уганда 4:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Грузия - Узбекистан 1:0 Узбекистан - Иордания 0:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Швеция - Узбекистан 2:1 Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Йемен - Узбекистан 0:1 Узбекистан - Сингапур 5:0 Узбекистан - Ирак 0:1 Узбекистан - Гана 2:1 Узбекистан - Иордания 2:0 Зенит - Узбекистан 4:0 Узбекистан - Ирак 1:2 Узбекистан - Сирия 0:1 ОАЭ - Узбекистан 1:2 Узбекистан - Иран 1:2 Узбекистан - Таджикистан 2:1
Таиланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шри-Ланка - Таиланд 0:2 Таиланд - Мальдивы 3:0 Таиланд - Бахрейн 1:2 Таиланд - Туркменистан 1:0
Таиланд - Суринам 1:0 Таиланд - Непал 2:0 Таиланд - Индонезия 2:2 Индонезия - Таиланд 0:4 Таиланд - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Таиланд 0:2 Таиланд - Сингапур 2:0 Филиппины - Таиланд 1:2 Таиланд - Мьянма 4:0 Восточный Тимор - Таиланд 0:2 Таиланд - Малайзия 0:1 ОАЭ - Таиланд 3:1 Таиланд - Индонезия 2:2 Таиланд - Оман 0:1 Вьетнам - Таиланд 0:0 Малайзия - Таиланд 2:1
Группа C
Группа C
Прогнозы на матч Узбекистан 2:0 Таиланд
Исход игры
Узбекистан
90.5% (133)
Ничья
5.4% (8)
Таиланд
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
42.99% (46)
Нет
57.01% (61)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан
23.1% (34)
2:0 Узбекистан
21.8% (32)
1:0 Узбекистан
15% (22)
3:1 Узбекистан
3.4% (5)
3:0 Узбекистан
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Узбекистан
1.4% (2)
1:2 Таиланд
1.4% (2)
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