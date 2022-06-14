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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Кыргызстан
FIFA #96
0:0
Второй тайм: 54'
Таджикистан
FIFA #114
0'
Прогнозы 237
Кыргызстан 54.9% (130)
X 24.5% (58)
Таджикистан 20.7% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Таджикистан
2.75
2.90
5.15
Все Коэффициенты
Кыргызстан
Таджикистан

История личных встреч

Кыргызстан
Таджикистан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ЧМ2АК2Р
1:1
ЧМ2АК2Р
1:0
ЧМ2АК2Р
0:1
ЧМ2АК2Р
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Виктор II 3 1
Кичин Валерий 1 (1) 0.33
Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабатшоев Шервони 3 1
Панджшанбе Эхсони 1 0.33
Джалилов Манучехр 1 (1) 0.33

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Монголия - Кыргызстан 1:2 Кыргызстан - Мьянма 7:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Палестина 2:2 ОАЭ - Кыргызстан 3:2 Кыргызстан - Филиппины 3:1
Таджикистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3 Малайзия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Япония 0:3 Монголия - Таджикистан 0:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таджикистан 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Кыргызстан 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Сингапур 3 1 0 2 7 - 5 3
4. Мьянма 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кыргызстан 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Таджикистан 0:0 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Сингапур 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Мьянма 2 0 0 2 2 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Таджикистан 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Кыргызстан 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сингапур 2 1 0 1 7 - 4 3
4. Мьянма 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Второй тайм
  • 56'
    Тонкий пас вырезал в штрафную соперника Сагынбев на Мурзаева, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Ханонов.
  • 55'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Шукуров и сбросил головой на Алыкулова, но тому пробить не позволили защитники.
  • 54'
    Дальний заброс исполнял Джурабаев на ход Мабатшоеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 53'
    Снова с угла штрафной навесил на ближнюю штангу Джурабаев на Мабатшоева, но тому пробить в борьбе с Кичиным не удалось.
  • 52'
    Ушел от соперника финтом по флангу Джалилов и прострелил вдоль ворот, но спокойно вынес сферу в аут Браузман.
  • 51'
    Забрасывал в штрафную соперника Абдурахманов на ход Шукурову, но тому добраться до мяча помешали защитники.
  • 50'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мабатшоев. Потребуется ему помощь медиков.
  • 49'
    В центре поля получил по ногам Алыкулов в борьбе против Сафарова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 48'
    Убежал по флангу Шукуров и навесил в центр штрафной, но здесь на выходе вратарь забрал мяч в свои руки.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе сборной Кыргызстана. Вместо Элбота Атабаева на второй тайм вышел Гулжигит Алыкулов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    На фланге получил Шукуров по ногам в подкате от Назарова. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Кыргызстана.
  • Опасный момент
    44'
    Сместился с правого фланга Жыргалбек в штрафную и пробил по воротам, но мяч на угловой отбил голкипер в падении.
  • 43'
    Мягко забросил в штрафную соперника Сагынбаев, но здесь Атабаеву не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
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    • 42'
      С дальней дистанции пробивать по воротам пытался Мищенко после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 41'
      Выскакивал один на один с голкипером Шукуров, обыграл Ятимова, но с острого угла пробил крайне неточно.
    • 40'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Абдурахманов, но вышел из ворот Ятимов и спокойно забрал мяч в руки.
    • 39'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Мурзаев на ход Атабаеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Ханонов.
    • 38'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Джалилов под удар Рахимову, но тот с ходу пробил выше перекладины.
    • 37'
      Диагональ исполнял Умарбаев на левый фланг, куда забегал Джалилов, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
    • 36'
      По флангу забросил Мусабеков на ход Мурзаеву, но того опередил защитник и вынес сферу за боковую линию.
    • 35'
      Прострелил низом в центр штрафной Умарбаев, но прочитал эпизод Токотаев и на выходе перехватил мяч.
    • 34'
      В центре поля получил по ногам Шукуров в борьбе против Сафарова, штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 33'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Джурабаев на ход Панджанбе, но тому пробить не позволили защитники.
    • 32'
      Прорывался по флангу Мабатшоев и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в падении Джалилов.
    • 30'
      Мягко забросил в штрафную соперника Атабаев на ход Мурзаеву, но тому пробить в силовой борьбе не позволил  защитник.
    • 29'
      С угла поля навесил в центр штрафной Мурзаев, но никто из партнеров здесь не смог добраться до мяча.
    • 28'
      В центре поля Мищенко получил по ногам в борьбе против Джалилова, штрафной удар теперь уже исполнят кыргызы. 
    • 27'
      В центре поля в верховой борьбе с Абдурахмановым оказался на газоне Джурабаев. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 26'
      По флангу забросил Назаров на ход Рахимову, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 25'
      Из пределов штрафной соперника пробивал по воротам Шукуров после навеса от Жыргалбека, но мяч полетел выше перекладины.
    • 24'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Сагынбаев, но здесь спокойно вынес сферу головой подальше Назаров.
    • 23'
      Прорывался по флангу Атабаев, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник. 
    • 22'
      Мягко забросил в штрафную соперника Шукуров на ход Атабаеву, но тому добраться до мяча не позволил на выходе защитник.
    • 21'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Мабатшоев и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут таджики. 
    • 20'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Умарбаев на ход Мабатшоеву, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 19'
      С угла поля навесил Джурабаев в центр штрафной, где пробивал по воротам Мабатшоев, но мяч полетел выше ворот.
    • Угловой
      18'
      Сместился с левого фланга в центр штрафной Рахимов и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • Опасный момент
      17'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Атабаев после скидки от Шукурова, но мяч в падении отбил в сторону Ятимов.
    • 16'
      Ушел финтом от соперника по флангу Мурзаев и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
    • Желтая карточка
      15'
      На фланге Панджшанбе руками уложил на газон соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 14'
      Мягко забрасывал в штрафную Шукуров с фланга на ход Атабаеву, но грамотно сыграл на перехвате Ятимов и забрал мяч в руки.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Атабаев после заброса от Сагынбаева, но вышел за пределы штрафной Ятимов и отвел угрозу.
    • 12'
      Прорывался по левой бровке Джалилов и покатил в центр штрафной, но мяч на выходе перехватил голкипер.
    • 11'
      Ушел от соперника по флангу Рахимов, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 10'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Жыргабек, но здесь Атаюаеву не позволил пробить в одно касание Ханонов.
    • 9'
      Дальний удар исполнял метров с двадцати пяти Джурабаев, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 8'
      По флангу забросил Мусабеков на ход Атабаеву, но тому не позволил добраться до мяча защитник.
    • 7'
      Сместился с левого фланга в центр штрафной Атабаев и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную соперника Рахимов на ход Джалилову, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.
    • 5'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Джалилов в борьбе с защитником, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 4'
      После навеса с угла поля от Умарбаева пробивал головой в падении Панджшанбе, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      3'
      Прорвался по флангу Мабатшоев и навесил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу на угловой Кичин.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч квалификации Кубка Азии, в котором встретятся сборные Кыргызстана и Таджикистана. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 237
    Кыргызстан 54.9% (130)
    X 24.5% (58)
    Таджикистан 20.7% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Таджикистан
    2.75
    2.90
    5.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кыргызстан 0:0 Таджикистан онлайн

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    Прогнозы на матч Кыргызстан 0:0 Таджикистан

    Исход игры
    Кыргызстан
    54.9% (130)
    Ничья
    24.5% (58)
    Таджикистан
    20.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    78.5% (84)
    Нет
    21.5% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.3% (48)
    2:1 Кыргызстан
    8.9% (21)
    1:0 Кыргызстан
    5.1% (12)
    1:2 Таджикистан
    4.2% (10)
    0:1 Таджикистан
    3% (7)
    0:0 Ничья
    1.3% (3)
    3:2 Кыргызстан
    0.8% (2)
    2:2 Ничья
    0.8% (2)
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    Кыргызстан
    Таджикистан
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