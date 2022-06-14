Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мабатшоев. Потребуется ему помощь медиков.

Забрасывал в штрафную соперника Абдурахманов на ход Шукурову, но тому добраться до мяча помешали защитники.

Ушел от соперника финтом по флангу Джалилов и прострелил вдоль ворот, но спокойно вынес сферу в аут Браузман.

Снова с угла штрафной навесил на ближнюю штангу Джурабаев на Мабатшоева, но тому пробить в борьбе с Кичиным не удалось.

Дальний заброс исполнял Джурабаев на ход Мабатшоеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Шукуров и сбросил головой на Алыкулова, но тому пробить не позволили защитники.

Тонкий пас вырезал в штрафную соперника Сагынбев на Мурзаева, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Ханонов.

Замена в перерыве произошла в составе сборной Кыргызстана. Вместо Элбота Атабаева на второй тайм вышел Гулжигит Алыкулов.

Убежал по флангу Шукуров и навесил в центр штрафной, но здесь на выходе вратарь забрал мяч в свои руки.

В центре поля получил по ногам Алыкулов в борьбе против Сафарова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Мягко забросил в штрафную соперника Сагынбаев, но здесь Атабаеву не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Сместился с правого фланга Жыргалбек в штрафную и пробил по воротам, но мяч на угловой отбил голкипер в падении.

На фланге получил Шукуров по ногам в подкате от Назарова. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Кыргызстана.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Проникающий пас в штрафную исполнял Джурабаев на ход Панджанбе, но тому пробить не позволили защитники.

В центре поля получил по ногам Шукуров в борьбе против Сафарова, штрафной удар исполнять будут хозяева.

Прострелил низом в центр штрафной Умарбаев, но прочитал эпизод Токотаев и на выходе перехватил мяч.

По флангу забросил Мусабеков на ход Мурзаеву, но того опередил защитник и вынес сферу за боковую линию.

Диагональ исполнял Умарбаев на левый фланг, куда забегал Джалилов, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

С левого фланга прострелил в центр штрафной Джалилов под удар Рахимову, но тот с ходу пробил выше перекладины.

Проникающий пас в штрафную исполнял Мурзаев на ход Атабаеву, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Ханонов.

С левого фланга навесил в центр штрафной Абдурахманов, но вышел из ворот Ятимов и спокойно забрал мяч в руки.

Выскакивал один на один с голкипером Шукуров, обыграл Ятимова, но с острого угла пробил крайне неточно.

С дальней дистанции пробивать по воротам пытался Мищенко после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

32' Прорывался по флангу Мабатшоев и навесил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть в падении Джалилов.

30' Мягко забросил в штрафную соперника Атабаев на ход Мурзаеву, но тому пробить в силовой борьбе не позволил защитник.

29' С угла поля навесил в центр штрафной Мурзаев, но никто из партнеров здесь не смог добраться до мяча.

28' В центре поля Мищенко получил по ногам в борьбе против Джалилова, штрафной удар теперь уже исполнят кыргызы.

27' В центре поля в верховой борьбе с Абдурахмановым оказался на газоне Джурабаев. Штрафной удар исполнять будут гости.

26' По флангу забросил Назаров на ход Рахимову, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

25' Из пределов штрафной соперника пробивал по воротам Шукуров после навеса от Жыргалбека, но мяч полетел выше перекладины.

24' Диагональ исполнял в штрафную соперника Сагынбаев, но здесь спокойно вынес сферу головой подальше Назаров.

23' Прорывался по флангу Атабаев, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

22' Мягко забросил в штрафную соперника Шукуров на ход Атабаеву, но тому добраться до мяча не позволил на выходе защитник.

21' Грамотно подставился на чужой половине поля Мабатшоев и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут таджики.

20' Диагональ исполнял в штрафную соперника Умарбаев на ход Мабатшоеву, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

19' С угла поля навесил Джурабаев в центр штрафной, где пробивал по воротам Мабатшоев, но мяч полетел выше ворот.

18' Сместился с левого фланга в центр штрафной Рахимов и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

17' С дальней дистанции пробивал по воротам Атабаев после скидки от Шукурова, но мяч в падении отбил в сторону Ятимов.

16' Ушел финтом от соперника по флангу Мурзаев и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

15' На фланге Панджшанбе руками уложил на газон соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

14' Мягко забрасывал в штрафную Шукуров с фланга на ход Атабаеву, но грамотно сыграл на перехвате Ятимов и забрал мяч в руки.

13' Мог убегать на ворота соперника Атабаев после заброса от Сагынбаева, но вышел за пределы штрафной Ятимов и отвел угрозу.

12' Прорывался по левой бровке Джалилов и покатил в центр штрафной, но мяч на выходе перехватил голкипер.

11' Ушел от соперника по флангу Рахимов, сместился в центр и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

10' С левого фланга навесил в центр штрафной Жыргабек, но здесь Атаюаеву не позволил пробить в одно касание Ханонов.

9' Дальний удар исполнял метров с двадцати пяти Джурабаев, но мяч полетел намного выше перекладины.

8' По флангу забросил Мусабеков на ход Атабаеву, но тому не позволил добраться до мяча защитник.

7' Сместился с левого фланга в центр штрафной Атабаев и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

6' Мягко забросил в штрафную соперника Рахимов на ход Джалилову, но тому не удалось догнать сферу в пределах поля.

5' С дальней дистанции пробивал по воротам Джалилов в борьбе с защитником, но мяч полетел намного выше перекладины.

4' После навеса с угла поля от Умарбаева пробивал головой в падении Панджшанбе, но мяч полетел выше перекладины.

3' Прорвался по флангу Мабатшоев и навесил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес сферу на угловой Кичин.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.