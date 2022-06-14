0:0
Второй тайм: 54'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крестинин Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тошев Усмон
История личных встреч
Кыргызстан
Таджикистан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Виктор II
|3
|1
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.33
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мабатшоев Шервони
|3
|1
|Панджшанбе Эхсони
|1
|0.33
|Джалилов Манучехр
|1 (1)
|0.33
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Узбекистан - Кыргызстан 3:1
Бахрейн - Кыргызстан 4:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Кыргызстан - Бангладеш 4:1 Кыргызстан - Палестина 1:0 Япония - Кыргызстан 5:1 Мьянма - Кыргызстан 1:8 Кыргызстан - Монголия 0:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Кыргызстан - Япония 0:2 Узбекистан - Кыргызстан 3:1 Монголия - Кыргызстан 1:2 Кыргызстан - Мьянма 7:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Палестина 2:2 ОАЭ - Кыргызстан 3:2 Кыргызстан - Филиппины 3:1
Таджикистан
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
Уганда - Таджикистан 1:1 Казахстан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Мьянма 4:0 Япония - Таджикистан 4:1 Ирак - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Монголия 3:0 Иордания - Таджикистан 0:1 Иордания - Таджикистан 2:0 ОАЭ - Таджикистан 3:2 Бахрейн - Таджикистан 1:0 Узбекистан - Таджикистан 2:1 Кыргызстан - Таджикистан 1:1 Мьянма - Таджикистан 4:3 Малайзия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Япония 0:3 Монголия - Таджикистан 0:1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таджикистан
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Кыргызстан
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Сингапур
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|4.
|Мьянма
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кыргызстан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Таджикистан
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Сингапур
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Мьянма
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Таджикистан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Кыргызстан
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Сингапур
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|4.
|Мьянма
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Кыргызстан 0:0 Таджикистан
Исход игры
Кыргызстан
54.9% (130)
Ничья
24.5% (58)
Таджикистан
20.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
78.5% (84)
Нет
21.5% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.3% (48)
2:1 Кыргызстан
8.9% (21)
1:0 Кыргызстан
5.1% (12)
1:2 Таджикистан
4.2% (10)
0:1 Таджикистан
3% (7)
0:0 Ничья
1.3% (3)
3:2 Кыргызстан
0.8% (2)
2:2 Ничья
0.8% (2)
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