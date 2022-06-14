Стадион: Национальный стадион (Варшава)
15
Глик
Камил
16
Азар
Торган
14
Мертенс
Дрис
23
Бачуайи
Миши
10
Азар
Эден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михневич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азар ТорганПолузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Янузай АднанПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Польша
Бельгия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.33
|Свидерски Кароль
|1
|0.33
|Кэш Мэтти
|1
|0.33
|Каминьски Якуб
|1
|0.33
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|2
|0.67
|Бачуайи Миши
|1
|0.33
|Тилеманс Юри
|1
|0.33
|Витсель Аксель
|1
|0.33
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.33
|Дендонкер Леандер
|1
|0.33
|Икома Луис
|1
|0.33
|Азар Эден
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витсель Аксель
|1
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0
Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Польша - Бельгия
Исход игры
Польша
8.3% (10)
Ничья
16.5% (20)
Бельгия
75.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
81.31% (87)
Меньше
18.69% (20)
Обе команды забьют
Да
91.59% (98)
Нет
8.41% (9)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
51.2% (62)
1:1 Ничья
10.7% (13)
1:3 Бельгия
9.1% (11)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Бельгия
4.1% (5)
2:1 Польша
3.3% (4)
2:3 Бельгия
2.5% (3)
0:3 Бельгия
1.7% (2)
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