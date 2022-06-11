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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Польша
FIFA #23
 
Позже
Бельгия
FIFA #1
Прогнозы 33
Польша 9.1% (3)
X 18.2% (6)
Бельгия 72.7% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Бельгия
4.70
3.70
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Бельгия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛНУ
6:1
ММ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.33
Свидерски Кароль 1 0.33
Кэш Мэтти 1 0.33
Каминьски Якуб 1 0.33
Франковски Пшемыслав 0 0
Шиманьски Себастиан 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Залевски Никола 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 2 0.67
Бачуайи Миши 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Витсель Аксель 1 0.33
Де Брёйне Кевин 1 0.33
Дендонкер Леандер 1 0.33
Икома Луис 1 0.33
Азар Эден 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Азар Торган 0 0
Карраско Янник 0 0
Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Беднарек Ян 1 0
Журковски Шимон 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витсель Аксель 1 0
Мертенс Дрис 1 0
Карраско Янник 1 0
Теате Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
4
44%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Голландия - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0
Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3
Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0
Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Бельгия 3 1 1 1 8 - 6 4
3. Польша 3 1 1 1 5 - 9 4
4. Уэльс 3 0 1 2 3 - 5 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Голландия 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 43 минуты.

    Главный судья: Пельто Ирфан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Польша 9.1% (3)
    X 18.2% (6)
    Бельгия 72.7% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Бельгия
    4.70
    3.70
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Польша - Бельгия

    Исход игры
    Польша
    9.1% (3)
    Ничья
    18.2% (6)
    Бельгия
    72.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.87% (26)
    Меньше
    16.13% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (28)
    Нет
    9.68% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Бельгия
    54.5% (18)
    1:1 Ничья
    12.1% (4)
    1:3 Бельгия
    9.1% (3)
    0:3 Бельгия
    6.1% (2)
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    Бельгия
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